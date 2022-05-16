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Из-за теплоиспытаний в центре Новосибирска на дороге забил фонтан

В СГК уточнили, что поврежденный трубопровод уже отключили

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Фонтан из теплосети сняли очевидцы

Фонтан из теплосети сняли очевидцы

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В центре Новосибирска на улице Семьи Шамшиных посреди дороги внезапно забил фонтан — вода хлынула бурным потоком на проезжую часть из-под люка.

— На улице Семьи Шамшиных неожиданно для нашего подписчика забил фонтан, как раз в том момент, когда его автомобиль находился над канализационным люком, — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В СГК объяснили, что произошло:

— В ходе гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода диаметром 500 мм на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Крылова. Поврежденный трубопровод отключен, приступаем к ремонту.

Днем 14 мая на Ипподромской магистрали из-под земли забил фонтан — прорыв теплосетей сняли очевидцы.

Испытания на теплосетях начались 12 мая, сразу после завершения отопительного сезона. Подобные фонтаны в это время появляются в городе регулярно.

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СГКиспытания теплосетейфонтан
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