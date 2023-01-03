100 метров в высоту и тысячи тонн металла: рабочие вернулись на стройку четвертого моста

Возведение пилона моста на правом берегу уже достигло отметки в 100 м над поверхностью земли при проектной высоте в 114 м.



— На качество бетона температура и влажность никак не влияют. Наша опалубка утеплена, температура внутри опалубки — +19… +20 , бетон находится в идеальных условиях, — рассказал начальник ТУ ГК «ВИС» Алексей Соколов. — Работы по пилону мы должны закончить в марте, к концу марта мы должны уже увидеть здесь наших коллег из фирмы Freyssinet для монтажа вантовой системы.

