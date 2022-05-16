Из-за теплоиспытаний в центре Новосибирска на дороге забил фонтан
В СГК уточнили, что поврежденный трубопровод уже отключили
В центре Новосибирска на улице Семьи Шамшиных посреди дороги внезапно забил фонтан — вода хлынула бурным потоком на проезжую часть из-под люка.
— На улице Семьи Шамшиных неожиданно для нашего подписчика забил фонтан, как раз в том момент, когда его автомобиль находился над канализационным люком, — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
В СГК объяснили, что произошло:
— В ходе гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода диаметром
Днем 14 мая на Ипподромской магистрали из-под земли забил фонтан — прорыв теплосетей сняли очевидцы.
Испытания на теплосетях начались 12 мая, сразу после завершения отопительного сезона. Подобные фонтаны в это время появляются в городе регулярно.