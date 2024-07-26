Картонные кровати, секс и растущая преступность: в Париже открываются Олимпийские игры

Во Францию приедут атлеты из более чем 200 стран Источник: официальный сайт Олимпийских игр — 2024











В Париже стартуют летние 33 Олимпийские игры 2024. Они будут идти с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится уже сегодня. Расскажем, что интересного стоит ожидать на соревнованиях, какие участники представлены и где можно посмотреть трансляцию.

Как будет проходить Олимпиада

Официальный старт Олимпиады в Париже намечен на 26 июля, однако первые соревнования начались за пару дней до этого. 24 июля — регби и футбол, а с 25 июля — гандбол и стрельба из лука. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и завершатся 8 сентября 2024 года.

Некоторые соревнования пройдут в несколько этапов Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Франция принимает Олимпиаду уже в третий раз. Игры французы до этого проводили в 1900 и 1924 году.



Говорить о том, что вся Олимпиада будет проходить в столице не совсем корректно. Футбол пройдет в Марселе, Бордо, Нанте, Лионе, Сент-Этьене и Ницце. В Версале же посоревнуются спортсмены по конному спорту и шоссейным велогонкам. Серфингисты же окажутся в самых отдаленных уголках — во Французской Полинезии, на Таити. Олимпийская деревня расположится в муниципалитетах Сен-Дени, Сен-Уан и Л'Оль-Сен-Дени.



Соревноваться будут команды из 208 стран, включая атлетов из РФ, Белоруссии и команду беженцев. Организаторы обещают разыграть 329 комплектов наград.



Впервые в олимпийские виды спорта включили брейкинг — спортивные уличные танцы. Также в программе остались серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые появились в рамках прошлых Игр.



Такими медалями наградят победителей Источник: официальный сайт Олимпийских игр — 2024











Французы решили сделать оригинальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр. Ими станут красные фригийские колпаки по имени Фриги. Они являются символом Французской Республики. В большинстве случаев страны выбирают медведей или других животных, а Париж решил выделиться, объяснили организаторы.



Талисман игр 2024 года Источник: официальный сайт Олимпийских игр — 2024











Скандалы Олимпийских игр

Олимпийские игры еще не начались, а к принимающей стороне уже есть вопросы. Соревнования по плаванию запланированы в реке Сене. Она имеет репутацию очень загрязненного водоема. Чтобы доказать обратное, французские политики ныряют и устраивают заплывы по реке. Каждая такая попытка разлетается на мемы.



Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Пользователи соцсетей не поверили, что Сена достаточно чистая 1 из 2 Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Источник: Соцсеть X

У прибывающих спортсменов очень много вопросов к организаторам соревнований.



Еды не хватает в главном ресторане олимпийской деревни. Как сообщает L’Equipe, так случилось из-за большого числа людей и того, что основные соревнования не начались. Некоторые продукты, такие как яйца, приходилось нормировать.



Атлеты удивились и необычным кроватям. Власти решили сэкономить и сделали их из картона. При этом атлеты на видео доказали, что несмотря на материал они оказались довольно прочными.



Все пытаются проверить кровати на прочность Источник: Соцсеть X

Также в Париже решили обеспечить безопасность довольно нестандартным способом. Участникам соревнований, по данным The Guardian, выдали 300 тысяч презервативов, 10 тысяч салфеток для орального секса и 20 тысяч женских презервативов.



Однако о безопасности с другой стороны говорить не приходится. По данным статистической службы МВД республики (SSMSI), число преступлений рядом с олимпийскими объектами в Париже и его ближайших пригородах выросло на 20 процентов во второй половине июля.

За несколько часов до церемонии открытия на трех высокоскоростных железнодорожных линиях Национальной компании французских железных дорог (SNCF) произошли пожары. Движение поездов было нарушено, большая часть поездов отменена. Ремонт продолжится до конца этой недели.



Кто из россиян поедет на Олимпиаду

В программе будут представлены 32 вида спорта, но российским спортсменам удастся поучаствовать не во всех, да и флага страны увидеть не удастся.



МОК 8 декабря 2023 объявил, что атлетов из РФ допустят в нейтральном статусе. Однако есть и другие ограничения. Принять участие в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, каждый будет проходить отборы индивидуально. Командные состязания для россиян в этот раз закрыты. Такие же правила действуют и для спортсменов из Белоруссии.



Многие атлеты из РФ отказались от участия из-за дискриминации. Они считают решения МОК несправедливыми. Так, от квоты по разным причинам отказались пловчиха Евгения Чикунова, теннисисты Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Анна Калинская, а также велогонщик Александр Власов.



В списке допущенных до соревнований лишь 15 россиян:



велоспорт : Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица;

батутный спорт : Анжела Бладцева;

теннис : Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина;

гребля на байдарках и каноэ : Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко;

плавание: Евгений Сомов.

Где смотреть

Ведущие российские телеканалы — Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ» — отказались транслировать Игры. Как отметил бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков, без отечественных спортсменов Олимпиада недостаточно интересна российским зрителям.



У россиян остается возможность следить за соревнованиями в интернете. Поскольку о планах купить права на трансляцию никто не заявил, они будут нелегальными. Обещают показать Игры на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru).



Также официальная прямая трансляция будет на сайте Olympics.com. Повторы покажут на YouTube-канале Olympics.

