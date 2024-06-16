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Криминал Росгвардия показала освобождение заложников в СИЗО Ростова. Видео операции

Росгвардия показала освобождение заложников в СИЗО Ростова. Видео операции

Всех сотрудников ФСИН вызволили живыми

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На месте дежурила скорая

Росгвардия опубликовала видео освобождения заложников в СИЗО Ростова.

В коротком видео показана операция, которую вели росгвардейцы вместе с сотрудниками ФСИН.

— Бойцы <...> обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал, — отчитались в Росгвардии.

Наши коллеги из Ростова следят за происходящим в режиме онлайн. Напомним, 16 июня заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Все террористы вскоре были ликвидированы.

ПО ТЕМЕ
Захват заложников Ростов СИЗО Росгвардия
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