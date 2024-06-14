Трехэтажный особняк продают за 45 миллионов под Новосибирском — внутри пять спален и стена с принцессами
Жилья находится в селе Новокаменка
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В Новосибирском области выставили на продажу трехэтажный коттедж более чем за 40 миллионов рублей. Как заявляет продавец, особняк находится в селе Новокаменка.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» на сайте N1 13 июня. Общая площадь здания составляет 590 квадратных метров, коттедж находится на участке в 12 соток. Дом размещен в коттеджном поселке Удачный.
— Огромная территория в 12 соток позволит вам обустроить зону отдыха на свежем воздухе, разбить сад или создать детскую площадку, — сказано в объявлении.
Стоимость недвижимости составляет 45 миллионов рублей, цена за квадратный метр превышает 76 тысяч рублей.
Несколько дней назад в Новосибирской области выставили на продажу двухэтажная квартира с видом на Бердский залив. Его стоимость составляет 22,8 миллиона рублей.