На каких служебных машинах ездят чиновники и как выбирают водителей — фоторепортаж из гаража мэрии Новосибирска

В автопарке мэрии Новосибирска сокращают число служебных машин
Двухэтажное здание в окружении производственных корпусов на улице Ольги Жилиной — именно в этом месте для многих работников мэрии начинается рабочий день. Здесь под крышей и на большом уличном паркинге стройными рядами стоят серебристые иномарки (хотя иногда попадаются и черные) с характерными буквами ООО в номере. В последнее время их число сокращается — всё в рамках оптимизации, которую анонсировал мэр Анатолий Локоть. Корреспонденты НГС Ксения Лысенко и Александр Ощепков побывали в этом гараже и узнали, какие авто для рабочих поездок предпочитают сотрудники мэрии Новосибирска, а какая машина закреплена за мэром.
Самостоятельным автопарк мэрии стал несколько лет назад, до этого машины относились к автопарку региона и размещались совсем в другом месте, поближе к правительству. Теперь же мэрию и гараж разделяют примерно полтора километра.
Всего, как объясняют в МКУ «Хозяйственное управление» (ведомство занимается приобретением и эксплуатацией машин), здесь числится 83 единицы техники, 67 из них — легковые автомобили. В основном легковушки припаркованы под крышей большого двухэтажного гаража, но места внутри не хватает, поэтому часть машин дожидается водителей снаружи.
Хотя, возможно, вскоре ситуация изменится — мэр постепенно сокращает автопарк и расходы на него. Причем начал с себя: если предыдущий глава города пользовался тремя служебными авто, то сейчас Анатолий Локоть обходится всего одной машиной. Это Toyota Camry 2019 года выпуска. Зато водителей у градоначальника двое.
— Подбирает их лично Анатолий Евгеньевич. Они оба первого класса, у них все категории, стаж очень большой, — объясняет главный инженер МКУ «Хозяйственное управление» Виктор Фоминых. — Да и в основном водители тут все работают давно.
Самые опытные возят чиновников уже с десяток лет. Новичку стать водителем мэрии будет непросто — его ждет экзамен, состоящий из устной и практической части. «Как в автошколе», — говорит начальник автотранспортного отдела МКУ Юрий Федосов.
— У мэра, его заместителей, Контрольно-счетной палаты, депутатов, начальников департаментов — у всех персональные машины. Других возят дежурные машины. То есть за сутки диспетчерам подаются заявки в электронном виде. Они формируют подвижной состав и составляют график выезда машин на линию, — рассказывает главный инженер.
Комната диспетчера находится здесь же, в помещении крытого паркинга. На двери диспетчерской — памятка с расходом бензина в зимний период на каждую машину. Эти показатели, добавляет Юрий Федосов, пересматриваются каждый сезон. По его словам, номера
Впрочем, буквы ООО на номерах служебных авто были не всегда — ранее узнать мэрский автомобиль можно было по буквам ННН. Система изменилась при экс-губернаторе Василии Юрченко около пяти лет назад.
Отечественных машин в автопарке нет — сплошь «японцы». На балансе МКУ только «Тойоты»: «Тойота-Камри», «Тойота-Авенсис», «Тойота-Королла» от 2005 до 2019 годов выпуска. Начальник мэрского гаража Юрий Федосов говорит, что это сделано для однообразия.
— Чтобы не было разношерстности. Плюс опять же — удобно ремонтировать, подбирать детали, — замечает он.
Средний срок службы машины может достигать и
Летом прошлого года мы заглянули в ВИП-гаражи топовых сотрудников мэрии города. На каких личных автомобилях они передвигаются?
А здесь мы рассказывали, что скрывается в гаражах депутатов горсовета (от