«Убегала босиком»: сибирячка заявила о поножовщине в новосибирской электричке — видео последствий

В Новосибирской области в электричке произошел конфликт. По словам свидетелей, между пассажирами транспорта случилась потасовка — ее участники якобы использовали ножи.
О происшествии написали в паблике «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте». Как заявила автор сообщения, инцидент случился вечером 25 июля, когда она была в электричке «Новосибирск Главный — Болотная». Во время поездки на станции Чахлово в транспорт вошла толпа людей — пассажиры решили сесть в одном вагоне.
— Они все сели в один вагон, и спустя пять минут, как тронулась электричка, подскочил мужчина из их компании с ножом, и начал безраборчиво наносить удары рядом сидящему мужчине, — анонимно заявила автор поста. — По итогу оказалось, что он не один был с ножом. Началась настоящая поножовщина.
Потасовка в электричке длилась до конечной станции, сообщила сибирячка. По ее словам, во время конфликта пассажирам пришлось самостоятельно удерживать двери между вагонами, чтобы обезопасить себя от угрозы.
— По прибытию мы с моей попутчицей обнаружили, что у нее была украдена обувь, женщина убегала босиком, — уточнила свидетельница.
Когда автор сообщения вышла из вагона, на месте были работники скорой помощи и охранники вокзала. В результате конфликта, по словам девушки, никого не задержали.
Корреспондент НГС связался с жительницей Новосибирской области Натальей, чей сын находился в электричке во время конфликта, но в другом вагоне. Со ссылкой на своего ребенка женщина рассказала, что подросток заметил панику среди людей уже возле станции «Болотная».
Когда поезд прибыл на место, мальчик вышел и услышал крики людей. Он, по словам матери, также заметил мужчину в крови, который покидал вагон. После этого подросток побежал на мост и ушел с мамой домой.
Мальчик также сказал, что машинист по радио объявил о вызове полиции, но по итогу сотрудников ведомства не было. Сама сибирячка объяснила, что стояла на мосту из-за того, что встречала сына. Электричка пришла на станцию в 22.15 часов.
В пресс-службе УТМВД по СФО НГС пояснили, что сообщений и заявлений о конфликте от граждан в дежурную часть не поступало, сотрудники ведомства проведут проверку. Как сообщили НГС в пресс-службе ЗСЖД, сотрудник транспортной безопасности оперативно прибыл в вагон после получения данных о том, что группа пассажиров нарушает общественный порядок. Он находился там до момента прибытия на ближайшую станцию — Болотная.
— Машинист электропоезда передал информацию о нарушении общественного порядка оперативным службам. К моменту прибытия электропоезда на станцию Болотная там уже ожидала машина скорой помощи, но за медицинской помощью никто не обратился, — сообщили специалисты.
В прошлом году в Новосибирской области в электричке молодой парень ударил 63-летнего пассажира после словесных препираний. Конфликт между сибиряками попал на видео.