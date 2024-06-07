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В засорившейся ливневке нашли фекалии

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Мой дом подробности Специалисты обследовали проблемную ливневку на Волочаевской — почему она засорилась

Специалисты обследовали проблемную ливневку на Волочаевской — почему она засорилась

От нее исходил неприятный запах

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Эту ливневую канализацию делали за счет застройщика

Сотрудники МП «МЕТРО МиР» обследовали ливневую канализацию, расположенную возле многоквартирного дома по адресу Волочаевская, 53. Ранее на затопление стоками и неприятный запах из нее жаловались местные жители. В ливневке обнаружили фекальные стоки. Там предположили, что именно они стали причиной засорения.

— Специалисты МП «МЕТРО МиР» выехали по адресу и выяснили, что вода из колодца льется в сухую погоду. Они также обнаружили, что изливаются фекальные стоки, которые являются предположительно причиной засорения ливневой канализации. Она не предназначена для приема фекальных стоков, — сообщили НГС в мэрии.

Также в городской администрации добавили: эту ливневую канализацию делали за счет застройщика. В управление МП «МЕТРО МиР», подведомственному департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, ее не передавали. Она также не числится в реестре муниципального имущества города.

Пока ее не передали в муниципальную собственность, содержать ее должна управляющая компания указанного МКД за счет собственников.

Ранее НГС писал о том, что жители дома на Красном проспекте остались без света, воды и канализации. Они винят дожди и соседнюю стройку.

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