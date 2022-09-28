На участке четвертого моста уложили гидроизоляцию — что еще происходит на стройке
Скоро на новом мосту обустроят покрытие из литого асфальта
В Новосибирске на участке четвертого моста, который проходит в русловой части, уложили 15 000 квадратных метров гидроизоляционного покрытия. Оно обеспечивает целостность дорожного полотна при перепадах температур.
— Строители приступили к устройству дорожного полотна будущей скоростной автомагистрали. В русловой части моста на 70% завершены работы по укладке слоя гидроизоляционного покрытия на площади около 15000 квадратных метров. На Зыряновском путепроводе в правобережной части города эти работы уже завершены, — сообщает telegram-канал «Группа «ВИС» | Российский инфраструктурный холдинг».
В начале октября строители планируют начать укладку литого асфальта на проезжую часть путепровода и пролетного строения моста. Для этих работ в Новосибирск доставили специальную технику из Хабаровска. Срок эксплуатации такого покрытия составляет около 30 лет.
— На площадях Энергетиков и Труда ведутся работы по сооружению подпорных стен и опор шести съездов левобережной транспортной развязки. Одновременно с этим идёт монтаж металлоконструкций эстакад, бетонирование проезжей части. Протяжённость дорожного полотна, которое будет уложено на всех элементах левобережной развязки, в общей сложности составляет более 9 километров, — заявили в группе «ВИС».
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа «ВИС»» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Готовность всех объектов, которые возводят для четвертого моста, составляет 60%. Срок завершения работ — конец 2023 года.
В начале сентября фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на стройке нового моста. Посмотрите, что как она выглядела тогда.