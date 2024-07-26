День Крещения Руси: что можно и нельзя делать 28 июля, чтобы год был хорошим, — приметы

Источник: Артем Чудинов

В конце июля, 28-го числа, православные отмечают одну из важных дат — день Крещения Руси. В народном же календаре этот день называют Кирик и Улита. С датой связано множество традиций и запретов, которые предки старались соблюдать. Вот главные из них.



На видео выше рассказали кратко о празднике.



Что можно и нельзя делать

В этот день мужчинам запрещалось бездельничать, следовало заняться делами, которые долго откладывали, помочь жене, матери или бабушке. В эту дату лучше вообще не начинать никакие новые дела и проекты. А вот женщинам, наоборот, следовало ограничить себя в тяжелой работе. Даже домашние хлопоты лучше оставить на другой день. Иначе считалось, что можно серьезно заболеть и нескоро вернуться к привычному образу жизни.



Дачникам и садовникам 28 июля лучше не продавать плоды со своего участка. Срывать их можно только для себя или близких. Предки верили, что нарушение этого запрета могло обернуться серьезными потерями для семьи.



День важно провести в хорошем настроении, не думать о плохом, не грустить. Иначе можно притянуть к себе несчастье. Ругаться с близкими и коллегами, а также начальством тоже не следует. Ссора может привести к серьезным последствиям.



Плохой приметой 28 июля считалось увидеть падающую звезду: предки верили, что это может навлечь беду и неприятности. Зато в этот день можно загадать самое заветное желание — оно обязательно должно сбыться. Главное условие: просить нужно исключительно для себя. А вот хорошим делом в этот день считалось помыть окна, хорошо проветрить дом. Верили, что солнечные лучи в это время принесут в семью здоровье и богатство.

Приметы на погоду

Если с утра шел дождь, значит, в оставшийся день будет хорошая погода. Ясный день обещал и южный ветер, а вот восточный — дожди и грозу. Также предки верили, если начала желтеть липа, то осень в этом году будет поздняя и затяжная. А если пожелтели остальные лиственные деревья, то осень начнется рано.

