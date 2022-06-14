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Репортаж

«Наш этот Аракчеев. Тут его и убили»: гуляем по району с дурной славой — здесь нашелся коттедж криминального авторитета

Еще 30 лет назад на Западном происходили перестрелки, грабежи и разборки «ленинских». Как микрорайон выглядит сейчас?

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История Западного жилмассива тесно переплетена с криминальной историей города. Мы прогулялись по его улицам и расспросили жителей о том, как в районе менялась жизнь

История Западного жилмассива тесно переплетена с криминальной историей города. Мы прогулялись по его улицам и расспросили жителей о том, как в районе менялась жизнь

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Микрорайон Западный никогда не отличался хорошей репутацией. Между бараками на Халтурина и хрущевками на Невельского, недалеко от железной дороги и спортклуба «Обь», в 90-е кипела совсем другая жизнь: криминальные войны, борьба за авторитет, грабежи и наркоторговля. Спустя десятилетия местные жители выдохнули: наконец-то началась нормальная размеренная жизнь. Корреспондент НГС Ксения Лысенко прогулялась по улицам притихшего квартала на Западном и обнаружила следы его неспокойного прошлого. Показываем, как выглядят злачные места, и рассказываем о воспоминаниях жителей микрорайона.

Объявления от руки, незакрывающиеся двери подъездов и обещания чиновников


Сияющая вывеской «Пятерочка» — одно из немногих новых зданий в квартале между улицами Забалуева, Филатова и Халтурина. Здесь вообще мало что строится, в отличие, например, от окраины Западного — там, где около десяти лет назад раскинулся жилмассив «Чистая слобода» с ярко-голубыми высотками.

— Одежду надо? Недорого, — спрашивает с сильным акцентом молодой парень, заглянувший в «Пятерочку». За его плечами — огромный баул.

— Для этого же существуют магазины с одеждой, разве нет? — тихим голосом отвечает ему продавец-консультант, укладывая покупки в пакет. — Нет, ничего не надо, всё у нас есть.

— Недорого отдам! Китай, Киргизия.

На призывы парня с баулом за спиной в магазине никто не реагирует, но это, кажется, его совсем не расстраивает. Он выходит и бредет в сторону бараков на Халтурина, хотя вряд ли там он найдет покупателей на свой товар: тихие дворики пустуют.

Двух- и трехэтажные дома на улицах Халтурина и Забалуева выросли здесь в <nobr class="_">50-е</nobr> годы

Двух- и трехэтажные дома на улицах Халтурина и Забалуева выросли здесь в 50-е годы

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Сейчас их состояние оставляет желать лучшего. Хотя, судя по аркам, строение когда-то было довольно помпезным

Сейчас их состояние оставляет желать лучшего. Хотя, судя по аркам, строение когда-то было довольно помпезным

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И двухэтажки, и хрущевки на Невельского появились примерно 60 лет назад. Правда, двухэтажные дома чуть раньше, в 1956 году. Как рассказывает краевед Константин Голодяев, их строили в рамках программы переселения рабочих из деревянных военных бараков.

— Эти дома построены заводом «Сибсельмаш». Тогда эта улица называлась Порядковой, а в 1986-м была переименована в честь Валентина Трофимовича Забалуева, при директорстве которого как раз и велось это жилищное строительство. Он вспоминал, что на заводском учете на получение жилплощади было две тысячи заявлений. Строительство велось хозяйственным способом с участием в строительстве самих работников, — объясняет краевед.

В одном из домиков с большими арками на первом этаже располагалось отделение милиции

В одном из домиков с большими арками на первом этаже располагалось отделение милиции

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В череде двухэтажных домиков особенно выделяется здание на Забалуева, 40, его сейчас занимает Новосибирский медицинский колледж. У дома красивые арки, вызывающие устойчивые ассоциации из детства с сериалом «Санта-Барбара», хотя, конечно, стены колледжа требуют основательного ремонта.

Так выглядит здание медицинского колледжа

Так выглядит здание медицинского колледжа

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На Западном можно наткнуться на приметы прошлых лет — эту звездочку мы обнаружили во дворике детского сада

На Западном можно наткнуться на приметы прошлых лет — эту звездочку мы обнаружили во дворике детского сада

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Впрочем, такая же ситуация и с остальными домами по Халтурина — Забалуева: потрескавшаяся штукатурка, страшные деревянные ступеньки, незакрывающиеся двери в подъезд. Хотя, действительно, зачем? В покосившиеся бараки случайные люди не заглядывают (разве что только корреспонденты).

Двери подъездов на Западном, как правило, открыты

Двери подъездов на Западном, как правило, открыты

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Внутрь всё равно заходят только самые отважные

Внутрь всё равно заходят только самые отважные

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Несмотря на облупившуюся штукатурку и стены домов с трещинами, о двориках здесь действительно заботятся

Несмотря на облупившуюся штукатурку и стены домов с трещинами, о двориках здесь действительно заботятся

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— Как нам тут живется? Да никак! 15 лет уже тут! Некогда мне разговаривать, после суток я! — раздраженно говорит одна из жительниц малоэтажки, развешивающая белье в маленьком палисаднике возле дома, и быстро скрывается за скрипучей дверью желтой трехэтажки.

В отличие от новых шумных микрорайонов в квартале на Халтурина — Забалуева — Невельского очень тихо. Даже детские площадки — а их тут, прямо скажем, немного — по большей части не привлекают детей. Да и детей тут не то чтобы много, частые посетители двориков, как правило, — пенсионеры.

В разгар рабочего дня на Западном довольно тихо. Как говорят местные жители, вечерами тут тоже спокойно

В разгар рабочего дня на Западном довольно тихо. Как говорят местные жители, вечерами тут тоже спокойно

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Киоски, от которых так яростно избавляются в центре города, на Западном даже и не думают исчезать

Киоски, от которых так яростно избавляются в центре города, на Западном даже и не думают исчезать

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И есть в этом что-то ностальгическое

И есть в этом что-то ностальгическое

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— У нас здесь тихо. Место криминальное, но это всё было раньше. Я здесь 20 лет живу, вот что до нас было — да, дела. Западный вообще славился, — рассказывает пенсионер Валерий Михайлович, житель облупившейся розовой двухэтажки на Невельского. — Ну а мы живем, всё хорошо. Но наркомании навалом, конечно. Не сказал бы, что она убывает, всё только прибывает, наоборот.

Свое место жительства он называет «закутком» и показывает на три дома, включая свою двухэтажку, — в них, по его словам, живут в основном пенсионеры. Четвертый дом (Невельского, 43) — беспокойный, там, как замечает Валерий Михайлович, много молодежи, а значит, хватает проблем. Его же история проста: он с супругой переехал на Западный из Заельцовского района, так как сыну понадобилось жилье. Старую квартиру они разменяли и въехали в двухэтажку на Невельского.

По словам Валерия Михайловича, он переехал с женой на Западный в начале нулевых

По словам Валерия Михайловича, он переехал с женой на Западный в начале нулевых

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Дурная слава Западного микрорайона его не испугала, тем более, как говорит пенсионер, сейчас это место уже не такое, как раньше

Дурная слава Западного микрорайона его не испугала, тем более, как говорит пенсионер, сейчас это место уже не такое, как раньше

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Хотя, конечно, хватает «беспокойных» жильцов. Пенсионер показывает на крайний дом по улице Невельского — фото оттуда

Хотя, конечно, хватает «беспокойных» жильцов. Пенсионер показывает на крайний дом по улице Невельского — фото оттуда

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— Сегодня тут комиссия большая была от депутата. Дорожки будут делать, заказали их, и дорогу у переезда тоже будут. Ну человек 10 было. А кто депутат у нас? Да я не знаю, — смеется мужчина.

Дворец застреленного авторитета и похищенный ковер королевы Елизаветы


Двухэтажные бараки и пятиэтажки словно обступают небольшой частный сектор, разместившийся между железной дорогой, спортклубом «Обь» и той самой «Пятерочкой». Евгения Борисовна и Светлана Николаевна (имена изменены по их просьбе) живут в хрущевке на Невельского почти всю жизнь. Их дом — один из первых пятиэтажных в этом квартале — был построен в 1967 году как кооперативный. К тому моменту, когда пенсионерки въехали сюда, квартал из хрущевок только отстраивался, а вот двухэтажки и частный сектор уже существовали.

Местное благоустройство

Местное благоустройство

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— С самого начала мы тут живем, с 1967-го. Это был такой заводской дом, две тысячи мы тогда платили взноса, так ведь? — обращается к своей подруге Светлана Николаевна. — А может, и полторы тысячи. Я сама врач, а мой папа — с завода. В общем, получилось у нас квартиру взять через райсовет. Поэтому жили тут у нас в основном люди с этого, как его…

— «Сибтекстильмаша»! — вспоминает Евгения Борисовна. — Так он тогда назывался. Завод уже не работает. Ну и разъехались уже все, а кто умер.

Западный микрорайон находится далековато от центра города. Но напоминания о Центральном районе можно встретить и тут

Западный микрорайон находится далековато от центра города. Но напоминания о Центральном районе можно встретить и тут

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Женщины признаются: проблемы в их квартале сейчас есть, беспокоят, например, неспиленные березы, огромная лужа между домами и стройка в районе переезда, из-за которой сносят гаражи. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что пришлось переживать им в 90-е годы. В то время в Западном и Юго-Западном микрорайонах выросла и окрепла группировка «ленинских».

— Было ужасно! С меня вот у подъезда тут шапки снимали, сына избивали! Да, представляете себе, избили старшего сына, прямо в январе, перед Рождеством. Он тогда только из армии вернулся, ну мы одели парнишку во всё новое. Шел-шел, вон там, возле магазина, — Евгения Борисовна показывает в сторону Забалуева. — Он-то думал, друзья за ним идут, а на него набросились. Раздели, разули, избили ужасно! Заходит домой босиком и весь в крови. А наркомании сколько было!

Пустырь, где когда-то употребляли наркотики, и сейчас производит гнетущее впечатление

Пустырь, где когда-то употребляли наркотики, и сейчас производит гнетущее впечатление

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Недалеко от пустыря располагается переезд, где новосибирцы привычно простаивают в пробках. «Беляши для души» тут, видимо, появились неспроста, а чтобы скрашивать длительное ожидание автомобилистов

Недалеко от пустыря располагается переезд, где новосибирцы привычно простаивают в пробках. «Беляши для души» тут, видимо, появились неспроста, а чтобы скрашивать длительное ожидание автомобилистов

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Она говорит, что в 90-е годы те, кто употреблял наркотики в основном собирались в гаражах, возле железной дороги — даже сейчас этот участок выглядит мрачно и неприглядно. Там же расположены погреба, где и кучковались потребители.

— Сколько оттуда милиция мертвых доставала... Мама дорогая! Ужасно! — причитает Евгения Борисовна.

— А моего сына, Женечку, в 1996 году избили. Да так, что он до сих пор у врача наблюдается, — тихо добавляет Светлана Николаевна.

— За нашим домом, там вообще криминал был, — показывает ее подруга на частный сектор. — Аракчеев, может, знаете такого? Он отсюда, наш этот Аракчеев. Так его тут и убили. Коттедж он себе тут построил, а так он даже жил в нашем доме, в четном подъезде. А Аракчей у нас был первый магнат на деревне, первым себе отгрохал дом такой красивый. Но там сейчас уже другие люди живут. Такое там понастроено — я как-то ходила смотреть. Убили его в этом доме.

Стены домов в Западном украшают адреса телеграм-ботов, где можно приобрести наркотики. Их закрашивают, но надписи вскоре появляются снова

Стены домов в Западном украшают адреса телеграм-ботов, где можно приобрести наркотики. Их закрашивают, но надписи вскоре появляются снова

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А возле школы мы встретили и такое

А возле школы мы встретили и такое

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— Вот-вот! — оживляется ее подруга. — Женечку избили в тот год, когда Аракчея убили. Этот сука… Вот он и еще один там и избили моего сына. И вот когда приходил к нам следователь домой, даже попытка сказать фамилию Аракчеев вызывала у следователя вот такую тряску. «Только про это не надо!» — так и говорил.

Евгения Борисовна вспоминает, как Аракчеев — местный криминальный авторитет — вернулся в конце 80-х из армии. Он служил на морфлоте, и местных ребятишек это приводило в восторг:

— «Дядя Витя приехал! Моряк!» Даже гордились ребятишки этим. А потом этот дядя Витя как пошел, как пошел. У него банда была, все с металлическими браслетами. И это притом что милиция у нас под боком была, вот тут рядом, на Забалуева, рядом с Аракчеевским домом. Всех, короче, он в оборот взял.

О том, что в частном секторе на Халтурина есть дом, связанный с Аракчеевым — авторитетом из 90-х, нам рассказали сразу несколько местных жителей (на фото он вдалеке, по центру)

О том, что в частном секторе на Халтурина есть дом, связанный с Аракчеевым — авторитетом из 90-х, нам рассказали сразу несколько местных жителей (на фото он вдалеке, по центру)

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Впрочем, подтвердить документально, что когда-то дом принадлежал знаменитому Аракчею, не удалось. Дата постройки этого коттеджа — 1995 год, и, в принципе, это вписывается в историю о домике криминального авторитета

Впрочем, подтвердить документально, что когда-то дом принадлежал знаменитому Аракчею, не удалось. Дата постройки этого коттеджа — 1995 год, и, в принципе, это вписывается в историю о домике криминального авторитета

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Жизнь Аракчеева была недолгой, но очень яркой, как почти у любого участника ОПГ. Он входил в Ленинскую группировку, не единственную в городе — существовала и Первомайская. И как вспоминает руководитель пресс-службы УВД Владимир Чеплыгин, Первомайское формирование было более крепким и наносило городу гораздо бОльший урон, в то время как «ленинские», едва сформировавшись, довольно быстро развалились на отдельные бригады, самая известная из которых — банда Трунова. Именно с Труновым и взаимодействовал плотно Аракчеев. В 1996–1998 годах «ленинские» переживали так называемый период турбулентности — войны за авторитет и кадровые перестановки в бандитских структурах сопровождались регулярными перестрелками.

— Стрельбы было много. Даже в центре, даже в ресторанах стреляли, что уж говорить про Ленинский район? Основным занятием Ленинской ОПГ в те годы был рэкет, они рэкетировали местных торговцев, наперсточников, но кроме того, наркотиков еще много было. В Ленинском районе были серьезные такие авторитеты, насколько я помню, Аракчеев был одним из них, его называли держателем общака. Тогда, в 1996 году у «ленинских» перехватили большую партию наркотиков, и вроде как пошел слух, что он сдал эту партию. Вот за что его и убили. Расстреляли его в доме, стреляли еще и в жену, причем из автомата. Видимо, так решили отомстить за партию наркотиков. Неизвестно, на самом деле сдал — не сдал, но слух такой пустили свои же. Вот свои же, «ленинские», его и убили якобы за связь с органами, — рассказывает Владимир Чеплыгин.

По его словам, позже автомат, из которого расстреляли Аракчея, засветился в другом деле — громком убийстве главы Первомайской ОПГ Александра Нестеренко (Нестер). Его расстреляли из окон гостиницы, которые выходили на спортклуб «Первомаец». Этот клуб существует до сих пор, в разное время его возглавляли люди, которых называли авторитетами Первомайской ОПГ. Кстати, в начале нулевых в «Первомайце» установили бронзовую статую Нестера, на постаменте написано: «Учитель, лидер, тренер».

Знаменитый спортклуб «Обь», откуда вышли сразу несколько участников Ленинской ОПГ. На Невельского расположено его отделение, основное здание — на Станиславского

Знаменитый спортклуб «Обь», откуда вышли сразу несколько участников Ленинской ОПГ. На Невельского расположено его отделение, основное здание — на Станиславского

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В Ленинском районе тоже существовал свой спортклуб, выходцами которого были, в частности, братья Труновы. Речь идет о спортклубе «Обь», филиал которого расположен рядом с железной дорогой. Основные направления в нем — бокс и борьба. Как вспоминает Владимир Чеплыгин, в клубе воспитывался молодняк, а самые перспективные из числа молодых и подающих надежды спортсменов отбирались затем в бригады. Эти же бригады занимались «мелочью» — грабили местных жителей.

Александр Трунов — криминальный авторитет, участник Ленинской ОПГ. Как полагает следствие, бандиты имели связи во власти и правоохранительных органах, а также финансировали выборы некоторых политиков на местном уровне. В ходе расследования деятельности Трунова были задержаны заместитель мэра Новосибирска Александр Солодкин и его отец — советник губернатора и главный эксперт по спорту администрации Новосибирской области Александр Солодкин — старший. В 2015 году Солодкиных признали виновными в участии в ОПГ, но через год Солодкина-старшего отпустили, потому что он отбыл срок наказания во время расследования, а еще спустя год отпустили и Солодкина-младшего — после пересмотра дела и попыток смягчить наказание. В конце 2012 года Новосибирский облсуд приговорил Александра Трунова к 22 годам колонии строгого режима.

— Братья Труновы, Партизан остались к концу 90-х. Но всех постепенно прибирали. Тот же Партизан из «ленинских» умер от передозировки, Труновых судили, крупные сроки дали. Помню, что когда их судили в Клубе им. Чехова, пришлось даже оцепление выставлять из ОМОНа. И вот, что получается: человека три-четыре из этой ОПГ застрелили — свои или не свои, я не знаю — ну а остальных по одному судили. Первомайская же была гораздо сильнее, но у них и район был богатый, потому что на Первомайке была станция грузовая. Вагоны там чистили — только шум стоял. Раньше же в грузовых вагонах возили товар, это сейчас контейнеры запечатанные. И вот как-то везли из Японии в Европу ковер в подарок королеве Елизавете, к юбилею. Этот ковер утащили, но ковер был очень большой, метров 30 на 15. Для дворца сделали японцы, а утащили наши, — смеется бывший руководитель пресс-службы УВД.

Позже, с его слов, кусок роскошного ковра задержали на Гусинобродской барахолке. Не исключает он, что остальные части могли осесть в коттеджах первомайских авторитетов — они всегда имели тягу к красивой жизни. У «ленинских» же, как говорит Владимир Чеплыгин, всё было несколько проще: авторитеты — выходцы из страшных бараков и хрущевок — скорее тяготели к большим квартирам, чем к коттеджам.

В целом частный сектор на Халтурина выглядит довольно обычным...

В целом частный сектор на Халтурина выглядит довольно обычным...

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... если бы не вот такие роскошные замки. Этот располагается прямо напротив коттеджа, который связывают с Аракчеевым

... если бы не вот такие роскошные замки. Этот располагается прямо напротив коттеджа, который связывают с Аракчеевым

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Домик во всех смыслах примечательный, на участке есть статуи, скульптуры львов, аккуратный садик с елями

Домик во всех смыслах примечательный, на участке есть статуи, скульптуры львов, аккуратный садик с елями

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И даже вот такой причудливый забор с вензелем (фамилия собственника начинается на К)

И даже вот такой причудливый забор с вензелем (фамилия собственника начинается на К)

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Один из немногих коттеджей, вероятно, оставшийся от Ленинской ОПГ, сегодня возвышается среди домов частного сектора на Халтурина. Установить, принадлежал ли этот дом авторитету Аракчееву, невозможно: в выписках из ЕГРН самые ранние сведения о собственниках датируются 2002 годом. Однако дом был построен в 1995 году и занимает около 1000 квадратных метров. В настоящее время он принадлежит предпринимателю с отчеством Викторович — он занимается ремонтом автомобилей.

Коттедж, который, как считают местные жители, возвел для себя Аракчеев, не единственная роскошная постройка в этом частном секторе. И это особенно бросается в глаза: прямо напротив бараков с разбитыми окнами и скромных одноэтажных домиков с поехавшей крышей высится настоящий замок со статуями львов, коваными воротами, голубыми елями и грозной надписью «охраняется ЧОП "Славянская защита"».

Замок построили в 2003 году через дорогу от, предположительно, Аракчеевского коттеджа, поэтому ассоциаций с криминалом избежать не удается. Местная жительница частного сектора Валентина припоминает о владельце замка со львами «что-то такое» (имеется в виду связь с криминалом. — Прим. ред.), а ее соседка просит не писать ничего плохого о хозяине, так как тот «уважаемый и очень хороший мужчина, который всегда здоровается».

Владелец замка с зеленой башенкой (на фото, судя по всему, гостевой домик) занимается продажей пива — у него несколько компаний, а также контракт с «Экспресс-пригородом» на поставку пивных напитков в 2018 году. Сумма контракта — 300 тысяч рублей

Владелец замка с зеленой башенкой (на фото, судя по всему, гостевой домик) занимается продажей пива — у него несколько компаний, а также контракт с «Экспресс-пригородом» на поставку пивных напитков в 2018 году. Сумма контракта — 300 тысяч рублей

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К дому просто так не подойти: со всех сторон предупреждения о видеонаблюдении

К дому просто так не подойти: со всех сторон предупреждения о видеонаблюдении

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— Он с рождения здесь, тут вырос и тут живет. Не знаю, есть криминал или нет, глупости, по-моему, какие-то, он и его жена — нормальные люди. Мой муж вот с ним дружит. У него несколько киосочков пивных тут в округе. Как всегда и как у всех: кто смог, тот поднялся немножко. Где-то что-то занимался, где-то смог, — говорит Надежда, переехавшая на Западный как работница местного завода.

— Да разве это роскошь? Я вас умоляю, — добавляет еще один житель частного дома, показывая на замок с зеленой башенкой, который продавали в прошлом году за 28 миллионов рублей. Он отказывается представляться, но говорит, что прожил на Западном всю жизнь и своими глазами видел, как строились роскошные коттеджи в частном секторе.

— Сами знаете, как раньше было тут. Да, опасно. Но сейчас у нас всё хорошо, можете написать: всё хорошо. Бывает, въезжают новые люди, конечно, — недовольно говорит он. — Въезжают и начинается: шум, гам, музыка, разборки. Вот куда жаловаться? Раньше хоть понятно было куда, да и раньше такого не было. Да и наркомании не было в 90-е у нас тут. Ну а если кто был, так эти старые наркоманы сами знаете, где лежат.

Недавно мы побывали на окраине Первомайского района и взглянули на жизнь жилмассива «Березовое». Посмотрите, как живут в домах с 18-метровыми квартирами, пивнушками и озером.

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Западный микрорайонбаракикоттеджикриминал
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