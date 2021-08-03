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В самом центре Новосибирска нашелся дом, где люди моются в подвале и считают трещины в стенах

Дом признан непригодным для жизни, но это ничего не изменило — чиновники мэрии бывают рядом каждый день

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Общежитие <nobr class="_">№ 9</nobr> когда-то было молодежным, потом семейным — здесь селились работники трикотажной фабрики «Сибирь». Предприятия уже давно нет, но бывшие работники и их прогнившее жилье есть. Оно не признано аварийным, но жить здесь, как уверяют жители, невозможно. В этом мы убедились сами, посетив деревянный барак в самом центре города

Общежитие № 9 когда-то было молодежным, потом семейным — здесь селились работники трикотажной фабрики «Сибирь». Предприятия уже давно нет, но бывшие работники и их прогнившее жилье есть. Оно не признано аварийным, но жить здесь, как уверяют жители, невозможно. В этом мы убедились сами, посетив деревянный барак в самом центре города

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Дом на площади Ленина признали нежилым и непригодным для жизни, но в нем остались люди

Старый деревянный дом на улице Семьи Шамшиных выглядит абсолютно чужеродным элементом в окружении высоток. Рядом строящийся дорогой квартал, напротив — гараж мэрии. Мимо разваливающегося общежития по несколько раз на дню проезжают чиновники администрации, но дела до него будто бы никому и нет. Дом вот-вот рухнет, хотя по-прежнему не признан аварийным, а по данным ЕГРН, его назначение — вообще нежилое. Однако в нем живут люди. Вернее, пытаются жить, но в доме с трещинами в фундаменте, затхлым подвалом, где расположены душевые, и перекошенными дверными косяками это делать крайне трудно. Почему здание, изношенное на 76%, не признают аварийным, и как власти делают вид, будто бы проблемы нет, предлагая жильцам ждать капитального ремонта — в этом репортаже из стен ветхого общежития.

Дом, которого нет


В заброшенном на первый взгляд домике на Семьи Шамшиных, 49а всё еще теплится жизнь. Во дворе сушится белье, в окнах (есть даже пара пластиковых) видны аккуратные занавески и комнатные растения. Хотя это незаметно для жителей соседних высотных домов, нависающих над забытым деревянным бараком, — от него они отгородились забором.

Не замечать деревянный дом, явно не вписывающийся в окружающий ландшафт, предпочитают и местные власти. Об этом рассказывают жильцы общежития, которые вот уже не первый год пытаются добиться хоть какой-то справедливости для себя. Пока они тонут во всевозможных бюрократических тонкостях и обивают пороги казенных учреждений лишь с одной целью — добиться признания аварийным дома, который разваливается прямо на глазах. А там и до расселения недалеко, мечтают жители.

Из-за высоток поблизости двор домика постоянно остается в тени

Из-за высоток поблизости двор домика постоянно остается в тени

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Крыльцо, выходящее на Семьи Шамшиных, давно заколочено. Это черный ход, которым жильцы стараются не пользоваться

Крыльцо, выходящее на Семьи Шамшиных, давно заколочено. Это черный ход, которым жильцы стараются не пользоваться

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— Дом сам с 56-го года, а я здесь проживаю с 79-го. Работала раньше на трикотажной фабрике «Сибирь» технологом. Модели я изобретала, проще говоря, — рассказывает жительница общежития Галина Владиславовна Трифонова. — Когда предприятие развалилось, я оказалась первой в очереди на жилье. Нас (имеется в виду общежитие. — Прим. ред.) передали администрации в 2000 году, наверное, а где-то в 2006 году меня раз — и снимают с очереди. И вот с 2006 года я обращаюсь везде из-за договоров соцнайма, даже судилась из-за того, что мне вместо продления договора соцнайма в 2007 году выдали обычный договор найма. Но так ведь быть не должно. А в 2018 году, когда я решила приватизировать эти гнилушки, всё и выяснилось.

Гнилушками она называет две комнаты, в которых проживает с супругом, — площадью 7,8 и 14 квадратов. Несмотря на общее плачевное состояние общежития, счета за коммунальные услуги выходят немаленькие. Галина Владиславовна, например, платит 5100 рублей за обе комнаты (чеки за услуги есть в распоряжении редакции).

От плит на кухне решено было избавиться, остались только мойки. Готовят обитатели общаги в своих комнатах

От плит на кухне решено было избавиться, остались только мойки. Готовят обитатели общаги в своих комнатах

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Жительница общежития Галина Владиславовна обивает пороги учреждений с 2006 года. Вначале она боролась за продление договора соцнайма, а теперь выясняет, как их общий дом оказался вдруг нежилым, и добивается признания его аварийным

Жительница общежития Галина Владиславовна обивает пороги учреждений с 2006 года. Вначале она боролась за продление договора соцнайма, а теперь выясняет, как их общий дом оказался вдруг нежилым, и добивается признания его аварийным

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Вместе с ней порядка 30 семей, проживающих в общежитии

Вместе с ней порядка 30 семей, проживающих в общежитии

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Такие же внушительные счета получают и другие жильцы разваливающегося дома. Хотя в ЕГРН деревянный дом значится вообще нежилым.

— Когда мы в межведомственную комиссию обращались (копия есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), чтобы дом аварийным признали, нам пришел ответ, мы потом в ЕГРН сами тоже посмотрели: назначение — нежилое. Как так? Дом есть, но его будто нет. Нежилое значит, но мы тут живем! — возмущается Галина Владиславовна.

— Живем, да еще и платим как за благоустроенную квартиру! — добавляет еще одна жительница дома, пенсионерка Надежда Васильевна, которая ютится в маленькой комнате со взрослым сыном.

Сейчас 10 семей общежития смогли приватизировать через суд свои комнаты, еще 21 имеет на руках договоры соцнайма. Их, а также ответы из мэрии, администрации района и межведомственной комиссии, куда писала Галина Владиславовна, она показывает в залитой светом общей кухне. Плит здесь давно нет (каждый готовит у себя в комнате), только старый советский кафель и едва работающие раковины. Чтобы комната не производила гнетущее впечатление, ее заставили комнатными растениями.

Некоторые из жительниц в настоящее время приватизируют свои комнаты. Например, Наталья (крайняя слева)

Некоторые из жительниц в настоящее время приватизируют свои комнаты. Например, Наталья (крайняя слева)

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— И вот этот документ сфотографируйте еще обязательно, — говорит Галина Владиславовна, доставая из увесистой папки с документами всё новые и новые обращения. Каждый такой документ для них — на вес золота. Особенно заключение независимой экспертизы, за которую жильцы общежития № 9 отдали 25 тысяч рублей в прошлом году. Собирали по возможности с каждой комнаты.

«Многоквартирный жилой дом, включающий в себя помещения № 1№ 20 в уровне подвального этажа, № 1№ 27 в уровне первого этажа, № 1№ 22, 24–29, 31 в уровне второго этажа, расположенный по адресу: г. Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 49а, является аварийным, не пригоден в качестве места постоянного проживания граждан, не соответствует требованиям действующих в настоящее время на территории РФ нормативно-технических документов, предъявляемых к жилым помещениям, создает угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в заключении экспертизы, проведенной в ноябре 2020 года. Процент износа, указанный в документе, — 76%.

Впрочем, в документах БТИ, которые тоже есть на руках жильцов, говорится о другом проценте износа — 58% (есть в распоряжении редакции).

Процент изношенности общежития оказался разным в документах БТИ и в независимой экспертизе

Процент изношенности общежития оказался разным в документах БТИ и в независимой экспертизе

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— После межведомственной комиссии мы потом еще писали губернатору и администрации, но оттуда непонятно что вообще приходит. Советуют вроде как еще раз в межведомственную комиссию обращаться. Тогда мы решили писать в Генпрокуратуру, — объясняет Галина Владиславовна.

Определенные надежды у обитателей общежития были связаны со стройкой рядом. Когда в нескольких метрах от двухэтажки началось строительство 25-этажки на Романова, 60/1, они было решили, что жилье в этом доме может достаться им.

— Думали, что сейчас мэрия займется нашим расселением. Слухи были такие, что застройщик предлагал 30% расселения, остальное мэрия, потом 50% на 50%, потом 70% на 30%, но не получилось договориться, — предполагает пенсионерка.

Земля под общежитием <nobr class="_">№ 9</nobr> может быть привлекательна для застройщиков. Однако связываться с расселением барака, судя по всему, не хочется никому

Земля под общежитием № 9 может быть привлекательна для застройщиков. Однако связываться с расселением барака, судя по всему, не хочется никому

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— Когда был котлован еще на месте дома, наше общежитие всё вот так забором обнесли, потому что наш участок шел к этой стройке. Мы же тоже всё это наблюдали. Планировалось на месте нашего дома парковку сделать. А потом всё это убрали, — добавляет другая жительница Татьяна Викторовна.

В итоге деревянный барак так и остался на месте, ну а строители высотки на Романова предпочли сделать парковку подземной.

Как фабричное общежитие превратилось в адское место для жизни


— Я уже гаражный замок поставила, чтобы четыре оборота, — показывает на дверь одной из своих комнат Галина Владиславовна. Гигантский замок — вот и всё, чем может защитить свое имущество пенсионерка. Поставить новую крепкую дверь сюда вряд ли возможно из-за просевших конструкций барака, да и нецелесообразно — ремонтировать надо абсолютно всё.

У пенсионерки две комнаты площадью едва больше 20 квадратов. Ежемесячная плата по ним — более 5 тысяч

У пенсионерки две комнаты площадью едва больше 20 квадратов. Ежемесячная плата по ним — более 5 тысяч

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А вот одна из комнат изнутри — вся в трещинах и подтеках

А вот одна из комнат изнутри — вся в трещинах и подтеках

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В комнате женщины пахнет сыростью. От этого запаха никуда не деться, приходится открывать окна. Хотя Галине Владиславовне еще повезло, у нее есть дача, куда она уезжает с мужем каждое лето.

— Уезжаем в марте и приезжаем в ноябре. Ведро подставляю, когда уезжаю, потому что бежит отовсюду. Вот протекание, вот отсюда тоже течет, — объясняет она, показывая пальцем на трещины и обвалившуюся штукатурку на потолке. — Короче говоря, переночевать сюда приходим и всё.

Чтобы не видеть мрачных коридоров общаги, Галина Владиславовна с супругом каждое лето уезжают на дачу и стараются пробыть там как можно дольше

Чтобы не видеть мрачных коридоров общаги, Галина Владиславовна с супругом каждое лето уезжают на дачу и стараются пробыть там как можно дольше

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Совсем недавно пенсионерку поздравил сам депутат Государственной Думы. Знает ли он о том, в каких условиях проживает женщина?

Совсем недавно пенсионерку поздравил сам депутат Государственной Думы. Знает ли он о том, в каких условиях проживает женщина?

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У Натальи дачи нет, большую часть своей жизни, а именно 33 года, она прожила в маленькой комнатке общаги. Здесь же вырастила сына, который женился и съехал от мамы.

— Девочку себе нашел, трое внучек у меня, — уставшее лицо Натальи впервые озаряется улыбкой.

Скромный интерьер комнаты Натальи

Скромный интерьер комнаты Натальи

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И главная достопримечательность — осыпавшийся потолок

И главная достопримечательность — осыпавшийся потолок

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Ее комната — это примерно 10–12 квадратных метров жилья с осыпавшимся потолком. Штукатурка обвалилась в августе прошлого года, тогда, когда она находилась в комнате:

— Я в администрацию сходила, они сказали: «Это вы сами всё делаете, у нас только коридоры, общественные места».

Но и коридоры, и туалеты давно требуют ремонта. Им тоже никто не занимается. Ремонтировать потолок самостоятельно Наталья опасается, прогнившие перекрытия могут рухнуть.

— Сейчас нас, стариков, в таком положении оставили, что платить — платите, но ни косметического, ни капитального ремонта не дождетесь, — говорит Надежда Васильевна, еще одна швея и бригадир бывшей фабрики.

Здесь Надежда Васильевна проживает с сыном

Здесь Надежда Васильевна проживает с сыном

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Отсюда она очень надеется вскоре съехать

Отсюда она очень надеется вскоре съехать

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Передвигаться по скрипучим лестницам больной женщине всё сложнее

Передвигаться по скрипучим лестницам больной женщине всё сложнее

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Она долго возмущается бездействием властей и рассказывает, как сломала руку однажды, спускаясь в подвал, в душевую.

В любое время года обитателям общежития, чтобы принять душ, приходится с банными принадлежностями выходить на улицу, открывать подвал огромным ключом и спускаться по осыпающимся ступеням в темноту. Здесь душевые (2 кабинки) и постирочная — одна на всех с единственной стиральной машинкой. Ее выкатывают в центр обитой кафелем комнаты, чтобы постирать одежду.

Нет, это не вход в катакомбы. Дальняя дверь, которую пытается открыть Наталья, — бойлерная, ближайшая дверь — душевые

Нет, это не вход в катакомбы. Дальняя дверь, которую пытается открыть Наталья, — бойлерная, ближайшая дверь — душевые

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Всего душевых в доме две, но обитатели общежития как-то умудряются не создавать очередей

Всего душевых в доме две, но обитатели общежития как-то умудряются не создавать очередей

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Это не просто стул, именно здесь происходит стирка

Это не просто стул, именно здесь происходит стирка

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По соседству с душевыми бойлерная комната, утопающая в клубах пара, — пол комнаты залит водой. Здесь очень высокая влажность и высокая температура, жильцы стараются не заходить в нее лишний раз.

— Сильно влажно, вентиляция не работает, и делать ее никто не собирается, — вздыхает Галина Владиславовна.

А эти жуткие кадры с прогнившими трубами сняты в бойлерной

А эти жуткие кадры с прогнившими трубами сняты в бойлерной

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Запланирован капитальный ремонт


Корреспондент НГС дважды отправлял в мэрию запросы по судьбе общежития. В ответах пространными фразами власти признают, что дом действительно не признан аварийным, но называют этому ряд причин.

— В здании общежития по ул. Семьи Шамшиных, 49а расположено 3 жилых помещения муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд (общежитие). Поскольку оценка и обследование зданий общежитий в соответствии с Положением № 47 не входят в полномочия межведомственной комиссии, принять решение о выявлении оснований для признания здания общежития по ул. Семьи Шамшиных, 49а аварийным и подлежащим сносу не представлялось возможным, — говорится в ответе.

Заниматься исключением этих помещений из специализированного жилищного фонда должна сама мэрия, однако в ответе конкретных сроков не называется. По итогу завершения этой процедуры жильцам необходимо будет вновь подать заявление на признание жилого помещения непригодным для проживания граждан.

Общежитию в мэрии обещают ремонт, правда, в следующем году

Общежитию в мэрии обещают ремонт, правда, в следующем году

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В мэрии также отчитались, что 27 июля в администрации Центрального округа прошло рабочее совещание с участием зампрокурора Новосибирска, представителей управления по жилищным вопросам, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, на котором, в том числе, обсуждался вопрос разваливающегося общежития на Семьи Шамшиных. Его итог — «выработан алгоритм проведения поэтапных мероприятий помощи в решении вопроса признания за ними права пользования жилыми помещениями на условиях договора социального найма».

— Данное условие необходимо для расселения граждан из указанного общежития в случае признания его аварийным и подлежащим сносу. Гражданам, проживающим по договорам найма жилого помещения в общежитии, предлагается встать на учет нуждающихся в жилых помещениях, что также может служить основанием для решения вопроса их переселения в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу. Прокуратурой гражданам будет оказана всесторонняя помощь в решении указанных проблем, — отметили в мэрии.

Возможно, у властей есть ответ, как они будут ремонтировать полуразрушенный дом с 76% износом

Возможно, у властей есть ответ, как они будут ремонтировать полуразрушенный дом с 76% износом

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А также на всякий случай напомнили — деревянный барак есть в планах региональной программы капремонта:

— 2021–2022 годы — ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, внутридомовой инженерной системы электроснабжения, крыши, фасада. 2022 год — ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения.

В прошлом году мы побывали в самом шикарном общежитии города. Оно расположено на левом берегу, имеет помпезный, хоть и поистрепавшийся фасад и уникальную лепнину. О том, кто проживает в пятиэтажке на 177 квартир, читайте в этом репортаже.

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