Новосибирец описал, как глупо устроено расписание электричек для тех, кто пытается приехать на работу с пересадкой

Взять, например, меня. Моя утренняя задача по будням — добраться от станции «Новосибирск-Восточный» до станции «Сеятель», чтобы быть на работе в 9 утра. Первая неловкость заключается в том, что для этого нужно проехать на двух электричках, Болотнинской и Бердской, когда разница между прибытием одной и отбытием другой, по расписанию, составляет 6 (шесть) минут.

Как это выглядит?



Вот в 07:24 садишься ты в болотнинскую электричку на Восточном вокзале и едешь до вокзала Главного. По расписанию, поезд прибывает в 07:39. Но это по расписанию. По жизни, может и в 07:40 приехать, а то и в 07:41. А поезд на «Сеятель» уезжает в 07:45. В общем, на пересадку остается минут пять, а то и четыре. За это время нужно выскочить из болотнинской электрички, пробежать по платформе до лестницы наверх, подняться по ней, посмотреть номер пути бердской электрички, найти этот путь, спуститься по лестнице вниз, пробежать до поезда и сесть в него. На первый взгляд, ничего сложного. Только вот из электрички выходят вместе с тобой сельские жители Болотнинского и Мошковского районов. Им хорошо, они уже приехали. Зевают, потягиваются, закуривают, здороваются друг с другом. И все так медленно, не спеша. Им торопиться некуда, не то что тебе.

