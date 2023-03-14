Что происходит на стройплощадке четвертого моста через Обь — фото с воздуха

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через реку Обь, возведением которого занимается группа «ВИС». Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты завершают возведение пилона моста — его готовность оценивается в 98%.
— Забетонировано 28 из 29 захваток правой и левой стоек, это 112 из 114 метров. Оставшиеся два метра строители нарастят до конца марта, — указано в сообщении. — Монолитный пилон в виде буквы «Н» — самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири.
В пресс-службе компании опубликовали новые фотографии с площадки строительства четвертого моста через реку Обь. Посмотрите на сооружение с высоты птичьего полета.
Как сообщили в группе «ВИС», сегодня специалисты ведут работы по обстройке пилона под монтаж вантовой системы, который начнется в апреле и продолжится до осени 2023 года. Кроме того, строители завершают сборку вантового участка моста на правом берегу Новосибирска.
— Смонтировано почти 5 тысяч тонн специальных вспомогательных сооружений и более
По данным пресс-службы группы, отсыпку земляного полотна правобережной транспортной развязки моста завершили на 78%. На площадке строительства уложено 9 из
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске 7 поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны. Выручка «ВИС» в 2021 году составила
Как сообщили в группе «ВИС», на левом берегу специалисты одновременно строят 6 съездов и эстакаду основного хода. Всего на участке строительства возведут 25 съездов в несколько уровней.
— К сегодняшнему дню в пролеты будущих автодорог смонтировано
Строительство четвертого моста ведется по концессионному соглашению. Группа «ВИС» сообщала, что, несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. Сдать объект необходимо к концу 2023 года. В конце февраля компания опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.