Под Новосибирском продают коттедж с оздоровительным комплексом и зоной барбекю — смотрим на жилье за 35 миллионов рублей

Внешний вид коттеджа с фасада Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











Под Новосибирском выставили на продажу огромный коттедж с собственным оздоровительным комплексом, зоной барбекю и бильярдной комнатой. Объявление на сайте N1 опубликовано 16 июня.

Кухонная зона в светлых тонах Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











Дом расположен в поселке Юный Ленинец, его площадь составляет 292 квадратных метра. Коттедж находится на участке в 15 соток.

Кроме самого дома на участке есть гараж с хозяйственными помещениями площадью 90 квадратных метров.

Просторный гараж в коттедже Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











На первом этаже расположена просторная столовая с кухонной зоной и камином.

Зона отдыха с камином Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











В доме есть цокольный этаж, первый этаж и мансардный этаж. На первом и мансардном этажах располагаются санузлы и жилые помещения.

Комната охраны, по периметру дома установлено видеонаблюдение Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











— В цокольном этаже располагается котельная, оздоровительный комплекс с бассейном, с баней сухого пара, с бильярдной, подсобные помещения, — говорится в описании объекта.

Бассейн в оздоровительном комплексе в доме Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











В отделке дома использован природный камень и мрамор, в интерьере — итальянская мебель, на цокольном этаже также есть девятифутовый бильярд и бар. Кроме того, на участке есть зона барбекю с мангалом.

Сыграть в бильярд после сауны — что может быть лучше? Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











Покупателю достанется вся мебель и бытовая техника.

Домик отдыха с мангальной зоной Источник: АН «Интер Актив»/ novosibirsk.n1.ru











Стоимость лота — 35 миллионов рублей.

