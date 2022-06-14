«Наш этот Аракчеев. Тут его и убили»: гуляем по району с дурной славой — здесь нашелся коттедж криминального авторитета

Микрорайон Западный никогда не отличался хорошей репутацией. Между бараками на Халтурина и хрущевками на Невельского, недалеко от железной дороги и спортклуба «Обь», в
Объявления от руки, незакрывающиеся двери подъездов и обещания чиновников
Сияющая вывеской «Пятерочка» — одно из немногих новых зданий в квартале между улицами Забалуева, Филатова и Халтурина. Здесь вообще мало что строится, в отличие, например, от окраины Западного — там, где около десяти лет назад раскинулся жилмассив «Чистая слобода» с ярко-голубыми высотками.
— Одежду надо? Недорого, — спрашивает с сильным акцентом молодой парень, заглянувший в «Пятерочку». За его плечами — огромный баул.
— Для этого же существуют магазины с одеждой, разве нет? — тихим голосом отвечает ему продавец-консультант, укладывая покупки в пакет. — Нет, ничего не надо, всё у нас есть.
— Недорого отдам! Китай, Киргизия.
На призывы парня с баулом за спиной в магазине никто не реагирует, но это, кажется, его совсем не расстраивает. Он выходит и бредет в сторону бараков на Халтурина, хотя вряд ли там он найдет покупателей на свой товар: тихие дворики пустуют.
И двухэтажки, и хрущевки на Невельского появились примерно 60 лет назад. Правда, двухэтажные дома чуть раньше, в 1956 году. Как рассказывает краевед Константин Голодяев, их строили в рамках программы переселения рабочих из деревянных военных бараков.
— Эти дома построены заводом «Сибсельмаш». Тогда эта улица называлась Порядковой, а в
В череде двухэтажных домиков особенно выделяется здание на Забалуева, 40, его сейчас занимает Новосибирский медицинский колледж. У дома красивые арки, вызывающие устойчивые ассоциации из детства с сериалом «Санта-Барбара», хотя, конечно, стены колледжа требуют основательного ремонта.
Впрочем, такая же ситуация и с остальными домами по Халтурина — Забалуева: потрескавшаяся штукатурка, страшные деревянные ступеньки, незакрывающиеся двери в подъезд. Хотя, действительно, зачем? В покосившиеся бараки случайные люди не заглядывают (разве что только корреспонденты).
— Как нам тут живется? Да никак! 15 лет уже тут! Некогда мне разговаривать, после суток я! — раздраженно говорит одна из жительниц малоэтажки, развешивающая белье в маленьком палисаднике возле дома, и быстро скрывается за скрипучей дверью желтой трехэтажки.
В отличие от новых шумных микрорайонов в квартале на Халтурина — Забалуева — Невельского очень тихо. Даже детские площадки — а их тут, прямо скажем, немного — по большей части не привлекают детей. Да и детей тут не то чтобы много, частые посетители двориков, как правило, — пенсионеры.
— У нас здесь тихо. Место криминальное, но это всё было раньше. Я здесь 20 лет живу, вот что до нас было — да, дела. Западный вообще славился, — рассказывает пенсионер Валерий Михайлович, житель облупившейся розовой двухэтажки на Невельского. — Ну а мы живем, всё хорошо. Но наркомании навалом, конечно. Не сказал бы, что она убывает, всё только прибывает, наоборот.
Свое место жительства он называет «закутком» и показывает на три дома, включая свою двухэтажку, — в них, по его словам, живут в основном пенсионеры. Четвертый дом (Невельского, 43) — беспокойный, там, как замечает Валерий Михайлович, много молодежи, а значит, хватает проблем. Его же история проста: он с супругой переехал на Западный из Заельцовского района, так как сыну понадобилось жилье. Старую квартиру они разменяли и въехали в двухэтажку на Невельского.
— Сегодня тут комиссия большая была от депутата. Дорожки будут делать, заказали их, и дорогу у переезда тоже будут. Ну человек 10 было. А кто депутат у нас? Да я не знаю, — смеется мужчина.
Дворец застреленного авторитета и похищенный ковер королевы Елизаветы
Двухэтажные бараки и пятиэтажки словно обступают небольшой частный сектор, разместившийся между железной дорогой, спортклубом «Обь» и той самой «Пятерочкой». Евгения Борисовна и Светлана Николаевна (имена изменены по их просьбе) живут в хрущевке на Невельского почти всю жизнь. Их дом — один из первых пятиэтажных в этом квартале — был построен в 1967 году как кооперативный. К тому моменту, когда пенсионерки въехали сюда, квартал из хрущевок только отстраивался, а вот двухэтажки и частный сектор уже существовали.
— С самого начала мы тут живем, с
— «Сибтекстильмаша»! — вспоминает Евгения Борисовна. — Так он тогда назывался. Завод уже не работает. Ну и разъехались уже все, а кто умер.
Женщины признаются: проблемы в их квартале сейчас есть, беспокоят, например, неспиленные березы, огромная лужа между домами и стройка в районе переезда, из-за которой сносят гаражи. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что пришлось переживать им в 90-е годы. В то время в Западном и Юго-Западном микрорайонах выросла и окрепла группировка «ленинских».
— Было ужасно! С меня вот у подъезда тут шапки снимали, сына избивали! Да, представляете себе, избили старшего сына, прямо в январе, перед Рождеством. Он тогда только из армии вернулся, ну мы одели парнишку во всё новое. Шел-шел, вон там, возле магазина, — Евгения Борисовна показывает в сторону Забалуева. — Он-то думал, друзья за ним идут, а на него набросились. Раздели, разули, избили ужасно! Заходит домой босиком и весь в крови. А наркомании сколько было!
Она говорит, что в 90-е годы те, кто употреблял наркотики в основном собирались в гаражах, возле железной дороги — даже сейчас этот участок выглядит мрачно и неприглядно. Там же расположены погреба, где и кучковались потребители.
— Сколько оттуда милиция мертвых доставала... Мама дорогая! Ужасно! — причитает Евгения Борисовна.
— А моего сына, Женечку, в 1996 году избили. Да так, что он до сих пор у врача наблюдается, — тихо добавляет Светлана Николаевна.
— За нашим домом, там вообще криминал был, — показывает ее подруга на частный сектор. — Аракчеев, может, знаете такого? Он отсюда, наш этот Аракчеев. Так его тут и убили. Коттедж он себе тут построил, а так он даже жил в нашем доме, в четном подъезде. А Аракчей у нас был первый магнат на деревне, первым себе отгрохал дом такой красивый. Но там сейчас уже другие люди живут. Такое там понастроено — я как-то ходила смотреть. Убили его в этом доме.
— Вот-вот! — оживляется ее подруга. — Женечку избили в тот год, когда Аракчея убили. Этот сука… Вот он и еще один там и избили моего сына. И вот когда приходил к нам следователь домой, даже попытка сказать фамилию Аракчеев вызывала у следователя вот такую тряску. «Только про это не надо!» — так и говорил.
Евгения Борисовна вспоминает, как Аракчеев — местный криминальный авторитет — вернулся в конце 80-х из армии. Он служил на морфлоте, и местных ребятишек это приводило в восторг:
— «Дядя Витя приехал! Моряк!» Даже гордились ребятишки этим. А потом этот дядя Витя как пошел, как пошел. У него банда была, все с металлическими браслетами. И это притом что милиция у нас под боком была, вот тут рядом, на Забалуева, рядом с Аракчеевским домом. Всех, короче, он в оборот взял.
Жизнь Аракчеева была недолгой, но очень яркой, как почти у любого участника ОПГ. Он входил в Ленинскую группировку, не единственную в городе — существовала и Первомайская. И как вспоминает руководитель пресс-службы УВД Владимир Чеплыгин, Первомайское формирование было более крепким и наносило городу гораздо бОльший урон, в то время как «ленинские», едва сформировавшись, довольно быстро развалились на отдельные бригады, самая известная из которых — банда Трунова. Именно с Труновым и взаимодействовал плотно Аракчеев. В 1996–1998 годах «ленинские» переживали так называемый период турбулентности — войны за авторитет и кадровые перестановки в бандитских структурах сопровождались регулярными перестрелками.
— Стрельбы было много. Даже в центре, даже в ресторанах стреляли, что уж говорить про Ленинский район? Основным занятием Ленинской ОПГ в те годы был рэкет, они рэкетировали местных торговцев, наперсточников, но кроме того, наркотиков еще много было. В Ленинском районе были серьезные такие авторитеты, насколько я помню, Аракчеев был одним из них, его называли держателем общака. Тогда, в 1996 году у «ленинских» перехватили большую партию наркотиков, и вроде как пошел слух, что он сдал эту партию. Вот за что его и убили. Расстреляли его в доме, стреляли еще и в жену, причем из автомата. Видимо, так решили отомстить за партию наркотиков. Неизвестно, на самом деле сдал — не сдал, но слух такой пустили свои же. Вот свои же, «ленинские», его и убили якобы за связь с органами, — рассказывает Владимир Чеплыгин.
По его словам, позже автомат, из которого расстреляли Аракчея, засветился в другом деле — громком убийстве главы Первомайской ОПГ Александра Нестеренко (Нестер). Его расстреляли из окон гостиницы, которые выходили на спортклуб «Первомаец». Этот клуб существует до сих пор, в разное время его возглавляли люди, которых называли авторитетами Первомайской ОПГ. Кстати, в начале нулевых в «Первомайце» установили бронзовую статую Нестера, на постаменте написано: «Учитель, лидер, тренер».
В Ленинском районе тоже существовал свой спортклуб, выходцами которого были, в частности, братья Труновы. Речь идет о спортклубе «Обь», филиал которого расположен рядом с железной дорогой. Основные направления в нем — бокс и борьба. Как вспоминает Владимир Чеплыгин, в клубе воспитывался молодняк, а самые перспективные из числа молодых и подающих надежды спортсменов отбирались затем в бригады. Эти же бригады занимались «мелочью» — грабили местных жителей.
Александр Трунов — криминальный авторитет, участник Ленинской ОПГ. Как полагает следствие, бандиты имели связи во власти и правоохранительных органах, а также финансировали выборы некоторых политиков на местном уровне. В ходе расследования деятельности Трунова были задержаны заместитель мэра Новосибирска Александр Солодкин и его отец — советник губернатора и главный эксперт по спорту администрации Новосибирской области Александр Солодкин — старший. В 2015 году Солодкиных признали виновными в участии в ОПГ, но через год Солодкина-старшего отпустили, потому что он отбыл срок наказания во время расследования, а еще спустя год отпустили и Солодкина-младшего — после пересмотра дела и попыток смягчить наказание. В конце 2012 года Новосибирский облсуд приговорил Александра Трунова к 22 годам колонии строгого режима.
— Братья Труновы, Партизан остались к концу 90-х. Но всех постепенно прибирали. Тот же Партизан из «ленинских» умер от передозировки, Труновых судили, крупные сроки дали. Помню, что когда их судили в Клубе им. Чехова, пришлось даже оцепление выставлять из ОМОНа. И вот, что получается: человека три-четыре из этой ОПГ застрелили — свои или не свои, я не знаю — ну а остальных по одному судили. Первомайская же была гораздо сильнее, но у них и район был богатый, потому что на Первомайке была станция грузовая. Вагоны там чистили — только шум стоял. Раньше же в грузовых вагонах возили товар, это сейчас контейнеры запечатанные. И вот как-то везли из Японии в Европу ковер в подарок королеве Елизавете, к юбилею. Этот ковер утащили, но ковер был очень большой, метров 30 на 15. Для дворца сделали японцы, а утащили наши, — смеется бывший руководитель пресс-службы УВД.
Позже, с его слов, кусок роскошного ковра задержали на Гусинобродской барахолке. Не исключает он, что остальные части могли осесть в коттеджах первомайских авторитетов — они всегда имели тягу к красивой жизни. У «ленинских» же, как говорит Владимир Чеплыгин, всё было несколько проще: авторитеты — выходцы из страшных бараков и хрущевок — скорее тяготели к большим квартирам, чем к коттеджам.
Один из немногих коттеджей, вероятно, оставшийся от Ленинской ОПГ, сегодня возвышается среди домов частного сектора на Халтурина. Установить, принадлежал ли этот дом авторитету Аракчееву, невозможно: в выписках из ЕГРН самые ранние сведения о собственниках датируются 2002 годом. Однако дом был построен в 1995 году и занимает около 1000 квадратных метров. В настоящее время он принадлежит предпринимателю с отчеством Викторович — он занимается ремонтом автомобилей.
Коттедж, который, как считают местные жители, возвел для себя Аракчеев, не единственная роскошная постройка в этом частном секторе. И это особенно бросается в глаза: прямо напротив бараков с разбитыми окнами и скромных одноэтажных домиков с поехавшей крышей высится настоящий замок со статуями львов, коваными воротами, голубыми елями и грозной надписью «охраняется ЧОП "Славянская защита"».
Замок построили в 2003 году через дорогу от, предположительно, Аракчеевского коттеджа, поэтому ассоциаций с криминалом избежать не удается. Местная жительница частного сектора Валентина припоминает о владельце замка со львами «что-то такое» (имеется в виду связь с криминалом. — Прим. ред.), а ее соседка просит не писать ничего плохого о хозяине, так как тот «уважаемый и очень хороший мужчина, который всегда здоровается».
— Он с рождения здесь, тут вырос и тут живет. Не знаю, есть криминал или нет, глупости, по-моему, какие-то, он и его жена — нормальные люди. Мой муж вот с ним дружит. У него несколько киосочков пивных тут в округе. Как всегда и как у всех: кто смог, тот поднялся немножко. Где-то что-то занимался, где-то смог, — говорит Надежда, переехавшая на Западный как работница местного завода.
— Да разве это роскошь? Я вас умоляю, — добавляет еще один житель частного дома, показывая на замок с зеленой башенкой, который продавали в прошлом году за 28 миллионов рублей. Он отказывается представляться, но говорит, что прожил на Западном всю жизнь и своими глазами видел, как строились роскошные коттеджи в частном секторе.
— Сами знаете, как раньше было тут. Да, опасно. Но сейчас у нас всё хорошо, можете написать: всё хорошо. Бывает, въезжают новые люди, конечно, — недовольно говорит он. — Въезжают и начинается: шум, гам, музыка, разборки. Вот куда жаловаться? Раньше хоть понятно было куда, да и раньше такого не было. Да и наркомании не было в 90-е у нас тут. Ну а если кто был, так эти старые наркоманы сами знаете, где лежат.
Недавно мы побывали на окраине Первомайского района и взглянули на жизнь жилмассива «Березовое». Посмотрите, как живут в домах с 18-метровыми квартирами, пивнушками и озером.