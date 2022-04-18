Дом Янки Дягилевой в Новосибирске хотят включить в реестр объектов культурного наследия

Дом рок-певицы Янки Дягилевой на углу улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской хотят включить в реестр объектов культурного наследия региона уже в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елену Медведеву.

— В работе у нас на сегодня, буквально на выходе вопрос по дому Янки Дягилевой. <...> Он уже прошел стадию выявленных [объектов культурного наследия], у нас уже есть положительная экспертиза, и застройщик рядом, который работы вел, никак на здание не посягал, — передало слова Медведевой ТАСС.