Новосибирец описал, как глупо устроено расписание электричек для тех, кто пытается приехать на работу с пересадкой

Власти Новосибирска часто призывают горожан отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта. Особенно в снегопады, которые не за горами. Жители Академгородка в плохую погоду, которая осложняет путь в город, прислушиваются к интуиции — оставляют машину дома и едут на работу в город на электричке. Сложнее приходится тем, кому нужно пересаживаться с одной линии электрички на другую. Почему — рассказывает в свой колонке новосибирец Алексей Понедельченко.
Если вы ездите на работу исключительно на электричках, вас ожидает множество неловкостей.
Взять, например, меня. Моя утренняя задача по будням — добраться от станции «Новосибирск-Восточный» до станции «Сеятель», чтобы быть на работе в 9 утра. Первая неловкость заключается в том, что для этого нужно проехать на двух электричках, Болотнинской и Бердской, когда разница между прибытием одной и отбытием другой, по расписанию, составляет 6 (шесть) минут.
Как это выглядит?
Вот в 07:24 садишься ты в болотнинскую электричку на Восточном вокзале и едешь до вокзала Главного. По расписанию, поезд прибывает в 07:39. Но это по расписанию. По жизни, может и в 07:40 приехать, а то и в 07:41. А поезд на «Сеятель» уезжает в 07:45. В общем, на пересадку остается минут пять, а то и четыре. За это время нужно выскочить из болотнинской электрички, пробежать по платформе до лестницы наверх, подняться по ней, посмотреть номер пути бердской электрички, найти этот путь, спуститься по лестнице вниз, пробежать до поезда и сесть в него. На первый взгляд, ничего сложного. Только вот из электрички выходят вместе с тобой сельские жители Болотнинского и Мошковского районов. Им хорошо, они уже приехали. Зевают, потягиваются, закуривают, здороваются друг с другом. И все так медленно, не спеша. Им торопиться некуда, не то что тебе.
Бежишь ты на рысях, по ступенькам прыг-прыг, парня с сумкой обошел, женщину с собакой обрулил, деда с рюкзаком обскакал. И снова неловкость: стоит на ступеньках бабушка с тележкой. Ей бы помочь ее баул на колесах наверх затащить, но некогда тебе. Цигель, цигель, ай-лю-лю, время 07:43. В наушниках играет Pink Floyd «On The Run». Хорошая композиция — и темп задает, и длится сколько нужно. Бежишь ты в бердскую электричку, запрыгиваешь, осторожно, двери закрываются! Е-е-е-е, успел! Но ты, друг, сильно не радуйся, тут следующая неловкость — билета-то у тебя нет!
С билетами вообще интересная ситуация. За шесть минут пересадки между электричками купить его нереально. В поезде купить чтобы, надо сбор 150 рублей платить. Можно еще купить билет заранее, только вот если машинист первой электрички решит поехать чуть подольше, а вторая электричка будет стоять чуть подальше, то билет этот тебе не понадобится. А стоит он, между прочим, 58 рублей, пачка творога, считай.
Можно еще через мобильное приложение отовариться. Правда, тут другая неловкость: за пять минут до отправления поезда приложение ошибку выдает и купить билет нельзя. Умные люди все посчитали. Поэтому садишься ты в вагон, достаешь телефон, открываешь на нем мобильное приложение и покупаешь билет с какой-нибудь следующей станции — типа с «Центра», а то и с «Речного вокзала», как повезет. Купил билет — хорошо, молодец. Можно сидеть и читать книжку. Ну, если, конечно, в вагон не зайдут контролеры. А если зайдут — еще одна неловкость будет. Надо им как-то всё вышенаписанное объяснить. Они, конечно, люди понимающие и сами на электричках ездят, но лучше превентивно занимать место где-то в середине поезда. Пока они до тебя дойдут, тут уже и «Центр», а то и «Речной». Как раз, как в твоем электронном билете.
Ну вот ты и приехал в Академгородок. А вечером обратно ехать. Но тут наши железнодорожники все предусмотрели получше, и электричка до Восточного уезжает ровно за минуту до прибытия электрички из Академа. И слава богу, ведь столько неловкостей можно избежать на ночь глядя.
8 июля 2021 года новая городская электричка впервые выехала из микрорайона «Пригородный простор» на станцию «Новосибирск-Восточный».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции