«Наш этот Аракчеев. Тут его и убили»: гуляем по району с дурной славой — здесь нашелся коттедж криминального авторитета

Она говорит, что в 90-е годы те, кто употреблял наркотики в основном собирались в гаражах, возле железной дороги — даже сейчас этот участок выглядит мрачно и неприглядно. Там же расположены погреба, где и кучковались потребители.



— Сколько оттуда милиция мертвых доставала... Мама дорогая! Ужасно! — причитает Евгения Борисовна.



— А моего сына, Женечку, в 1996 году избили. Да так, что он до сих пор у врача наблюдается, — тихо добавляет Светлана Николаевна.



— За нашим домом, там вообще криминал был, — показывает ее подруга на частный сектор. — Аракчеев, может, знаете такого? Он отсюда, наш этот Аракчеев. Так его тут и убили. Коттедж он себе тут построил, а так он даже жил в нашем доме, в четном подъезде. А Аракчей у нас был первый магнат на деревне, первым себе отгрохал дом такой красивый. Но там сейчас уже другие люди живут. Такое там понастроено — я как-то ходила смотреть. Убили его в этом доме.