Долги новосибирского аквапарка «Аквамир» выставили на торги

Долги управляющей компании новосибирского аквапарка «Аквамир» — «ВДТ Строй» — выставили на торги. Их продают одним лотом с долгами других должников «Межтопэнергобанка» — ООО «Рост» и «Байр-Строй».
По данным сервиса «Контур.Фокус», сам «Межтопэнергобанк» признали банкротом в 2017 году, тогда же у него отозвали лицензию. В отношении банка открыли конкурсное производство.
Как сообщает Российский аукционный дом, «Межтопэнергобанк» является кредитором ООО «ВДТ Строй». Основной актив этой компании — имущество аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. В информации об аукционе говорится, что этот комплекс — самый большой аквапарк России площадью в
Другие компании, которые являются должниками «Межтопэнергобанка» — «Рост» и «Байр-Строй» — зарегистрированы в Новосибирске. «Рост», по данным «Контур.Фокус», признали банкротом в ноябре 2020 года. Организация занималась строительством жилых и нежилых помещений, подготовкой строительных площадок, покупкой и продажей земельных участков.
«Байр-Строй» — действующее предприятие. Оно занимается строительством жилых и нежилых помещений. Учредителем компании был Пётр Овчинников, сейчас им является Алексей Петерс. Его доля, как и доля учредителя фирмы «Рост», находится в залоге «Межтопэнергобанка».
Цена передачи долгов компаний составляет
Петра Овчинникова потребовали признать банкротом в августе. Сумма исковых требований составила больше полумиллиона рублей. Компанию «ВДТ Строй» арбитражный суд признал банкротом в сентябре. НГС выяснил, отразится ли это на работе аквапарка.