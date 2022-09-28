На участке четвертого моста уложили гидроизоляцию — что еще происходит на стройке

В Новосибирске на участке четвертого моста, который проходит в русловой части, уложили 15 000 квадратных метров гидроизоляционного покрытия. Оно обеспечивает целостность дорожного полотна при перепадах температур.

— Строители приступили к устройству дорожного полотна будущей скоростной автомагистрали. В русловой части моста на 70% завершены работы по укладке слоя гидроизоляционного покрытия на площади около 15000 квадратных метров. На Зыряновском путепроводе в правобережной части города эти работы уже завершены, — сообщает telegram-канал «Группа «ВИС» | Российский инфраструктурный холдинг».