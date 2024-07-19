«Выход интересный — к нам идет вода»: выяснилось, почему обрушился потолок в отделе новосибирской полиции

Потолок рухнул, когда люди стояли в очереди за паспортами Источник: читательница НГС Варвара











Представители новосибирской полиции анонимно объяснили, почему 17 июля в отделе по вопросам миграции на посетителей рухнул потолок. Собеседник отметил, что отдел в Октябрьском районе регулярно топит.

Ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области НГС пояснили, что не несут ответственности за обрушение потолка в помещении, так как оно не находится в собственности у органов полиции. Редакция направила запрос в мэрию с просьбой пояснить — кто отвечает за здание на Никитина, 70. Там нам сообщили, что согласно условиям договора безвозмездного пользования за надлежащее техническое состояние, текущий и капитальный ремонт объекта недвижимости отвечает его пользователь — ГУ МВД России по городу Новосибирску.



Источник в МВД дал редакции после этого анонимный комментарий.

— За содержание помещения ответственность несет полиция, правильно в мэрии сказали. Но есть нюанс — там есть верхние этажи. И там есть за домом ливневка, у которой какой-то выход интересный. Она уходит в потолок, мы за нее не отвечаем — она даже не в этом помещении, по коммуникациям идет. И она забивается. Вода оттуда идет к нам, а мы тут разгребаем. Вот в чем нюанс-то весь, — отметил собеседник в разговоре с НГС.



По словам сотрудника полиции, топит этот отдел регулярно. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, что за ливневая канализация проходит над отделом полиции № 6 Октябрьский. Ответ мы опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что дом в Стрижах заливает при каждом дожде. Претензии предъявить некому.

