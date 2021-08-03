В самом центре Новосибирска нашелся дом, где люди моются в подвале и считают трещины в стенах

Дом на площади Ленина признали нежилым и непригодным для жизни, но в нем остались люди
Старый деревянный дом на улице Семьи Шамшиных выглядит абсолютно чужеродным элементом в окружении высоток. Рядом строящийся дорогой квартал, напротив — гараж мэрии. Мимо разваливающегося общежития по несколько раз на дню проезжают чиновники администрации, но дела до него будто бы никому и нет. Дом вот-вот рухнет, хотя по-прежнему не признан аварийным, а по данным ЕГРН, его назначение — вообще нежилое. Однако в нем живут люди. Вернее, пытаются жить, но в доме с трещинами в фундаменте, затхлым подвалом, где расположены душевые, и перекошенными дверными косяками это делать крайне трудно. Почему здание, изношенное на 76%, не признают аварийным, и как власти делают вид, будто бы проблемы нет, предлагая жильцам ждать капитального ремонта — в этом репортаже из стен ветхого общежития.
Дом, которого нет
В заброшенном на первый взгляд домике на Семьи Шамшиных, 49а всё еще теплится жизнь. Во дворе сушится белье, в окнах (есть даже пара пластиковых) видны аккуратные занавески и комнатные растения. Хотя это незаметно для жителей соседних высотных домов, нависающих над забытым деревянным бараком, — от него они отгородились забором.
Не замечать деревянный дом, явно не вписывающийся в окружающий ландшафт, предпочитают и местные власти. Об этом рассказывают жильцы общежития, которые вот уже не первый год пытаются добиться хоть какой-то справедливости для себя. Пока они тонут во всевозможных бюрократических тонкостях и обивают пороги казенных учреждений лишь с одной целью — добиться признания аварийным дома, который разваливается прямо на глазах. А там и до расселения недалеко, мечтают жители.
— Дом сам с 56-го года, а я здесь проживаю с 79-го. Работала раньше на трикотажной фабрике «Сибирь» технологом. Модели я изобретала, проще говоря, — рассказывает жительница общежития Галина Владиславовна Трифонова. — Когда предприятие развалилось, я оказалась первой в очереди на жилье. Нас (имеется в виду общежитие. — Прим. ред.) передали администрации в 2000 году, наверное, а где-то в 2006 году меня раз — и снимают с очереди. И вот с 2006 года я обращаюсь везде из-за договоров соцнайма, даже судилась из-за того, что мне вместо продления договора соцнайма в 2007 году выдали обычный договор найма. Но так ведь быть не должно. А в 2018 году, когда я решила приватизировать эти гнилушки, всё и выяснилось.
Гнилушками она называет две комнаты, в которых проживает с супругом, — площадью 7,8 и 14 квадратов. Несмотря на общее плачевное состояние общежития, счета за коммунальные услуги выходят немаленькие. Галина Владиславовна, например, платит 5100 рублей за обе комнаты (чеки за услуги есть в распоряжении редакции).
Такие же внушительные счета получают и другие жильцы разваливающегося дома. Хотя в ЕГРН деревянный дом значится вообще нежилым.
— Когда мы в межведомственную комиссию обращались (копия есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), чтобы дом аварийным признали, нам пришел ответ, мы потом в ЕГРН сами тоже посмотрели: назначение — нежилое. Как так? Дом есть, но его будто нет. Нежилое значит, но мы тут живем! — возмущается Галина Владиславовна.
— Живем, да еще и платим как за благоустроенную квартиру! — добавляет еще одна жительница дома, пенсионерка Надежда Васильевна, которая ютится в маленькой комнате со взрослым сыном.
Сейчас 10 семей общежития смогли приватизировать через суд свои комнаты, еще 21 имеет на руках договоры соцнайма. Их, а также ответы из мэрии, администрации района и межведомственной комиссии, куда писала Галина Владиславовна, она показывает в залитой светом общей кухне. Плит здесь давно нет (каждый готовит у себя в комнате), только старый советский кафель и едва работающие раковины. Чтобы комната не производила гнетущее впечатление, ее заставили комнатными растениями.
— И вот этот документ сфотографируйте еще обязательно, — говорит Галина Владиславовна, доставая из увесистой папки с документами всё новые и новые обращения. Каждый такой документ для них — на вес золота. Особенно заключение независимой экспертизы, за которую жильцы общежития
«Многоквартирный жилой дом, включающий в себя помещения
Впрочем, в документах БТИ, которые тоже есть на руках жильцов, говорится о другом проценте износа — 58% (есть в распоряжении редакции).
— После межведомственной комиссии мы потом еще писали губернатору и администрации, но оттуда непонятно что вообще приходит. Советуют вроде как еще раз в межведомственную комиссию обращаться. Тогда мы решили писать в Генпрокуратуру, — объясняет Галина Владиславовна.
Определенные надежды у обитателей общежития были связаны со стройкой рядом. Когда в нескольких метрах от двухэтажки началось строительство 25-этажки на Романова, 60/1, они было решили, что жилье в этом доме может достаться им.
— Думали, что сейчас мэрия займется нашим расселением. Слухи были такие, что застройщик предлагал 30% расселения, остальное мэрия, потом 50% на 50%, потом 70% на 30%, но не получилось договориться, — предполагает пенсионерка.
— Когда был котлован еще на месте дома, наше общежитие всё вот так забором обнесли, потому что наш участок шел к этой стройке. Мы же тоже всё это наблюдали. Планировалось на месте нашего дома парковку сделать. А потом всё это убрали, — добавляет другая жительница Татьяна Викторовна.
В итоге деревянный барак так и остался на месте, ну а строители высотки на Романова предпочли сделать парковку подземной.
Как фабричное общежитие превратилось в адское место для жизни
— Я уже гаражный замок поставила, чтобы четыре оборота, — показывает на дверь одной из своих комнат Галина Владиславовна. Гигантский замок — вот и всё, чем может защитить свое имущество пенсионерка. Поставить новую крепкую дверь сюда вряд ли возможно из-за просевших конструкций барака, да и нецелесообразно — ремонтировать надо абсолютно всё.
В комнате женщины пахнет сыростью. От этого запаха никуда не деться, приходится открывать окна. Хотя Галине Владиславовне еще повезло, у нее есть дача, куда она уезжает с мужем каждое лето.
— Уезжаем в марте и приезжаем в ноябре. Ведро подставляю, когда уезжаю, потому что бежит отовсюду. Вот протекание, вот отсюда тоже течет, — объясняет она, показывая пальцем на трещины и обвалившуюся штукатурку на потолке. — Короче говоря, переночевать сюда приходим и всё.
У Натальи дачи нет, большую часть своей жизни, а именно 33 года, она прожила в маленькой комнатке общаги. Здесь же вырастила сына, который женился и съехал от мамы.
— Девочку себе нашел, трое внучек у меня, — уставшее лицо Натальи впервые озаряется улыбкой.
Ее комната — это примерно 10–12 квадратных метров жилья с осыпавшимся потолком. Штукатурка обвалилась в августе прошлого года, тогда, когда она находилась в комнате:
— Я в администрацию сходила, они сказали: «Это вы сами всё делаете, у нас только коридоры, общественные места».
Но и коридоры, и туалеты давно требуют ремонта. Им тоже никто не занимается. Ремонтировать потолок самостоятельно Наталья опасается, прогнившие перекрытия могут рухнуть.
— Сейчас нас, стариков, в таком положении оставили, что платить — платите, но ни косметического, ни капитального ремонта не дождетесь, — говорит Надежда Васильевна, еще одна швея и бригадир бывшей фабрики.
Она долго возмущается бездействием властей и рассказывает, как сломала руку однажды, спускаясь в подвал, в душевую.
В любое время года обитателям общежития, чтобы принять душ, приходится с банными принадлежностями выходить на улицу, открывать подвал огромным ключом и спускаться по осыпающимся ступеням в темноту. Здесь душевые (2 кабинки) и постирочная — одна на всех с единственной стиральной машинкой. Ее выкатывают в центр обитой кафелем комнаты, чтобы постирать одежду.
По соседству с душевыми бойлерная комната, утопающая в клубах пара, — пол комнаты залит водой. Здесь очень высокая влажность и высокая температура, жильцы стараются не заходить в нее лишний раз.
— Сильно влажно, вентиляция не работает, и делать ее никто не собирается, — вздыхает Галина Владиславовна.
Запланирован капитальный ремонт
Корреспондент НГС дважды отправлял в мэрию запросы по судьбе общежития. В ответах пространными фразами власти признают, что дом действительно не признан аварийным, но называют этому ряд причин.
— В здании общежития по ул. Семьи Шамшиных, 49а расположено 3 жилых помещения муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд (общежитие). Поскольку оценка и обследование зданий общежитий в соответствии с Положением
Заниматься исключением этих помещений из специализированного жилищного фонда должна сама мэрия, однако в ответе конкретных сроков не называется. По итогу завершения этой процедуры жильцам необходимо будет вновь подать заявление на признание жилого помещения непригодным для проживания граждан.
В мэрии также отчитались, что 27 июля в администрации Центрального округа прошло рабочее совещание с участием зампрокурора Новосибирска, представителей управления по жилищным вопросам, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, на котором, в том числе, обсуждался вопрос разваливающегося общежития на Семьи Шамшиных. Его итог — «выработан алгоритм проведения поэтапных мероприятий помощи в решении вопроса признания за ними права пользования жилыми помещениями на условиях договора социального найма».
— Данное условие необходимо для расселения граждан из указанного общежития в случае признания его аварийным и подлежащим сносу. Гражданам, проживающим по договорам найма жилого помещения в общежитии, предлагается встать на учет нуждающихся в жилых помещениях, что также может служить основанием для решения вопроса их переселения в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу. Прокуратурой гражданам будет оказана всесторонняя помощь в решении указанных проблем, — отметили в мэрии.
А также на всякий случай напомнили — деревянный барак есть в планах региональной программы капремонта:
— 2021–2022 годы — ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, внутридомовой инженерной системы электроснабжения, крыши, фасада. 2022 год — ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения.
В прошлом году мы побывали в самом шикарном общежитии города. Оно расположено на левом берегу, имеет помпезный, хоть и поистрепавшийся фасад и уникальную лепнину. О том, кто проживает в пятиэтажке на 177 квартир, читайте в этом репортаже.