На каких служебных машинах ездят чиновники и как выбирают водителей — фоторепортаж из гаража мэрии Новосибирска

Самостоятельным автопарк мэрии стал несколько лет назад, до этого машины относились к автопарку региона и размещались совсем в другом месте, поближе к правительству. Теперь же мэрию и гараж разделяют примерно полтора километра.



Всего, как объясняют в МКУ «Хозяйственное управление» (ведомство занимается приобретением и эксплуатацией машин), здесь числится 83 единицы техники, 67 из них — легковые автомобили. В основном легковушки припаркованы под крышей большого двухэтажного гаража, но места внутри не хватает, поэтому часть машин дожидается водителей снаружи.