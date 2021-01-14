Долги новосибирского аквапарка «Аквамир» выставили на торги

Долги управляющей компании новосибирского аквапарка «Аквамир» — «ВДТ Строй» — выставили на торги. Их продают одним лотом с долгами других должников «Межтопэнергобанка» — ООО «Рост» и «Байр-Строй».

По данным сервиса «Контур.Фокус», сам «Межтопэнергобанк» признали банкротом в 2017 году, тогда же у него отозвали лицензию. В отношении банка открыли конкурсное производство.