Электричка счастья: новосибирцы смогут уехать с Плехановского на левый берег за 20 минут. Когда?

Власти Новосибирска презентовали новые маршруты городской электрички
С наступлением осени транспортный коллапс стал чуть ли не визитной карточкой Новосибирска. Бесконечные пробки, кажется, теперь не только в самых знаковых местах скопления транспорта, а буквально везде, причем без всякой систематичности и даже не в часы пик. Говорить про отсутствие денег на новые станции метро уже просто дурной тон: их нет и не будет в ближайшие лет десять, какими бы оптимистами мы ни были. Остается искать альтернативы. Городская электричка — вполне достойная замена наземному транспорту: за полчаса можно миновать пробки и буквально промчаться по железнодорожным путям из одного конца города в другой, к тому же за смешные деньги. Но, несмотря на доступность и, кажется уже существующую инфраструктуру, пассажиры не спешат пересаживаться. Причины оказались банальными — неудобное расписание и гаражи перед остановочными платформами. Минтранс рассказал про новые маршруты городской электрички, которые смогут стать популярными в ближайшее время.
Почти 1000 пассажиров в сутки
В этом году в Новосибирске удалось запустить проект «Городская электричка», о котором разговоры шли еще с 2017 года. На первом этапе запуск поездов состоялся без каких-то капитальных бюджетных вложений — железная дорога пошла навстречу, сообщил замминистра транспорта области Вячеслав Невежин. По его словам, платформу «Пригородный простор» выбрали потому, что там достаточно короткое плечо. Если проще — возможность для разворота, когда электричке не нужно гнать до Коченево без пассажиров, соответственно не будет дополнительных расходов.
8 августа городская электричка впервые выехала из микрорайона «Пригородный простор» на станцию Новосибирск-Восточный, это первый этап проекта «Городская электричка», который, по оценке Минтранса, стартовал довольно успешно.
— По 250 человек в месяц мы прирастаем пассажирами. Сейчас уже едут порядка 950 человек в среднем. Есть определенные перспективы по увеличению пассажиропотока, — рассказал замминистра.
Электричкой пользуются жители Ленинского района, которые едут в Центральный, Калининский и Дзержинский районы: за 26 рублей они могут доехать из одного конца города в другой в час пик без пробок.
До Речного, а потом — на автобус
Смысл городских электричек в том, чтобы как раз перевозить пассажиров из одного конца Новосибирска в другой, но пока большинство ограничивается одним маршрутом. Например, 40% пассажиров южного направления едут только до Речного вокзала или вокзала Новосибирск-Главный, а потом пересаживаются на наземный транспорт, отмечают специалисты Минтранса.
Западное и восточное направления, по словам министра Вячеслава Невежина, практически не везет городского пассажира, потому что интервалы между поездами — от 1,5 до 3 часов, соответственно, пока здесь электричку не рассматривают как вид городского общественного транспорта.
— При наличии возможности продления западного, южного и кузбасского направлений до Новосибирского восточного на участке до Новосибирска-Главного, Новосибирска-Восточного будет реализовано частично тактовое движение по примеру южного направления (тактовое движение — организованное движение попутно следующих поездов, отправляющихся с начальной станции через одинаковые интервалы времени). И на данном участке будут интервалы в пределах 20–30 минут, — отметил заместитель министра транспорта.
На электричке до Плеханки
Плехановский жилмассив, несмотря на свою многочисленность, годами был обделен общественным транспортом, поэтому расставание с легендарным троллейбусом
— Электричка как средство транспорта там совершенно не рассматривается, хотя два больших массива — Кропоткинскиq и Плехановский — в радиусе 300–400 метров от остановочной платформы, — констатировал заместитель министра транспорта. — Причины здесь две. Первая — интервальность. Нужно сделать так, чтобы поезда ходили комфортно. Вторая, самая главная причина, — гаражный кооператив, который отделяет платформу от жилых районов. С недостроенными гаражными комплексами. Там просто ходить опасно, страшно.
Поэтому вопрос Минтранса к городским депутатам звучал резонно: нужно освободить путь к платформам, и люди потянутся. Пассажиропоток, по подсчетам Минтранса, увеличится в разы, ведь ехать в час пик без пробок — мечта жителей любого жилмассива.
Примерно то же происходит на Инструментальном. Если продлить платформу, то жители близлежащих массивов смогут за 15 минут доезжать до Гагаринской. Преодолеть такой путь на машине за то же время нереально. Но здесь нет особого доступа к платформам «Ипподром», «Западная Площадка», говорят в Минтрансе.
Неудобное расписание
Иногда электричка как будто не для пассажиров, а для самой электрички, говорит Вячеслав Невежин.
— Есть Завод имени Чкалова, на котором работают 6200 человек, проходная завода выходит прямо на остановочную платформу. Провели опрос на заводе — оказалось из 6200 человек электропоездами пользуются всего 37 человек. Остальные ездят на автобусах, на личном транспорте и так далее, — привел он пример. — Причина оказалась банальной: отсутствие электропоезда за час до начала работы завода и через 40 минут после окончания работы завода. То есть электрички назначены для электрички, а никак не для жителей Новосибирска. Соответственно, с декабря или с января расписание скорректируется. Мы прогнозируем, что человек 400 пересядут с личного наземного пассажирского транспорта на электричку.
18 миллионов на аналог метро
Также Минтранс планирует соединить маршруты разных направлений, сделать транспортное кольцо так, чтобы горожане могли из одного конца Новосибирска в другой добраться по железной дороге. Организация этих работ обойдется примерно в
Пашино и Учительская
Электричка в Пашино пока остается в планах, которые невозможно выполнить без федеральных денег. Инфраструктура там, как признаются в Минтрансе, разрушается с начала
«Интересная история» со станцией Ельцовка Заводская, говорит министр Вячеслав Невежин. Такая станция была в 100 метрах от Учительской, перед переездом на Богдана Хмельницкого. Если ее реанимировать, то здесь может появиться крупнейший транспортно-пересадочный узел Калининского района.
В ближайших планах — создание транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте «Университет» в Академгородке. В 2018 году Анатолий Локоть среди перспективных станций электрички, помимо уже указанных Чемской, Клещихи и Чистой Слободы, называл «Нордмолл» возле Северного объезда в поселке Садовый.