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Долги новосибирского аквапарка «Аквамир» выставили на торги

Аквапарк должен своему кредитору «Межтопэнергобанку», который признан банкротом

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Управляющую компанию аквапарка признали банкротом

Управляющую компанию аквапарка признали банкротом

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Долги управляющей компании новосибирского аквапарка «Аквамир» — «ВДТ Строй» — выставили на торги. Их продают одним лотом с долгами других должников «Межтопэнергобанка» — ООО «Рост» и «Байр-Строй».

По данным сервиса «Контур.Фокус», сам «Межтопэнергобанк» признали банкротом в 2017 году, тогда же у него отозвали лицензию. В отношении банка открыли конкурсное производство.

Как сообщает Российский аукционный дом, «Межтопэнергобанк» является кредитором ООО «ВДТ Строй». Основной актив этой компании — имущество аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. В информации об аукционе говорится, что этот комплекс — самый большой аквапарк России площадью в 34 987 квадратных метров. В здании также находится фуд-корт, помещение для SPA-услуг и другие помещения, которые используют «ВДТ Строй» и другие арендаторы. Учредитель компании — Пётр Овчинников, его доля находится в залоге у «Межтопэнергобанка».

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Другие компании, которые являются должниками «Межтопэнергобанка» — «Рост» и «Байр-Строй» — зарегистрированы в Новосибирске. «Рост», по данным «Контур.Фокус», признали банкротом в ноябре 2020 года. Организация занималась строительством жилых и нежилых помещений, подготовкой строительных площадок, покупкой и продажей земельных участков.

«Байр-Строй» — действующее предприятие. Оно занимается строительством жилых и нежилых помещений. Учредителем компании был Пётр Овчинников, сейчас им является Алексей Петерс. Его доля, как и доля учредителя фирмы «Рост», находится в залоге «Межтопэнергобанка».

Цена передачи долгов компаний составляет 2 090 880 000 рублей. Начальная цена лота — 2 613 600 000 рублей, шаг на понижение — 52 272 000. Заявки на аукцион принимают до 23 марта.

Петра Овчинникова потребовали признать банкротом в августе. Сумма исковых требований составила больше полумиллиона рублей. Компанию «ВДТ Строй» арбитражный суд признал банкротом в сентябре. НГС выяснил, отразится ли это на работе аквапарка.

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