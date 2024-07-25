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Здоровье Достаточно щетки и пасты? Стоматолог — о том, можно ли отбелить зубы дома и как ухаживать за полостью рта

Достаточно щетки и пасты? Стоматолог — о том, можно ли отбелить зубы дома и как ухаживать за полостью рта

Публикуем простые и полезные советы врача

571
2 комментария

Все мы знаем, что чистить зубы обязательно нужно минимум раз в день, а посещать стоматолога — один-два раза в год. Но у пациентов всё еще возникают вопросы о том, как правильно ухаживать за полостью рта, стоит ли удалять зубы мудрости и надо ли лечить молочные зубы детям.

Наши коллеги из MSK1.RU задали эти вопросы стоматологу-терапевту Дарье Каробановой. Врач рассказала о нюансах ухода за красивой улыбкой — смотрите, как отбелить зубы в домашних условиях и эффективен ли ирригатор, в коротком видео чуть выше.

По словам Каробановой, для эффективной чистки зубов необходимы не только щетка и паста, но и зубная нить и ирригатор. Всё это — прямая профилактика заболеваний кариесом.

— Очень часто в межзубных промежутках образуется кариес, и именно ирригатор и зубная нить помогают от него избавиться. Не всегда частицы пищи, которые остаются после приема пищи, можно вычистить зубной щеткой. А это является благоприятной средой для развития микроорганизмов и в последующем для образования кариеса, — объяснила стоматолог.

Хорошо вылечить зубы можно как в частной, так и в государственной клинике, считает врач.

— Они абсолютно никак не отличаются. Возможно, отличаются материалы, но квалификация врачей в государственных больницах, наверное, может быть и выше, нежели в коммерческих, — отметила Каробанова.

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Стоматолог Зубы Здоровье Советы Зубная боль Кариес
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Комментарии
2
Гость
25 июля 2024, 18:54
Как показать ей мою щётку?
Гость
25 июля 2024, 19:48
Тёток лучше не слушать
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