У Павла Дурова обнаружилась тайная семья. Помогите нам разобраться — дети похожи на него или нет?

Ирина Болгар охотно рассказывает, что живет в Швейцарии и растит трех детей от Павла Дурова, но об отношениях с программистом умалчивает Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вот ведь незадача — Павел Дуров при любом удобном случае спешит напомнить, что он одинок, потому что отношения отвлекают его от написания пацанских цитат важных дел, но в то же время то тут, то там появляются женщины, которые говорят, что воспитывают детей от него. На этот раз в соцсетях объявилась женщина по имени Ирина Болгар, которая утверждает, что у нее три ребенка и все как на подбор — Дуровы. И они не не просто однофамильцы известного российского программиста.

Кто такая Ирина Болгар

Женщина, заявляющая, что у нее три ребенка от Павла Дурова, объявилась относительно недавно. Она завела свой блог в «Инстаграме» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) 26 июня и за месяц сделала в нем 257 публикаций. Чаще всего — с детьми. При такой активности Ирину, конечно, заметили. Еще недавно дети подкалывали маму, напоминая, что у нее всего 79 подписчиков, а сейчас поди ж ты — 429!

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Дети говорят: «Сколько у тебя подписчиков?» Отвечаю: «79». «Это много для скучной персоны», — приводит пример диалога с наследниками Ирина.



На самом деле нам бы такую скучную жизнь, как у Ирины! Декорациями ее публикаций постоянно служат то Испания, то Италия, то Дубай, то еще какая заграница.

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Не исключено, кстати, что Дубай в этом списке появляется не просто так. Ведь именно там обосновался и сам Павел Дуров, детей от которого, как говорит Ирина, она воспитывает.



Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ну ладно, предположим, что за 43 года (это предположение, основанное на том, что в Санкт-Петербурге, где наша героиня, по ее утверждению, познакомилась с Дуровым, действительно проживала Ирина Болгар и ей на данный момент 43; Павлу, напомним, — 39) у нас и самих накопилось столько фотографий из путешествий, что мы за месяц можем ими всю ленту заспамить.

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но вот чем не каждый из нас может похвастаться, так это романтическими отношениями с Дуровым. У Ирины же они оказались настолько продуктивными, что она родила от программиста трех детей: Лею (2013 года рождения), Даниэля (2016) и Давида (2017).



Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сам Дуров, впрочем, новости об объявившейся секретной семье пока не комментировал. Да и что ему говорить? Вполне в его духе было бы сказать, например: «Секрет моих счастливых отношений в том, что их нет». А вот Ирина в беседе с «Комсомольской правдой» разоткровенничалась и сказала, что живет она в Швейцарии, что брак ее с Павлом официально не зарегистрирован, «но дети признаны официально и носят фамилию отца».

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда и при каких обстоятельствах Ирина познакомилась с Павлом, Ирина не уточнила. Также не стала говорить, находится ли она сейчас в отношениях с Дуровым. Совместные фото, говорит, есть, но не может их публиковать без согласия отца детей. Зачем тогда вообще всё это при такой скрытности? Ирина говорит — «всё из-за детей».

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Они постоянно спрашивают, почему в интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях, — объяснила женщина.



Что известно о других детях Дурова

«Два старших ребенка», о которых говорит Ирина, — скорее всего, дочь и сын, что в 2021 году впервые вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes. Сам Дуров в их наличии никогда не признавался, но авторы рейтинга узнали, что дети родились в 2009 и 2010 годах и обоих программисту родила бывшая супруга Дарья Бондаренко. С ней Павел познакомился в СПбГУ, где они оба и учились.

Также отцу Telegram приписывают роман с участницей конкурса «Мисс Венгрия» Дианой Бако. Но эта информация опять же не подтверждена, и неизвестно, привел ли этот роман к еще одной ветке семейного древа Дурова.

Не сомневаемся, что Павел Дуров легко может дать фору Илону Маску, который недавно стал отцом в 12-й раз. Просто мы об этом не сразу узнаем.

Недавно, кстати, программист публиковал фотографии из Казахстана, где, по его словам, налаживал деловые связи. Кто знает, что мы узнаем об итогах этой поездки лет через шесть.

Источник: Du Rove's Channel / T.me









