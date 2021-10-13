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Тема дняЧП в центре: 2 машины провалились в яму с кипятком
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Карта провалов: после ЧП с автомобилями в Новосибирске перекрыли улицу

Ограничения будут действовать на улице Семьи Шамшиных

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Днем в Новосибирске под асфальт ушли две машины

Днем в Новосибирске под асфальт ушли две машины

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Улицу Шамшиных, на которой сегодня в двух местах провалился асфальт, перекрыли. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирск.

— По информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, в связи с проведением аварийных работ закрывается для движения транспорта участок улицы Семьи Шамшиных от улицы Фрунзе до улицы Ядринцевской, — рассказали в мэрии города.

Ограничения начали действовать в 15 часов 13 октября. Улица будет перекрыта до завершения работ.

Перекроют часть улицы Шамшиных

Перекроют часть улицы Шамшиных

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В СГК обещают закончить работы к утру 14 октября.

— Сегодня, 13 октября, в 13:00 произошел порыв на магистральном трубопроводе по улице Семьи Шамшиных. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб автовладельцев будет компенсирован. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения — 21 многоквартирный дом и 3 больницы. До утра 14 октября планируем завершить работы, — рассказали в пресс-службе компании.

СЮЖЕТ

Провалы асфальта в центре Новосибирска

Сегодня днем, 13 октября, в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом.

О том, как провалились две машины со всеми подробностями и рассказами очевидцев мы писали в онлайн-репортаже.

Асфальт также провалился на улице Шамшиных, 30. Там под землю ушла часть тротуара.

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