Строители начали озеленение территории вокруг нового ЛДС
Около ледового дворца хотят высадить несколько тысяч растений
На строительной площадке нового ЛДС начали подготовку к озеленению территории. Там хотят высадить несколько тысяч растений.
Как сообщили в пресс-службе правительства, сегодня на площадку завезли плодородный грунт. В ближайшее время доставят саженцы деревьев (березы, сосны, клены, ивы, яблони, липы и черемухи) и кустарников.
На территории продолжают благоустройство: укладывают брусчатку и асфальт, тротуарную плитку.
— Кроме того, на стройплощадку нового ледового дворца поэтапно поступают кресла для основной арены. Также продолжаются внутренние отделочные работы во всех помещениях нового ЛДС, на финишной прямой – обустройство раздевалок для хоккеистов, — сообщили в пресс-службе.
Строительство парка у новой ледовой арены, который называют «сибирскими Лужниками», завершили на 63%. В начале августа мы побывали там и посмотрели, как он выглядит.
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.
О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.