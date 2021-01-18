Империя Петра Овчинникова: как владелец аквапарка вырастил из «дочки» Сбербанка строительный холдинг и почему потерял

В профессиональной среде время от времени говорят, что иски на подобные суммы могут оказаться завуалированным самобанкротством, если сам банкрот по каким-то причинам инициировать его не хочет. Алексей Морковский это отрицает.



— Что касается вопроса относительно того, что мое требование о признании Петра Овчинникова банкротом — это его затея, говорю как на духу: если кто-то придет с предложением выкупить мое право требования к нему — я продам. Кандидатура потенциального приобретателя для меня на самом деле не имеет значения. Поймите, для меня это не бизнес — судиться с клиентами и тем более заниматься их банкротствами. Но и позволять, чтобы мои услуги не оплачивали, я не могу — это неправильно, — говорит он.



Свой иск к строителю Алексей Морковский подал в июле прошлого года. А в ноябре в суд с заявлением о банкротстве обратился сам Пётр Овчинников: по материалам суда, свои долги он в общем оценил в 746,77 миллиона рублей.



От «дочки» банка до холдинга



«Кварсис» — один из старейших действующих застройщиков в Новосибирске. Изначально он был дочерней структурой Сбербанка: само название компании расшифровывается как «Квартиры системы Сбербанка», вспоминают эксперты рынка.

