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Что происходит на стройплощадке четвертого моста через Обь — фото с воздуха

Строители возводят пилон и обустраивают съезды

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Готовность пилона моста оценивается в 98%

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В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через реку Обь, возведением которого занимается группа «ВИС». Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты завершают возведение пилона моста — его готовность оценивается в 98%.

— Забетонировано 28 из 29 захваток правой и левой стоек, это 112 из 114 метров. Оставшиеся два метра строители нарастят до конца марта, — указано в сообщении. — Монолитный пилон в виде буквы «Н» — самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири.

В пресс-службе компании опубликовали новые фотографии с площадки строительства четвертого моста через реку Обь. Посмотрите на сооружение с высоты птичьего полета.

Специалисты ведут работы по обстройке пилона под монтаж вантовой системы

Специалисты ведут работы по обстройке пилона под монтаж вантовой системы

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Как сообщили в группе «ВИС», сегодня специалисты ведут работы по обстройке пилона под монтаж вантовой системы, который начнется в апреле и продолжится до осени 2023 года. Кроме того, строители завершают сборку вантового участка моста на правом берегу Новосибирска.

На стройплощадке ведут монтаж специальных вспомогательных сооружений

На стройплощадке ведут монтаж специальных вспомогательных сооружений

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— Смонтировано почти 5 тысяч тонн специальных вспомогательных сооружений и более 3,6 тысячи тонн металлоконструкций пролетных строений, которые уже прошли над площадью Будагова, — сообщили в группе «ВИС».

По данным пресс-службы группы, отсыпку земляного полотна правобережной транспортной развязки моста завершили на 78%. На площадке строительства уложено 9 из 10,5 тысячи квадратных метров дорожной одежды.

Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске 7 поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 502,3 миллиона.

Работы ведутся как на правом, так и на левом берегу города

Работы ведутся как на правом, так и на левом берегу города

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Как сообщили в группе «ВИС», на левом берегу специалисты одновременно строят 6 съездов и эстакаду основного хода. Всего на участке строительства возведут 25 съездов в несколько уровней.

— К сегодняшнему дню в пролеты будущих автодорог смонтировано 6,8 тысячи тонн металла общей протяженностью почти 2 километра. На эстакаде основного хода на 52% забетонирована монолитная плита проезжей части, строители укладывают дорожную одежду — эти работы выполнены на 30%, — сообщили в «ВИС».

Строительство четвертого моста ведется по концессионному соглашению. Группа «ВИС» сообщала, что, несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. Сдать объект необходимо к концу 2023 года. В конце февраля компания опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.

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Четвертый мостВИССтроительствоОбь
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