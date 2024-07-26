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Город подробности «Всё закрыто»: сибирячка почти два месяца не может сделать загранпаспорт — в кабинете МВД никого нет

«Всё закрыто»: сибирячка почти два месяца не может сделать загранпаспорт — в кабинете МВД никого нет

Женщине сообщили, что в отделении якобы сломался аппарат биометрии

1 973
20 комментариев
Пока сделать загранник женщине не удалось

Жительница Новосибирска 2 июня подала заявление через «Госуслуги» на изготовление заграничного паспорта нового образца, чтобы забрать его в отделении ГУ МВД полиции на Костычева, 14 в Ленинском районе. Через какое-то время она выяснила, что заявление лежит в паспортном столе, но не работает кабинет биометрии.

— Сначала кормили завтраками. Потом сказали приходить в рабочее время и выяснять, когда заработает. Вчера по графику кабинет должен был работать с 9 до 13 часов, но возле кабинета висела бумажка, что рабочее время у них с 16 до 18. В 16 часов мы пришли, а на дверь кабинета и расписание приклеены белые бумажки. Всё закрыто. Никто никакой информации не дает. Выяснить ничего не возможно. Это единственный паспортный стол в Ленинском районе, — посетовала местная жительница София.

После этого сибирячке посоветовали подавать заявление через «Госуслуги» заново и выбирать другой отдел МВД по городу.

— По закону на биометрию приглашают в течение 2 недель, а загранпаспорт делают месяц. Мне не срочно. А кому надо срочно, что делать? Стоит народ в паспортном столе и возмущается. Никто никаких выходов не предлагает, — возмутилась женщина.

Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там сообщили, что прорабатывают вопрос о расписании отделения.

— Сейчас прорабатывается расписание работы отдела по вопросам миграции. В ближайшее время информацию о режиме работы опубликуют на ведомственных интернет-ресурсах, а также в подразделении, — отметили в полиции.

Ранее НГС писал о том, что творится в отделе полиции, где новосибирцы получают паспорта. Там люди ночуют в очередях.

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Заграничный паспорт Миграционный отдел Полиция Биометрия
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Комментарии
20
трям-брям
26 июля 2024, 16:14
Ничего страшного. Зато багаж с трусами ни в каком зарубежном аэропорту не потеряется 😂
Vitvshoke!
26 июля 2024, 17:06
Неприкрытый саботаж. Так и появляется недоверие к органам власти.
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