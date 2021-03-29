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На каких служебных машинах ездят чиновники и как выбирают водителей — фоторепортаж из гаража мэрии Новосибирска

Мы заглянули в царство «Тойот» за центральным парком. Хотите увидеть, что там есть?

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Автопарк мэрии постепенно меняется — машин в нем становится всё меньше

Автопарк мэрии постепенно меняется — машин в нем становится всё меньше

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В автопарке мэрии Новосибирска сокращают число служебных машин

Двухэтажное здание в окружении производственных корпусов на улице Ольги Жилиной — именно в этом месте для многих работников мэрии начинается рабочий день. Здесь под крышей и на большом уличном паркинге стройными рядами стоят серебристые иномарки (хотя иногда попадаются и черные) с характерными буквами ООО в номере. В последнее время их число сокращается — всё в рамках оптимизации, которую анонсировал мэр Анатолий Локоть. Корреспонденты НГС Ксения Лысенко и Александр Ощепков побывали в этом гараже и узнали, какие авто для рабочих поездок предпочитают сотрудники мэрии Новосибирска, а какая машина закреплена за мэром.

Самостоятельным автопарк мэрии стал несколько лет назад, до этого машины относились к автопарку региона и размещались совсем в другом месте, поближе к правительству. Теперь же мэрию и гараж разделяют примерно полтора километра.

Всего, как объясняют в МКУ «Хозяйственное управление» (ведомство занимается приобретением и эксплуатацией машин), здесь числится 83 единицы техники, 67 из них — легковые автомобили. В основном легковушки припаркованы под крышей большого двухэтажного гаража, но места внутри не хватает, поэтому часть машин дожидается водителей снаружи.

Гараж находится в окружении новостроек, гаражных комплексов и производственных корпусов

Гараж находится в окружении новостроек, гаражных комплексов и производственных корпусов

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В самом гараже — диспетчерская, автомойка, СТО и, конечно же, паркинг

В самом гараже — диспетчерская, автомойка, СТО и, конечно же, паркинг

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Хотя, возможно, вскоре ситуация изменится — мэр постепенно сокращает автопарк и расходы на него. Причем начал с себя: если предыдущий глава города пользовался тремя служебными авто, то сейчас Анатолий Локоть обходится всего одной машиной. Это Toyota Camry 2019 года выпуска. Зато водителей у градоначальника двое.

— Подбирает их лично Анатолий Евгеньевич. Они оба первого класса, у них все категории, стаж очень большой, — объясняет главный инженер МКУ «Хозяйственное управление» Виктор Фоминых. — Да и в основном водители тут все работают давно.

Сейчас в автопарке 67 легковушек, год назад машин было 80

Сейчас в автопарке 67 легковушек, год назад машин было 80

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Самые опытные возят чиновников уже с десяток лет. Новичку стать водителем мэрии будет непросто — его ждет экзамен, состоящий из устной и практической части. «Как в автошколе», — говорит начальник автотранспортного отдела МКУ Юрий Федосов.

Большинство машин — «Короллы», хотя иногда попадаются и «Камри»

Большинство машин — «Короллы», хотя иногда попадаются и «Камри»

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— У мэра, его заместителей, Контрольно-счетной палаты, депутатов, начальников департаментов — у всех персональные машины. Других возят дежурные машины. То есть за сутки диспетчерам подаются заявки в электронном виде. Они формируют подвижной состав и составляют график выезда машин на линию, — рассказывает главный инженер.

Камеры наблюдения установлены и в гараже, и по периметру

Камеры наблюдения установлены и в гараже, и по периметру

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Комната диспетчера находится здесь же, в помещении крытого паркинга. На двери диспетчерской — памятка с расходом бензина в зимний период на каждую машину. Эти показатели, добавляет Юрий Федосов, пересматриваются каждый сезон. По его словам, номера от 0 до 100 серии ООО принадлежат правительству, а от 101 и выше — мэрии и районным администрациям.

Впрочем, буквы ООО на номерах служебных авто были не всегда — ранее узнать мэрский автомобиль можно было по буквам ННН. Система изменилась при экс-губернаторе Василии Юрченко около пяти лет назад.

Здесь же, в диспетчерской, составляется расписание дежурных авто. На них ездят рядовые сотрудники мэрии, в том числе сотрудники пресс-службы

Здесь же, в диспетчерской, составляется расписание дежурных авто. На них ездят рядовые сотрудники мэрии, в том числе сотрудники пресс-службы

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Отечественных машин в автопарке нет — сплошь «японцы». На балансе МКУ только «Тойоты»: «Тойота-Камри», «Тойота-Авенсис», «Тойота-Королла» от 2005 до 2019 годов выпуска. Начальник мэрского гаража Юрий Федосов говорит, что это сделано для однообразия.

— Чтобы не было разношерстности. Плюс опять же — удобно ремонтировать, подбирать детали, — замечает он.

А так пусто гараж выглядит в часы пик — почти все автомобили в поездках

А так пусто гараж выглядит в часы пик — почти все автомобили в поездках

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Средний срок службы машины может достигать и 15 лет. Ну а после его истечения авто ждет заключение о технической неисправности, оценка стоимости независимой экспертизы и продажа на аукционе. Последняя покупка новых авто была больше года назад — тогда в гараж мэрии приобрели две новых «Камри» 2019 года на общую сумму почти 4,9 миллиона рублей.

Новые авто покупают не так часто, источник расходов — бюджет города

Новые авто покупают не так часто, источник расходов — бюджет города

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Летом прошлого года мы заглянули в ВИП-гаражи топовых сотрудников мэрии города. На каких личных автомобилях они передвигаются?

А здесь мы рассказывали, что скрывается в гаражах депутатов горсовета (от Lexus LX 570 до внезапных КАМАЗов и микроавтобусов «Соболь»).

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Анатолий Локотьавтопаркмэр Новосибирскамэрия
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