Суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки — без них разрушается Бердское шоссе

Из-за отсутствия нормальных ливневок дорожное полотно быстрее приходит в негодность Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Суд обязал департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и МП «Метро МиР» оборудовать системой водоотведения ряд улиц в Новосибирске, Академгородке и на Бердском шоссе. Об этом 19 июня сообщила прокуратура Новосибирской области.



— На участках дорожной сети на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса, Бердском шоссе происходит значительное скопление талых и дождевых вод ввиду отсутствия ливневой канализации, что приводит к разрушению дорожного полотна, придомовых территорий, создает угрозу безопасности дорожного движения, — отметили в прокуратуре.



В надзорном ведомстве заверили, что фактическое исполнение решения суда держат на контроле.



НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда будет устранена проблема.

В июне специалисты «Метро Мир» обследовали проблемную ливневку на Волочаевской и выяснили, почему она засорилась.