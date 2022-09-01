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Строители начали озеленение территории вокруг нового ЛДС

Около ледового дворца хотят высадить несколько тысяч растений

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Так площадка у ЛДС выглядела в начале августа

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На строительной площадке нового ЛДС начали подготовку к озеленению территории. Там хотят высадить несколько тысяч растений.

Как сообщили в пресс-службе правительства, сегодня на площадку завезли плодородный грунт. В ближайшее время доставят саженцы деревьев (березы, сосны, клены, ивы, яблони, липы и черемухи) и кустарников.

На территории продолжают благоустройство: укладывают брусчатку и асфальт, тротуарную плитку.

— Кроме того, на стройплощадку нового ледового дворца поэтапно поступают кресла для основной арены. Также продолжаются внутренние отделочные работы во всех помещениях нового ЛДС, на финишной прямой – обустройство раздевалок для хоккеистов, — сообщили в пресс-службе.

Строительство парка у новой ледовой арены, который называют «сибирскими Лужниками», завершили на 63%. В начале августа мы побывали там и посмотрели, как он выглядит.

Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-прокладкой генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.

О всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.

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