Дом Янки Дягилевой в Новосибирске хотят включить в реестр объектов культурного наследия
В таком случае собственник будет обязан реставрировать дом по необходимости
Дом рок-певицы Янки Дягилевой на углу улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской хотят включить в реестр объектов культурного наследия региона уже в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елену Медведеву.
— В работе у нас на сегодня, буквально на выходе вопрос по дому Янки Дягилевой. <...> Он уже прошел стадию выявленных [объектов культурного наследия], у нас уже есть положительная экспертиза, и застройщик рядом, который работы вел, никак на здание не посягал, — передало слова Медведевой ТАСС.
Включение в реестр, уточнила Елена Медведева, обсуждалось на согласительной комиссии в мэрии. По новому статусу, сообщила она, собственник будет уже обязан проводить реставрацию при необходимости.
В 2019 году эксперты отказались признать дом Янки Дягилевой памятником, ссылаясь на то, что он «не обладает исторической, архитектурной, научной или художественной значимостью». То же мнение разделял директор Краеведческого музея Андрей Шаповалов.
Затем, в том же