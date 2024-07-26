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Экономика ЦБ поднял ключевую ставку: что теперь будет с кредитами и вкладами

ЦБ поднял ключевую ставку: что теперь будет с кредитами и вкладами

К осени показатель может взлететь еще выше

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86 комментариев
Про кредит точно придется забыть

Центробанк России поднял ключевую ставку до 18%. Такое решение было принято на очередном заседании совета директоров. Разберемся, к каким последствиям это приведет и зачем нужно было ее вновь повышать.

— Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России, — говорится на сайте ЦБ.

Ключевая ставка оставалась неизменной с 15 декабря 2023 года. До этого ее повысили пять раз за полгода, первое повышение произошло в августе, когда курс доллара приблизился к 100 рублям, а евро перешагнул этот рубеж. Тогда Банк России провел внеплановое заседание, где поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12%: цель по инфляции остается прежней — 4%. Во II квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6%.

Почему Центробанк поднял ставку

Это нужно, чтобы удержать инфляцию под контролем, объясняет Евгений Ходченков, инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов».

По его словам, текущие данные показывают сохранение факторов, способствующих росту цен:

  • дефицит рабочей силы;

  • повышение заработных плат;

  • высокие ожидания по инфляции.

Как повышение ставки отразится на вкладах и кредитах

Увеличение ключевой ставки неминуемо приведет к повышению доходности рублевых вкладов. Банки будут вынуждены повысить процентные ставки по депозитам, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекательными для вкладчиков, продолжил эксперт.

С кредитами же не всё столь радужно. Полная стоимость нецелевых потребительских займов в России уже сейчас колеблется от 21,49% до 59,829% годовых. Повышение ключевой ставки спровоцирует дальнейший рост процентных ставок.

Как это отразится на рынке инвестиций

Повышение ставки ЦБ негативно скажется на доходности рискованных активов, таких как акции и криптовалюты, отметил Ходченков.

— Инвесторы будут переводить средства в более надежные инструменты с фиксированной доходностью, например, ОФЗ и банковские депозиты. Это приведет к снижению котировок рискованных активов и оттоку средств с фондового рынка, — объяснил эксперт.

Таким образом, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ станет серьезным вызовом для финансового рынка в ближайшие месяцы. Однако эти меры необходимы для стабилизации ситуации с инфляцией и поддержания финансовой стабильности в стране. Ходченков не исключил, что ставка может вырасти до 20%.

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ЦБ Ключевая ставка Кредит Вклад Инфляция Прогноз
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Комментарии
87
224274911
26 июля 2024, 17:39
Все летит в тартарары.. Хватит воевать.
Евгений1974
26 июля 2024, 17:46
Не просто в 90-е несемся, в 1998й)
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