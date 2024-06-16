«Дома не спали»: сибирячку возмутила громкая музыка у ЛДС — она заявила, что ночью там была репетиция фестиваля

На площадке якобы проходила подготовка к фестивалю Источник: предоставила читательница Анастасия











Жительница Новосибирска пожаловалась на громкую музыку, которая шла в ночь с 14 на 15 июня со стороны парка у нового ЛДС. Как заявила читательница НГС Анастасия, там якобы проходила подготовка к фестивалю «Черника Music Fest».



— Близстоящие дома не спали всю ночь, потому что репетицию они начали в 00:00. То есть мы практически сутки слушаем этот трэш, — сообщила сибирячка. — Закрытые окна не помогают, потому что долбят басы, окна просто дребезжат.



Анастасия уточнила, что проживает в одном из домов по улице Стартовая — он находится в микрорайоне Горский. По ее словам, репетиция масштабного музыкального события «плавно переросла» в фестиваль.



— Были перерывы 20–30 минут, несколько раз, — объяснила Анастасия. — Репетировали всю ночь.



Сообщение об этом поступило в полицию Источник: предоставила читательница Анастасия

Жительница Новосибирска прислала редакции НГС видео ночного шума. На кадрах действительно можно услышать музыку известной исполнительницы, выступление которой анонсировано 16 июня в Новосибирске.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что проводится проверка.



— В отдел полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступало сообщение по данному факту, зарегистрировано в установленном порядке, — уточнили в ведомстве.



Корреспондент НГС также обратился к представителю организаторов фестиваля с просьбой прокомментировать информацию. Представители организаторов сообщили, что могут дать комментарии по ситуации лишь в понедельник, 17 июня.

