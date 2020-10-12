Как живут в самом шикарном общежитии Новосибирска. Раньше оно было образцовым, теперь — опальное

Как только Владимир скрывается из виду в хозблоке, Татьяна таким же шёпотом, которым с нами только что говорил мужчина, поясняет, что в общаге хватает алкоголиков — они устраивают шумные посиделки, из-за чего вызывают полицию.



— Вот у Владимира, который вас привёл, тоже собираются, выпивают, но он хоть ничего, а вот тут живёт женщина, — показывает она на дверь, — если вы к ней постучитесь, то ничего хорошего не услышите, один мат-перемат. Тоже пьёт. Что у нас тут ещё такого проблемного… Даже не знаю, как сказать, но девчонки у нас многие писали, жаловались на наркоманов, которые тут собираются. Да, прямо вот так берут, заходят из соседних домов тут в округе. Вызывают и участкового, и полицию, но полиция, как только слышат наш адрес, уже и не приезжает. Вызывают часто, хотя я сама этого не вижу. Я на пенсии, но подрабатываю, сейчас у нас тут приберусь, потом поеду на Московскую, а потом на площадь Труда. Дома буду только вечером. И вот так получается, что я самое интересное пропускаю. Прихожу, а мне рассказывают: «Тёть Тань, тут вот так и так было».