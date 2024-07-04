Дом в Стрижах заливает при каждом дожде — претензии предъявить некому: видео с ливнем в подъезде

Внутренняя система водоотведения прохудилась и выглядит довольно хлипко Источник: предоставлено Виталием











Жители нескольких домов в микрорайоне Стрижи столкнулись с тем, что дождевая вода идет прямиком в подъезд по внутренней системе водоотведения. Это приводит к настоящему ливню внутри жилого дома, квартиры на первых этажах подтопляются. По словам жителя одного из таких домов Виталия, внутренние ливневки пришли в негодность, а привлечь к ответственности застройщика нельзя — он прекратил свою деятельность.

— У нас есть ливневая канализация, которая идет в двух плоскостях, это горизонтальная и вертикальная. Соответственно, вертикальная труба стоит с 10-го этажа до 1-го этажа. На втором этаже под потолком она переходит в горизонтальную плоскость. Вся эта система довольно хлипка, и она пришла в негодность. При сильном дожде вода с крыши льется прямо в подъезд. За последний месяц нас трижды топило так сильно, что вода заходила в квартиры первого этажа, — рассказал редакции НГС житель 10-этажки, Стрижи микрорайон, 4, Виталий. — Смотрите видео, оно лучше любых слов.

Виталий снял это видео во время дождя вечером 3 июля Источник: предоставлено Виталием

По словам Виталия, усилий управляющей компании для решения проблемы недостаточно.



— Придут, помажут герметиком стыкующиеся элементы, и дело с концом. Они утверждают, что ответственность за худую ливневку лежит на застройщике. Но застройщика сейчас не существует, — добавил Виталий. — Ключи от квартиры в 2014-м нам вручала ГК «Стрижи», сейчас ее нет.



Дом обслуживает УК «Светлая Роща», директор которой подтвердила: с аналогичной проблемой столкнулись и другие дома, построенные ГК «Стрижи».



— Эти пластиковые трубы установлены застройщиком из ГК «Стрижи», который ликвидировался лет шесть назад. Дому десять лет, и они уже не выдерживают давления в десятиэтажке, их срывает снизу, как мы бы их не крепили. УК не будет менять трубы, это текущий ремонт. С такой же или чуть меньшей проблемой столкнулся дом № 1 микрорайона Стрижи и еще ряд домов. В некоторых из них собственники приняли решение скинуться на замену всей системы, чтобы их не топило, — прокомментировала ситуацию НГС директор УК Раиса Хромых.



ООО «ГК СТРИЖИ» ликвидировано в 2022 году, когда два первых лица группы компаний Андрей Поляков и Игорь Белокобыльский решили разорвать давнее партнерство и работать отдельно. Поляков создал ГК «Поляков», а Белокобыльский продолжил строить под брендом «Стрижи Арт-девелопмент».



Жители дома № 4 в Стрижах обратились с заявлением в прокуратуру.



— Проверочные мероприятия с выездами на место в связи с поступившими заявлениями проводятся в течение трех дней. Прокуратура даст правовую оценку сложившейся в микрорайоне Стрижи ситуации, — сообщили НГС в прокуратуре.

В июне суд обязал мэрию Новосибирска и МП «Метро МиР» оборудовать системой водоотведения ряд улиц в Новосибирске, Академгородке и на Бердском шоссе.