Что происходит на стройплощадке четвертого моста через Обь — фото с воздуха

Строительство четвертого моста ведется по концессионному соглашению. Группа «ВИС» сообщала, что, несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. Сдать объект необходимо к концу 2023 года. В конце февраля компания опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.