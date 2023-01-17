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КСП заявила об отставании строительства четвертого моста в Новосибирске

В декабре оно составляло больше 20%

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Из областного бюджета на строительство уже выделили 2,5 миллиарда рублей

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Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила об отставании сроков строительства четвертого моста через Обь. В декабре объект был готов на 55,4%. Согласно плану, показатель должен составлять 78,7%.

— Финансирование [объекта] составило 28,4 миллиарда рублей, из них за счет федерального бюджета — 22 миллиарда рублей, областного бюджета — 2,5 миллиарда рублей, за счет внебюджетных источников — 3,8 миллиарда рублей. Общее выполнение работ составляет 18,2 миллиарда рублей. Техническая готовность на декабрь в соответствии с принятой отчетностью составляет 55,4%, при плановом значении на 31 декабря 2022 года — 78,7%, — цитирует ТАСС аудитора КСП Валерия Алехина.

НГС направил запрос в группу «ВИС», которая выступает концессионером строительства четвертого моста, чтобы выяснить, скажется ли отставание на сроках сдачи объекта.

В начале января фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил стройку четвертого моста. Посмотрите на его снимках, как продвигаются работы и что уже готово.

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ВИСКонтрольно-счетная палатаЧетвертый мостАудитор
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