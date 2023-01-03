100 метров в высоту и тысячи тонн металла: рабочие вернулись на стройку четвертого моста

В Новосибирске строят тоннели путепровода четвертого моста и пилон — работы на стройке возобновились 2 января.
Сейчас на строительстве моста параллельно ведут несколько видов строительных работ, в частности, пробивают тоннель путепровода, который будет вести к пункту оплаты проезда по мосту.
— На тоннеле ведется проходка путепровода с обеих сторон, забои ведутся навстречу друг другу. Проходка выполняется на временных рамах с постоянным креплением, когда будет завершена проходка, будет выполнен черновой бетон, гидроизоляция и монолитные работы, — рассказал начальник отдела сопровождения субподрядных работ по строительству Василий Погребняк.
Возведение пилона моста на правом берегу уже достигло отметки в 100 м над поверхностью земли при проектной высоте в 114 м.
— На качество бетона температура и влажность никак не влияют. Наша опалубка утеплена, температура внутри опалубки —
Строительство тоннелей путепровода, и возведение пилона с последующим монтажом вант в компании называют самыми технически сложными задачами.
— Мы настояли, чтобы работы велись параллельно сразу по двум частям путепровода: на основном ходу и на путепроводе тоннельного типа на площади Энергетиков, — сказал глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. — Там есть особенности, потому что это практически самая низкая точка Новосибирска: огромное количество обводнённых грунтов. Сейчас проводятся работы по водопонижению, потому что фактически у нас там река, которая проектом не была предусмотрена.
Министр подчеркнул, что завершение всех работ и открытие движения по мосту к концу 2023 года сегодня — задача
В ноябре уже открыли движение по одному из участков масштабного строительства — по Зыряновскому путепроводу.