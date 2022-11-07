Между пилонами четвертого моста разместили перемычку: теперь они напоминают букву «Н» - фото
Ее подняли на высоту в 67,6 метров
На четвертом мосту через реку Обь в Новосибирске установили перемычку между пилонами. Ее общий вес составляет 160 тонн.
— В Новосибирске строители моста через Обь завершили установку в проектное положение верхней перемычки пилона. Конструкция общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 метров над уровнем земли и смонтирована в проектное положение, — сообщили в Telegram-канале «Группа «ВИС» | Российский инфраструктурный холдинг».
Работы провели с 3 по 6 ноября. Конструкцию поднимали с помощью подхватных балок, которые подвесили на стальные канаты. Их вытягивали наверх домкратами.
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа «ВИС»» по итогам 2021 года — 764,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 502,3 миллиона.
Стойки пилона на данный момент отлиты до высоты в 92 метра из запланированных 114 метров.
К концу сентября на участке четвертого моста уложили покрытие для гидроизоляции. Посмотрите, как оно выглядит.