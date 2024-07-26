«Всё закрыто»: сибирячка почти два месяца не может сделать загранпаспорт — в кабинете МВД никого нет

Пока сделать загранник женщине не удалось Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Жительница Новосибирска 2 июня подала заявление через «Госуслуги» на изготовление заграничного паспорта нового образца, чтобы забрать его в отделении ГУ МВД полиции на Костычева, 14 в Ленинском районе. Через какое-то время она выяснила, что заявление лежит в паспортном столе, но не работает кабинет биометрии.



— Сначала кормили завтраками. Потом сказали приходить в рабочее время и выяснять, когда заработает. Вчера по графику кабинет должен был работать с 9 до 13 часов, но возле кабинета висела бумажка, что рабочее время у них с 16 до 18. В 16 часов мы пришли, а на дверь кабинета и расписание приклеены белые бумажки. Всё закрыто. Никто никакой информации не дает. Выяснить ничего не возможно. Это единственный паспортный стол в Ленинском районе, — посетовала местная жительница София.



После этого сибирячке посоветовали подавать заявление через «Госуслуги» заново и выбирать другой отдел МВД по городу.



— По закону на биометрию приглашают в течение 2 недель, а загранпаспорт делают месяц. Мне не срочно. А кому надо срочно, что делать? Стоит народ в паспортном столе и возмущается. Никто никаких выходов не предлагает, — возмутилась женщина.



Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там сообщили, что прорабатывают вопрос о расписании отделения.



— Сейчас прорабатывается расписание работы отдела по вопросам миграции. В ближайшее время информацию о режиме работы опубликуют на ведомственных интернет-ресурсах, а также в подразделении, — отметили в полиции.



Ранее НГС писал о том, что творится в отделе полиции, где новосибирцы получают паспорта. Там люди ночуют в очередях.

