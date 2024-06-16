Росгвардия показала освобождение заложников в СИЗО Ростова. Видео операции

Росгвардия опубликовала видео освобождения заложников в СИЗО Ростова.
В коротком видео показана операция, которую вели росгвардейцы вместе с сотрудниками ФСИН.
— Бойцы <...> обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал, — отчитались в Росгвардии.
Наши коллеги из Ростова следят за происходящим в режиме онлайн. Напомним, 16 июня заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Все террористы вскоре были ликвидированы.