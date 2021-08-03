В самом центре Новосибирска нашелся дом, где люди моются в подвале и считают трещины в стенах

Такие же внушительные счета получают и другие жильцы разваливающегося дома. Хотя в ЕГРН деревянный дом значится вообще нежилым.



— Когда мы в межведомственную комиссию обращались (копия есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), чтобы дом аварийным признали, нам пришел ответ, мы потом в ЕГРН сами тоже посмотрели: назначение — нежилое. Как так? Дом есть, но его будто нет. Нежилое значит, но мы тут живем! — возмущается Галина Владиславовна.



— Живем, да еще и платим как за благоустроенную квартиру! — добавляет еще одна жительница дома, пенсионерка Надежда Васильевна, которая ютится в маленькой комнате со взрослым сыном.



Сейчас 10 семей общежития смогли приватизировать через суд свои комнаты, еще 21 имеет на руках договоры соцнайма. Их, а также ответы из мэрии, администрации района и межведомственной комиссии, куда писала Галина Владиславовна, она показывает в залитой светом общей кухне. Плит здесь давно нет (каждый готовит у себя в комнате), только старый советский кафель и едва работающие раковины. Чтобы комната не производила гнетущее впечатление, ее заставили комнатными растениями.