Под Новосибирском продают коттедж с оздоровительным комплексом и зоной барбекю — смотрим на жилье за 35 миллионов рублей

Под Новосибирском выставили на продажу огромный коттедж с собственным оздоровительным комплексом, зоной барбекю и бильярдной комнатой. Объявление на сайте N1 опубликовано 16 июня.
Дом расположен в поселке Юный Ленинец, его площадь составляет 292 квадратных метра. Коттедж находится на участке в 15 соток.
Кроме самого дома на участке есть гараж с хозяйственными помещениями площадью 90 квадратных метров.
На первом этаже расположена просторная столовая с кухонной зоной и камином.
В доме есть цокольный этаж, первый этаж и мансардный этаж. На первом и мансардном этажах располагаются санузлы и жилые помещения.
— В цокольном этаже располагается котельная, оздоровительный комплекс с бассейном, с баней сухого пара, с бильярдной, подсобные помещения, — говорится в описании объекта.
В отделке дома использован природный камень и мрамор, в интерьере — итальянская мебель, на цокольном этаже также есть девятифутовый бильярд и бар. Кроме того, на участке есть зона барбекю с мангалом.
Покупателю достанется вся мебель и бытовая техника.
Стоимость лота — 35 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирской области выставили на продажу трехэтажный особняк за 45 миллионов рублей. Внутри него пять спален и стена с принцессами.