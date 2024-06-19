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Дороги и транспорт Суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки — без них разрушается Бердское шоссе

Суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки — без них разрушается Бердское шоссе

Проблемы есть и на других дорогах

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Из-за отсутствия нормальных ливневок дорожное полотно быстрее приходит в негодность

Суд обязал департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и МП «Метро МиР» оборудовать системой водоотведения ряд улиц в Новосибирске, Академгородке и на Бердском шоссе. Об этом 19 июня сообщила прокуратура Новосибирской области.

— На участках дорожной сети на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса, Бердском шоссе происходит значительное скопление талых и дождевых вод ввиду отсутствия ливневой канализации, что приводит к разрушению дорожного полотна, придомовых территорий, создает угрозу безопасности дорожного движения, — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве заверили, что фактическое исполнение решения суда держат на контроле.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда будет устранена проблема.

В июне специалисты «Метро Мир» обследовали проблемную ливневку на Волочаевской и выяснили, почему она засорилась.

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Ливневка Ливневая канализация Ремонт и содержание дорог Советский район
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