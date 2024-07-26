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Происшествия «Убегала босиком»: сибирячка заявила о поножовщине в новосибирской электричке — видео последствий

«Убегала босиком»: сибирячка заявила о поножовщине в новосибирской электричке — видео последствий

Транспортная полиция проведет проверку

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Потасовка между пассажирами случилась накануне, 25 июля

В Новосибирской области в электричке произошел конфликт. По словам свидетелей, между пассажирами транспорта случилась потасовка — ее участники якобы использовали ножи.

О происшествии написали в паблике «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте». Как заявила автор сообщения, инцидент случился вечером 25 июля, когда она была в электричке «Новосибирск Главный — Болотная». Во время поездки на станции Чахлово в транспорт вошла толпа людей — пассажиры решили сесть в одном вагоне.

— Они все сели в один вагон, и спустя пять минут, как тронулась электричка, подскочил мужчина из их компании с ножом, и начал безраборчиво наносить удары рядом сидящему мужчине, — анонимно заявила автор поста. — По итогу оказалось, что он не один был с ножом. Началась настоящая поножовщина.

Потасовка в электричке длилась до конечной станции, сообщила сибирячка. По ее словам, во время конфликта пассажирам пришлось самостоятельно удерживать двери между вагонами, чтобы обезопасить себя от угрозы.

Очевидцы сняли место происшествие на видео

— По прибытию мы с моей попутчицей обнаружили, что у нее была украдена обувь, женщина убегала босиком, — уточнила свидетельница.

Когда автор сообщения вышла из вагона, на месте были работники скорой помощи и охранники вокзала. В результате конфликта, по словам девушки, никого не задержали.

Корреспондент НГС связался с жительницей Новосибирской области Натальей, чей сын находился в электричке во время конфликта, но в другом вагоне. Со ссылкой на своего ребенка женщина рассказала, что подросток заметил панику среди людей уже возле станции «Болотная».

Когда поезд прибыл на место, мальчик вышел и услышал крики людей. Он, по словам матери, также заметил мужчину в крови, который покидал вагон. После этого подросток побежал на мост и ушел с мамой домой.

Мальчик также сказал, что машинист по радио объявил о вызове полиции, но по итогу сотрудников ведомства не было. Сама сибирячка объяснила, что стояла на мосту из-за того, что встречала сына. Электричка пришла на станцию в 22.15 часов.

В пресс-службе УТМВД по СФО НГС пояснили, что сообщений и заявлений о конфликте от граждан в дежурную часть не поступало, сотрудники ведомства проведут проверку. Как сообщили НГС в пресс-службе ЗСЖД, сотрудник транспортной безопасности оперативно прибыл в вагон после получения данных о том, что группа пассажиров нарушает общественный порядок. Он находился там до момента прибытия на ближайшую станцию — Болотная.

— Машинист электропоезда передал информацию о нарушении общественного порядка оперативным службам. К моменту прибытия электропоезда на станцию Болотная там уже ожидала машина скорой помощи, но за медицинской помощью никто не обратился, — сообщили специалисты.

В прошлом году в Новосибирской области в электричке молодой парень ударил 63-летнего пассажира после словесных препираний. Конфликт между сибиряками попал на видео.

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Комментарии
1
Фродо Бэггинс
26 июля 2024, 19:17
верить бабе - себя не уважать..что то увидела что то придумала, что то на фантазировала и выдала за реальные факты.
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