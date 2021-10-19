Электричка счастья: новосибирцы смогут уехать с Плехановского на левый берег за 20 минут. Когда?

Почти 1000 пассажиров в сутки

В этом году в Новосибирске удалось запустить проект «Городская электричка», о котором разговоры шли еще с 2017 года. На первом этапе запуск поездов состоялся без каких-то капитальных бюджетных вложений — железная дорога пошла навстречу, сообщил замминистра транспорта области Вячеслав Невежин. По его словам, платформу «Пригородный простор» выбрали потому, что там достаточно короткое плечо. Если проще — возможность для разворота, когда электричке не нужно гнать до Коченево без пассажиров, соответственно не будет дополнительных расходов.

8 августа городская электричка впервые выехала из микрорайона «Пригородный простор» на станцию Новосибирск-Восточный, это первый этап проекта «Городская электричка», который, по оценке Минтранса, стартовал довольно успешно.

— По 250 человек в месяц мы прирастаем пассажирами. Сейчас уже едут порядка 950 человек в среднем. Есть определенные перспективы по увеличению пассажиропотока, — рассказал замминистра.

Электричкой пользуются жители Ленинского района, которые едут в Центральный, Калининский и Дзержинский районы: за 26 рублей они могут доехать из одного конца города в другой в час пик без пробок.