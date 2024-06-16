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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают коттедж с оздоровительным комплексом и зоной барбекю — смотрим на жилье за 35 миллионов рублей

Под Новосибирском продают коттедж с оздоровительным комплексом и зоной барбекю — смотрим на жилье за 35 миллионов рублей

В доме также есть бильярд и сауна сухого пара

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Внешний вид коттеджа с фасада

Под Новосибирском выставили на продажу огромный коттедж с собственным оздоровительным комплексом, зоной барбекю и бильярдной комнатой. Объявление на сайте N1 опубликовано 16 июня.

Кухонная зона в светлых тонах

Дом расположен в поселке Юный Ленинец, его площадь составляет 292 квадратных метра. Коттедж находится на участке в 15 соток.

Кроме самого дома на участке есть гараж с хозяйственными помещениями площадью 90 квадратных метров.

Просторный гараж в коттедже

На первом этаже расположена просторная столовая с кухонной зоной и камином.

Зона отдыха с камином

В доме есть цокольный этаж, первый этаж и мансардный этаж. На первом и мансардном этажах располагаются санузлы и жилые помещения.

Комната охраны, по периметру дома установлено видеонаблюдение

— В цокольном этаже располагается котельная, оздоровительный комплекс с бассейном, с баней сухого пара, с бильярдной, подсобные помещения, — говорится в описании объекта.

Бассейн в оздоровительном комплексе в доме

В отделке дома использован природный камень и мрамор, в интерьере — итальянская мебель, на цокольном этаже также есть девятифутовый бильярд и бар. Кроме того, на участке есть зона барбекю с мангалом.

Сыграть в бильярд после сауны — что может быть лучше?

Покупателю достанется вся мебель и бытовая техника.

Домик отдыха с мангальной зоной

Стоимость лота — 35 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирской области выставили на продажу трехэтажный особняк за 45 миллионов рублей. Внутри него пять спален и стена с принцессами.

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