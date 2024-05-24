«Там болото»: жители дома на Красном проспекте остались без света, воды и канализации — они винят дожди и соседнюю стройку

Вода течет к подстанциям, от которых запитан дом Источник: Мария Галкина











Жители кирпичной многоэтажки за «Ройял Парком» после майских ливней остались без света, воды и канализации — дождевой водой затопило относящиеся к дому подстанции. Такое, уверяют они, происходит впервые, и винят в этом соседнюю стройку, которая находится на более высокой точке, чем подстанция и существующие дома. Но застройщик с этим не согласен. Кто всё-таки виноват в том, что люди в центре Новосибирска на сутки остались без удобств, разбиралась журналист НГС.



«Щитовая плавает»

У многоэтажного дома на Красном проспекте, 153Б свои электро- и канализационно-насосная станции. После первых в этом году серьезных ливней их стало затапливать, из-за чего в квартирах пропадает свет и вода. Жители считают, что причина — в соседней новостройке.

Мария рассказала на видео, что происходит возле их дома Источник: Мария Галкина

— Жители элитной недвижимости, имея квартиры 100–500 квадратных метров, вынуждены сидеть без воды и света после дождей. После того как идет дождь, у нас топит канализационно-насосную станцию и электрощитовую. До начала стройки ЖК «Тайм сквер» дождевая вода уходила в реку Ельцовка (речь о 1-й Ельцовке. — Прим. ред.), но теперь при нарушении природного ландшафта там болото. Щитовая плавает, — говорит жительница дома Мария Галкина.



По словам женщины, она живет в доме уже 5 лет, но затопления начались только в этом году — после того как застройщик «Тайм Сквер» компания «СД Регион» проводила на своей площадке какие-то работы.



По данным «Контур. Фокус», ООО «СД Регион» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске в августе 2007 года. Учредитель и конечный владелец — Игорь Панфилов, директор — Татьяна Куропий. В 2023 году застройщик заработал 300 тысяч рублей, чистая прибыль составила 69 тысяч рублей.

Игорь Панфилов также управляет компанией «Квадратный мэтр» — застройщиком ЖК Prime House на площади Кондратюка и сквера Альгамбра. Из-за содержания сквера компания подавала иск к мэрии Новосибирска и в целом критиковала качество ухода за зелёными зонами в городе.

Территорию между улицами Дуси Ковальчук и Галущака компания начала осваивать в 2007 году. Застройщик расселил частный сектор и возвел на их месте жилые дома ЖК «Орленок» и ЖК «Заельцовский».

— Они что-то понастроили, там размыло водой грунт, образовался овраг. Сейчас они его заравнивают трактором, и оттуда все льется на нашу канализационно-насосную станцию и электрощитовую — они в низине находятся. Как дождь начинается, вода с площадки течет к нашей подстанции, у нас отключаются свет, вода. Пока там что-то не сделают, будут аварии, а мы будем сидеть без света, воды и туалетов, — говорит Мария.



«Нам говорили, это временно»

Коммуникации дома находятся в низине, поэтому вода устремляется к ним Источник: Мария Галкина











В ТСЖ «Тихая площадь», которое управляет домом, подтвердили проблему. И согласились с предположением жителей о том, что она может возникать из-за соседней стройки.



По данным «Контур.Фокус», ТСЖ «Тихая площадь» — действующее предприятие, зарегистрированное в Новосибирске в декабре 1998 года. Председатель правления — Анатолий Васильев. Баланс предприятия на 2023 год составил 13,1 миллиона рублей, других финансовых данных о компании нет.



— Люди сидели почти сутки без электричества и воды. Пока не откачали воду, не смогли все просушить — не было электричества. В этом году только проблема началась. Они (представители ЖК «Тайм сквер». — Прим. ред.) позакопали, позасыпали русло реки, — пояснила ответившая на звонок НГС сотрудница ТСЖ. — У них уровень земли выше, чем у нас: наш дом в низине стоит, а трансформаторная подстанция и коллекторно-насосная станция — еще ниже. Когда дома сдавали, нам говорили, что это временное подключение, но мы по сей день к ним подключены.

Дом был построен в 2000 году, информации о его застройщике в открытых источниках журналист НГС не нашла.

Из-за затопления подстанций люди сутки сидели без воды и света Источник: Мария Галкина











В ТСЖ рассказали, что Анатолий Васильев вел переговоры с застройщиком, а также обращался в вышестоящие инстанции, а во время затопления к ним приезжали представители разных структур.



— Горводоканал приезжал, СГК, представители администрации, прокуратуры — все съехались. Это же было ЧП. Но ничего не решили. Вроде, собрались проводить совещание, но когда оно будет, пока не известно. Может, обяжут принять меры и решить спорную ситуацию, — предположила сотрудница ТСЖ.



Кто же виноват?

По версии компании «СД Регион», которая строит рядом с кирпичной 6-этажкой ЖК «Тайм Сквер», проблема плохой работы ливневой канализации — общегородская. Затопления тех или иных участков периодически случаются в разных местах, а за работу ливневой канализации отвечает городская администрация.



— Затопление окружающих домов физически никак не связано со строительством ЖК «Тайм Сквер» и благоустройством этой территории. По программе комплексного развития территории по улице Овражной мэрия Новосибирска запланировала строительство коллектора, в который заключили реку Ельцовка-1, а также развитие дорожной сети, которая предусматривает оборудование системы ливневой канализации, отводящей воду в коллектор с улиц Красный проспект, Кропоткина, Дуси Ковальчук. Работы по строительству коллектора и ливневой канализации осуществляет МП «Метро МиР». Сейчас работы еще не завершены, — отметили в ООО «СД Регион».

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать жалобы местных жителей, а также в МП «МетроМиР» с просьбой уточнить срок завершения работ по строительству коллектора и ливневки. Ответы будут опубликованы, как только поступят.



Планы о строительстве в пойме речки 1-я Ельцовка «СД Регион» озвучивал ещё в 2021 году: тогда экспертам презентовали концепцию благоустройства территории — возле дома должен появиться общедоступный сквер.

Ранее НГС писал о том, что в Мошково Новосибирской области подрядчик ушел с объекта и оставил брошенные трубы и разрытые ямы, на которые жаловались местные жители. Представители компании и администрации рабочего поселка пояснили почему не смогли договориться.

