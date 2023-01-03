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100 метров в высоту и тысячи тонн металла: рабочие вернулись на стройку четвертого моста

В марте на 100-метровом пилоне моста начнут монтировать ванты

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На пролетном строении моста смонтировали уже 15 тысяч тонн металлоконструкций, и работа продолжается

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В Новосибирске строят тоннели путепровода четвертого моста и пилон — работы на стройке возобновились 2 января.

Сейчас на строительстве моста параллельно ведут несколько видов строительных работ, в частности, пробивают тоннель путепровода, который будет вести к пункту оплаты проезда по мосту.

— На тоннеле ведется проходка путепровода с обеих сторон, забои ведутся навстречу друг другу. Проходка выполняется на временных рамах с постоянным креплением, когда будет завершена проходка, будет выполнен черновой бетон, гидроизоляция и монолитные работы, — рассказал начальник отдела сопровождения субподрядных работ по строительству Василий Погребняк.

Тоннель путепровода пробивают с двух сторон железнодорожной насыпи, его особенность в том, что он проходит через нее не перпендикулярно, а по косой

Тоннель путепровода пробивают с двух сторон железнодорожной насыпи, его особенность в том, что он проходит через нее не перпендикулярно, а по косой

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Проходка тоннеля выполняется на временных рамах — когда она будет завершена, будут выполнены черновые бетонные работы, затем гидроизоляция и монолитные работы

Проходка тоннеля выполняется на временных рамах — когда она будет завершена, будут выполнены черновые бетонные работы, затем гидроизоляция и монолитные работы

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Возведение пилона моста на правом берегу уже достигло отметки в 100 м над поверхностью земли при проектной высоте в 114 м.

— На качество бетона температура и влажность никак не влияют. Наша опалубка утеплена, температура внутри опалубки — +19… +20, бетон находится в идеальных условиях, — рассказал начальник ТУ ГК «ВИС» Алексей Соколов. — Работы по пилону мы должны закончить в марте, к концу марта мы должны уже увидеть здесь наших коллег из фирмы Freyssinet для монтажа вантовой системы.

Строители вернулись на стройку сразу после Нового года, 2 января

Строители вернулись на стройку сразу после Нового года, 2 января

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Сейчас рабочие продолжают работать на строительстве путепроводов, съездов и возведении пилона

Сейчас рабочие продолжают работать на строительстве путепроводов, съездов и возведении пилона

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Один из участков строительства уже открыли — Зыряновский путепровод

Один из участков строительства уже открыли — Зыряновский путепровод

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Полностью открыть движение по мосту должны к концу 2023 года

Полностью открыть движение по мосту должны к концу 2023 года

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Строительство тоннелей путепровода, и возведение пилона с последующим монтажом вант в компании называют самыми технически сложными задачами.

— Мы настояли, чтобы работы велись параллельно сразу по двум частям путепровода: на основном ходу и на путепроводе тоннельного типа на площади Энергетиков, — сказал глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. — Там есть особенности, потому что это практически самая низкая точка Новосибирска: огромное количество обводнённых грунтов. Сейчас проводятся работы по водопонижению, потому что фактически у нас там река, которая проектом не была предусмотрена.

Подрядчиков, которые начнут монтировать вантовую систему, ждут в Новосибирске в марте

Подрядчиков, которые начнут монтировать вантовую систему, ждут в Новосибирске в марте

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Одним из самых сложных участков строительства стала площадь Энергетиков: здесь в грунтах оказалось больше воды, чем ожидали строители

Одним из самых сложных участков строительства стала площадь Энергетиков: здесь в грунтах оказалось больше воды, чем ожидали строители

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Министр подчеркнул, что завершение всех работ и открытие движения по мосту к концу 2023 года сегодня — задача № 1 для ведомства и концессионера. Дополнительно на эти цели из федерального бюджета выделили еще 7,3 миллиарда рублей.

В ноябре уже открыли движение по одному из участков масштабного строительства — по Зыряновскому путепроводу.

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