Достаточно щетки и пасты? Стоматолог — о том, можно ли отбелить зубы дома и как ухаживать за полостью рта

Источник: Елизавета Фатеева / MSK1.RU

Все мы знаем, что чистить зубы обязательно нужно минимум раз в день, а посещать стоматолога — один-два раза в год. Но у пациентов всё еще возникают вопросы о том, как правильно ухаживать за полостью рта, стоит ли удалять зубы мудрости и надо ли лечить молочные зубы детям.

Наши коллеги из MSK1.RU задали эти вопросы стоматологу-терапевту Дарье Каробановой. Врач рассказала о нюансах ухода за красивой улыбкой — смотрите, как отбелить зубы в домашних условиях и эффективен ли ирригатор, в коротком видео чуть выше .

По словам Каробановой, для эффективной чистки зубов необходимы не только щетка и паста, но и зубная нить и ирригатор. Всё это — прямая профилактика заболеваний кариесом.

— Очень часто в межзубных промежутках образуется кариес, и именно ирригатор и зубная нить помогают от него избавиться. Не всегда частицы пищи, которые остаются после приема пищи, можно вычистить зубной щеткой. А это является благоприятной средой для развития микроорганизмов и в последующем для образования кариеса, — объяснила стоматолог.

Хорошо вылечить зубы можно как в частной, так и в государственной клинике, считает врач.

