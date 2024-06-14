Трехэтажный особняк продают за 45 миллионов под Новосибирском — внутри пять спален и стена с принцессами

Коттедж находится в селе Новокаменка Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск»/n1.ru











В Новосибирском области выставили на продажу трехэтажный коттедж более чем за 40 миллионов рублей. Как заявляет продавец, особняк находится в селе Новокаменка.



Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» на сайте N1 13 июня. Общая площадь здания составляет 590 квадратных метров, коттедж находится на участке в 12 соток. Дом размещен в коттеджном поселке Удачный.



Общая площадь здания составляет 590 квадратных метров Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск»/n1.ru











В описании объявления сказано, что коттедж предлагает пять спален Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск»/n1.ru











Судя по фотографиям, внутри дома есть детская, в ней имеется стена с изображением принцесс — героинь мультфильмов известной анимационной студии Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск»/n1.ru











Высота потолка в дома достигает 3,2 метра. В объявлении также сообщается о наличии теплого гаража на два машиноместа Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск»/n1.ru











— Огромная территория в 12 соток позволит вам обустроить зону отдыха на свежем воздухе, разбить сад или создать детскую площадку, — сказано в объявлении.



По информации продавца, в коттедже обустроили просторные комнаты Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск»/n1.ru











На фотографиях дома можно заметить бильярдный стол Источник: агентство недвижимости «Этажи Новосибирск»/n1.ru











Стоимость недвижимости составляет 45 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 76 тысяч рублей.

