Специалисты обследовали проблемную ливневку на Волочаевской — почему она засорилась

Эту ливневую канализацию делали за счет застройщика Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Сотрудники МП «МЕТРО МиР» обследовали ливневую канализацию, расположенную возле многоквартирного дома по адресу Волочаевская, 53. Ранее на затопление стоками и неприятный запах из нее жаловались местные жители. В ливневке обнаружили фекальные стоки. Там предположили, что именно они стали причиной засорения.



— Специалисты МП «МЕТРО МиР» выехали по адресу и выяснили, что вода из колодца льется в сухую погоду. Они также обнаружили, что изливаются фекальные стоки, которые являются предположительно причиной засорения ливневой канализации. Она не предназначена для приема фекальных стоков, — сообщили НГС в мэрии.

Также в городской администрации добавили: эту ливневую канализацию делали за счет застройщика. В управление МП «МЕТРО МиР», подведомственному департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, ее не передавали. Она также не числится в реестре муниципального имущества города.

Пока ее не передали в муниципальную собственность, содержать ее должна управляющая компания указанного МКД за счет собственников.

Ранее НГС писал о том, что жители дома на Красном проспекте остались без света, воды и канализации. Они винят дожди и соседнюю стройку.