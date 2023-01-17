КСП заявила об отставании строительства четвертого моста в Новосибирске

Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила об отставании сроков строительства четвертого моста через Обь. В декабре объект был готов на 55,4%. Согласно плану, показатель должен составлять 78,7%.
— Финансирование [объекта] составило 28,4 миллиарда рублей, из них за счет федерального бюджета — 22 миллиарда рублей, областного бюджета —
НГС направил запрос в группу «ВИС», которая выступает концессионером строительства четвертого моста, чтобы выяснить, скажется ли отставание на сроках сдачи объекта.
В начале января фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил стройку четвертого моста. Посмотрите на его снимках, как продвигаются работы и что уже готово.