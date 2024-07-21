«Такой адок»: что творится в отделе полиции, где новосибирцы получают паспорта, — люди ночуют в очередях

В миграционном отделе полиции Октябрьского района всегда много людей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Зайти в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 на Никитина не горят желанием многие жители Октябрьского района. Чтобы оформить загранник или внутренний паспорт, люди теряют там в душных очередях и давке по полдня и порой уходят ни с чем. Корреспондент НГС отправилась в отдел полиции, пообщалась с посетителями и выяснила, что там происходит, почему не сдвигаются очереди, в которых занимают место с ночи, и как новосибирцы оформляют паспорта.



«Пошла к начальнице ругаться»

Жительница Новосибирска Варвара П. рассказала НГС о том, с чем столкнулись она и ее супруг, когда им пришлось обратиться в миграционный отдел полиции № 6 из-за утери паспорта. Сибирячка отметила: в разные дни работают разные кабинеты, как правило, с 9 до 13 часов — это рабочее время для большинства посетителей. Кроме того, запись через «Госуслуги» не всегда срабатывает, а электронная очередь внутри отдела тоже не работает. Поэтому очередь по старинке — живая.

Отдел работает по сложному графику Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— У меня муж за последние пять лет второй раз потерял паспорт. При утере паспорта нужно составить протокол. Участковые отправляют в миграционный отдел полиции. В первый день муж к 9 утра, к открытию, пришел — его сразу отправили назад, второй раз мы приехали в 6 утра и к тому времени оказались в очереди 15-ми. До конца рабочего дня (до 13 часов) сотрудник принял восьмерых, соответственно, мы ушли ни с чем. Потом мы приехали в 4 утра и стали 11-ми, так как люди занимали очередь с вечера. В результате мы бы снова не прошли, если бы я не пошла к начальнице паспортного стола ругаться. Я возмутилась, что муж три дня отпрашивался с работы и не мог пройти, — рассказала женщина.

Чтобы добиться своего, людям порой приходится ругаться Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Самое страшное, считает Варвара, — это кабинет № 9, где составляют протоколы. Но этот этап ее супруг уже прошел. Но впереди еще несколько испытаний.



— Теперь ему заявление надо писать. Он пришел к открытию, к 9 утра, простоял до 13 часов — опять не успел. В понедельник этот кабинет с 14 до 18 работает. Не знаю, чем дело кончится. В коридорах душно, народ ругается, толкается. На замену паспорта, на восстановление, на гражданство, на загранник — всё тут. Как будто в СССР попал, где люди в очередях полжизни проводили, — вздыхает сибирячка.



«Пальцем тыкают»

Корреспондент НГС отправилась в отделение полиции примерно к 09:30. К тому времени на улице уже не было столпотворения. Из здания весело выходила женщина. На вопрос, как прошло для нее получение услуги по замене загранпаспорта, она ответила, что отлично.



— Никаких проблем не было — на «Госуслугах» спокойно записалась, всё быстро, я бы сказала, прошло, — сообщила Елена.



Сначала показалось, что масштабы проблемы преувеличили. Внутри замечаю стоящую толпу из примерно 20 человек. Все они стоят в очереди в кабинет, где меняют паспорт или получают заграничный паспорт.



Тут же, рядом с аппаратом по выдаче талонов, бабушка божий одуванчик, не то администратор, не то куратор, ругается на людей, которые явно не понимают, что происходит.

Если сюда прийти к открытию, совсем не гарантия, что получится вовремя получить услугу Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Это не мне надо, а вам! Вы мне что даете? Вы вообще понимаете, что даете? — громко кричит она на растерянную пару.



Местная жительница Анжелика записалась на «Госуслугах», чтобы заменить заграничный паспорт по истечении 10 лет. Ей пришло уведомление о том, что можно прийти и получить документ. Записи на определенное время при этом не было — только живая очередь. В прошлую пятницу сибирячка пришла и не смогла попасть в кабинет с 9 утра до 13 часов.



— Какая закономерность была, как вызывали людей, непонятно. В кабинете сказали, что запись с «Госуслуг» не соответствует их программе, поэтому всех отправили занимать живую очередь. При этом из кабинета выкрикивали фамилии сами сотрудники рандомно. Поэтому неясно — такое ощущение, что они там пальцем тыкают. Неважно, записался ты или нет, стоишь в живой очереди или не стоишь. Не факт, что пройдешь, — вздыхает местная жительница. — Что 10 лет назад был бардак, что сейчас. Спросить тоже нельзя — женщина у стойки хамит, ничего не знает. Лицо нашего отделения, одним словом.



«Мы уже как родня»

Заворачиваю направо от входа, где, как мне говорили, притаился самый жуткий кабинет — № 9. Именно там оформляют протоколы по утере и замене паспортов. Именно про него все вспоминают с содроганием, и именно сюда люди занимают очереди с 23 часов. В этом крыле словно в аду — воздух сперт, душно и тошно. Люди, кто стоит, кто сидит, и неважно — на лавочке или прямо на полу, опершись на стенку. Некоторые пришли сюда с маленькими детьми.



Еще на подходе к двери в зловещий кабинет слышу возмущенные разговоры тех несчастных, кому «повезло» утерять или просрочить замену внутреннего паспорта.

Возле кабинета № 9 люди измождены и готовы сидеть на полу Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Я сегодня тут уже нахожусь четвертую неделю. И я сегодня в списке первая. Время почти 10:00, кабинет работает с 9 утра, а внутрь еще не зашло ни одного человека, — говорит изможденная женщина, представившаяся Натальей.



Ей вторит молодой человек, который тоже уже у порога кабинета № 9 «свой в доску». Парень девятый в очереди.



— Только в нашем отделении так, везде уже давно цивилизация. XXI век, «Госуслуги», цифровые технологии продвигают, а тут вот такой адок, — говорит молодой человек Алексей, вытирая бегущий пот со лба.



После бурных диалогов в коридоре дверь в кабинет № 9 несколько раз приоткрывается, и недовольный мужской голос раздраженно и грубо требует всех быть либо тише, либо выйти вон для общения на улицу.



— Он всегда так разговаривает. Я как-то зашел спросить, сколько человек он планирует принимать, чтобы знать, ждать мне чего-то или домой идти. Он резко отвечает, рычит, — говорит загорелый парень Ниджат.

В очереди душно и тесно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Все присутствующие тут — люди разного возраста и судеб, но стали уже как родные — привыкли встречаться в 11 ночи или под утро и занимать очередь. Первый пришедший заводит список, передает его вновь приходящим. Если человек не успел пройти в кабинет в первый день, то это вовсе не гарантия, что он сделает это во второй, — списки создаются снова.

Каждую ночь, дежуря у отделения, сибиряки заводят новые списки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Мы уже все друг друга знаем по 3–4 недели, здороваемся, общаемся. Мы уже как семья, — горестно ухмыляются люди в очереди.



— У меня сложная ситуация. Российское гражданство, а у детей временная прописка. Она закончилась. Срок решить проблему — 1,5 месяца. Сейчас отпуск, мне бы отдыхать, а я сюда катаюсь. И неизвестно, успею пройти или нет и что будет с детьми, если не успею, — вздыхает женщина с ребенком на руках, представившаяся Оксаной.

Единицы занимают очередь с ночи и проходят до 13 часов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Бывалые говорят: такие очередищи тут — постоянное явление, которое длится годами. Но во время беседы корреспондента НГС с посетителями к кабинету № 9 протиснулись две дамы в гражданском. Они вывесили распечатанную на бумаге табличку с объявлением. Теперь граждан, которые потеряли российский паспорт, будут принимать дополнительно по адресу улица Грибоедова, 37 по понедельникам, вторникам и четвергам с 9 до 13 часов. На Никитина прием останется по средам и пятницам с 9 до 13 часов. Улучшится ли ситуация с переменами и станет ли меньше очередей — покажет время.

Это объявление повесили вчера, 19 июля Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Корреспонденты НГС направили запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой пояснить, почему в указанном отделении полиции постоянные очереди и как планируют в ведомстве решать эту проблему. Ответ мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, как в этом же отделе потолок упал на посетителей. В мэрии и полиции так и не смогли определиться, кто за это несет ответственность.

