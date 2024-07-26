НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+32°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+32°

ясная погода, без осадков

ощущается как +33

2 м/c,

вос.

 743мм 46%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,41
EUR 93,17

СРОЧНО

Сибирячка заявила о поножовщине в электричке

Дефицит учителей
Работа в Новосибирске
Семью выселили в психбольницу
Новосибирск ведет соцсети
Расширение «Гастрокорта»
Июльфест в Новосибирске
Огромная опухоль у ребёнка
Разоблачили мифы об имплантах
Поддельные документы мигрантов
НГС в Telegram
Спорт Картонные кровати, секс и растущая преступность: в Париже открываются Олимпийские игры

Картонные кровати, секс и растущая преступность: в Париже открываются Олимпийские игры

Делимся расписанием и рассказываем, где смотреть

165
Написать комментарий
Во Францию приедут атлеты из более чем 200 стран

В Париже стартуют летние 33 Олимпийские игры 2024. Они будут идти с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится уже сегодня. Расскажем, что интересного стоит ожидать на соревнованиях, какие участники представлены и где можно посмотреть трансляцию.

Как будет проходить Олимпиада

Официальный старт Олимпиады в Париже намечен на 26 июля, однако первые соревнования начались за пару дней до этого. 24 июля — регби и футбол, а с 25 июля — гандбол и стрельба из лука. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и завершатся 8 сентября 2024 года.

Некоторые соревнования пройдут в несколько этапов

Франция принимает Олимпиаду уже в третий раз. Игры французы до этого проводили в 1900 и 1924 году.

Говорить о том, что вся Олимпиада будет проходить в столице не совсем корректно. Футбол пройдет в Марселе, Бордо, Нанте, Лионе, Сент-Этьене и Ницце. В Версале же посоревнуются спортсмены по конному спорту и шоссейным велогонкам. Серфингисты же окажутся в самых отдаленных уголках — во Французской Полинезии, на Таити. Олимпийская деревня расположится в муниципалитетах Сен-Дени, Сен-Уан и Л'Оль-Сен-Дени.

Соревноваться будут команды из 208 стран, включая атлетов из РФ, Белоруссии и команду беженцев. Организаторы обещают разыграть 329 комплектов наград.

Впервые в олимпийские виды спорта включили брейкинг — спортивные уличные танцы. Также в программе остались серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые появились в рамках прошлых Игр.

Такими медалями наградят победителей

Французы решили сделать оригинальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр. Ими станут красные фригийские колпаки по имени Фриги. Они являются символом Французской Республики. В большинстве случаев страны выбирают медведей или других животных, а Париж решил выделиться, объяснили организаторы.

Талисман игр 2024 года

Скандалы Олимпийских игр

Олимпийские игры еще не начались, а к принимающей стороне уже есть вопросы. Соревнования по плаванию запланированы в реке Сене. Она имеет репутацию очень загрязненного водоема. Чтобы доказать обратное, французские политики ныряют и устраивают заплывы по реке. Каждая такая попытка разлетается на мемы.

Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке
Пользователи соцсетей не поверили, что Сена достаточно чистая
1 из 2
Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке

У прибывающих спортсменов очень много вопросов к организаторам соревнований.

Еды не хватает в главном ресторане олимпийской деревни. Как сообщает L’Equipe, так случилось из-за большого числа людей и того, что основные соревнования не начались. Некоторые продукты, такие как яйца, приходилось нормировать.

Атлеты удивились и необычным кроватям. Власти решили сэкономить и сделали их из картона. При этом атлеты на видео доказали, что несмотря на материал они оказались довольно прочными.

Все пытаются проверить кровати на прочность

Также в Париже решили обеспечить безопасность довольно нестандартным способом. Участникам соревнований, по данным The Guardian, выдали 300 тысяч презервативов, 10 тысяч салфеток для орального секса и 20 тысяч женских презервативов.

Однако о безопасности с другой стороны говорить не приходится. По данным статистической службы МВД республики (SSMSI), число преступлений рядом с олимпийскими объектами в Париже и его ближайших пригородах выросло на 20 процентов во второй половине июля.

За несколько часов до церемонии открытия на трех высокоскоростных железнодорожных линиях Национальной компании французских железных дорог (SNCF) произошли пожары. Движение поездов было нарушено, большая часть поездов отменена. Ремонт продолжится до конца этой недели.

Кто из россиян поедет на Олимпиаду

В программе будут представлены 32 вида спорта, но российским спортсменам удастся поучаствовать не во всех, да и флага страны увидеть не удастся.

МОК 8 декабря 2023 объявил, что атлетов из РФ допустят в нейтральном статусе. Однако есть и другие ограничения. Принять участие в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, каждый будет проходить отборы индивидуально. Командные состязания для россиян в этот раз закрыты. Такие же правила действуют и для спортсменов из Белоруссии.

Многие атлеты из РФ отказались от участия из-за дискриминации. Они считают решения МОК несправедливыми. Так, от квоты по разным причинам отказались пловчиха Евгения Чикунова, теннисисты Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Анна Калинская, а также велогонщик Александр Власов.

В списке допущенных до соревнований лишь 15 россиян:

  • велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица;

  • батутный спорт: Анжела Бладцева;

  • теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина;

  • гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко;

  • плавание: Евгений Сомов.

Где смотреть

Ведущие российские телеканалы — Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ» — отказались транслировать Игры. Как отметил бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков, без отечественных спортсменов Олимпиада недостаточно интересна российским зрителям.

У россиян остается возможность следить за соревнованиями в интернете. Поскольку о планах купить права на трансляцию никто не заявил, они будут нелегальными. Обещают показать Игры на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru).

Также официальная прямая трансляция будет на сайте Olympics.com. Повторы покажут на YouTube-канале Olympics.

При желании можно приобрести и билеты. Цены начинаются от 24 евро. Самые дорогие же обойдутся в 980 евро. Они продаются на официальном сайте Олимпиады.

ПО ТЕМЕ
Олимпиада Париж Скандал Кровати Церемония открытия Расписание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
26 июля 2024, 20:45
Наших нет, смотреть не интересно!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Ivan,40

Дарья,35

Аслан,18

Алексей,40

Галина,40

Инна,54

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление