«Боже, как интересно! Я остаюсь!» Что происходило возле ростовского СИЗО, где захватили заложников

К СИЗО не подойти ни с какой стороны Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU











В Ростове-на-Дону появилась традиция: каждый год, в июне, отличаться на всю страну. Утро 16-го числа началось с вестей о захвате заложников в ростовском СИЗО-1. Шестеро арестованных сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников изолятора — начальника оперативного управления и младшего дежурного. Через несколько часов всех захватчиков ликвидировали.



Репортаж журналиста 161.RU Марины Рыбалкиной с места событий.

«С ребенком — тем более нельзя!»

Первая мысль, когда узнала: господи, хоть бы фейк. Но нет, всё реальнее некуда. На месте я была примерно в десять утра, обойдя перекрытый участок и зайдя с другой улицы. Проходя мимо ограждения, услышала диалог сотрудника Росгвардии и женщины с маленькой дочкой, которая хотела повернуть к СИЗО.



— Никому нельзя проходить, — остановил ее росгвардеец.

— Но я с ребенком.

— С ребенком — тем более нельзя!

— А что случилось?

— Потом в новостях почитаете.



С силовиками особо не поспоришь, так что маме с дочкой пришлось уйти.



Дороги перекрывали не только автозаками, но и коммунальной техникой. Например, Кировский проспект охранял экскаватор, а улицу Горького — в том числе и машины компании «МСЮ», которая убирает улицы Ростова. По дороге к изолятору встречаю группу росгвардейцев, которые достают из машин экипировку и одеваются под окнами какого-то дома.



Экскаватор не пускает на Кировский проспект Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU











В воскресные в 10 утра на улицах немноголюдно — напротив изолятора встречаю нескольких коллег из других изданий, сотрудников полиции и пару-тройку прохожих, остановившихся в недоумении. Перед перекрытым участком застыл опустевший трамвай № 6.





Угол Горького и Кировского под «Пятерочкой» станет нашим партером на ближайшие часы, пока всё действие будет идти «за кулисами» СИЗО.



Солнце печет, но народ подтягивается: во-первых, люди хотят пройти туда, куда нельзя, во-вторых, просто интересно, что происходит. В итоге собралось человек 50 — но это вместе с журналистами.



Похожая суета была 24 июня прошлого года, но большего масштаба и по другой причине — ростовчане смотрели на мятеж Пригожина. К слову, в толпе несколько раз звучало что-то про прошлый июнь и вагнеровцев.



Сотрудники полиции, охраняющие этот угол, периодически оттесняют толпу подальше.



— Это для вашей же безопасности! — кричит полицейский.



По противоположной стороне улицы к СИЗО движутся бойцы в касках и со щитами. Люди тихо переговариваются между собой, кто-то рассказывает по телефону о происходящем, кто-то замирает на полпути, видя оцепление.



— Ну и смысл было брать заложников, вас всё равно всех перестреляют, — флегматично бросила прохожая. И оказалась права — но это мы узнаем позже.



— Зашибись, блин! — выругался пожилой мужчина, которого развернули у оцепления, и ушел, сердито стуча тростью по асфальту. Его цитату в оригинале я передать не могу, но вы поняли.



Доставочку примите

Людей в «партере» стало куда больше: журналисты с камерами, прохожие и жители ближайших домов, которые до этого понятия не имели, что у них под боком захват.



За неимением скамеек сажусь на бордюр, нагретый солнцем. За спиной притормаживает велосипед — это доставщик привез еду. Пакеты забирают два росгвардейца.



— Приятного аппетита, — кричит кто-то из толпы.

— Спасибо, — отвечают сурово.

— А долго там еще?

— Неизвестно.



Но оказалось, что недолго: через несколько минут мы услышали со стороны изолятора стрельбу и истошные вопли. Понимаем, что это уже кульминация.

Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

Полицейские больше никого не отгоняют, а стоят вместе с толпой. Суеты со стороны многочисленных силовиков нет. Или, по крайней мере, нам не видно.





Рядом со мной становится женщина. Когда узнаёт, что случилось, восклицает:



— Боже, как интересно! Всё, я точно тут остаюсь! — в голосе слышится если не восторг, то большое любопытство.



С мигалками подъезжает машина реанимации и встает далеко за оцеплением: возле ворот СИЗО, где собрались люди в форме. Мне плохо видно, но, судя по всему, это сотрудники ФСИН.

