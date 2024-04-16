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Бизнес Омская фирма подала на банкротство «Метро МиР» — с него требуют свыше 20 миллионов

Омская фирма подала на банкротство «Метро МиР» — с него требуют свыше 20 миллионов

Всего организация подала 5 исков к муниципальному предприятию

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Иск подала омская компания

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом МП «Метро МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры»). Сумма исковых требований к предприятию превышает 21 миллион рублей.

Информация о заявлении появилась на сайте «Электронное правосудие» накануне, 15 апреля. Иск подала омская компания «Тринити Телеком».

— О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности), — сказано в сообщении.

По данным «Контур.Фокуса», ООО Тринити Телеком» образовали в 2009 году в Омске, директором компании числится Анна Василенко, соучредителями — Максим Ожерельев и Елена Сазанович (по 50% доли). На конец 2023 году выручка фирмы составила 128,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона рублей. На сайте организации сказано, что «Тринити Телеком» занимается проектированием, строительством, обслуживанием объектов безопасности, связи, средств автоматической фиксации нарушений ПДД и прочее. Ее системы функционируют в Новосибирске, Омске, Барнауле и других городах.

Сейчас заявление еще не принято в производство судом, из-за чего детали иска не раскрываются. Сумма исковых требований к муниципальному предприятию составляет 21 082 367,28 рубля.

НГС позвонил в ООО «Тринити Телеком», но в компании отказались комментировать иск, уточнив, что получить данные можно в арбитражном суде — они в открытом доступе. В МП «Метро МиР» не ответили на звонок журналиста. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.

На сайте «Электронное правосудие» имеются 5 исков ООО «Тринити Телеком» к МП «Метро МиР», в том числе одно банкротное. В одном из них фирма потребовала от предприятия более 19 миллионов рублей — речь идет об оплате работ в Новосибирске.

Как следует из материалов дела, в 2021 году между МП «Метро МиР» и «Тринити Телеком» был заключен договор субподряда на устройство средств и систем охранных телевизионных, электроснабжения автомобильной парковки. Работы было нужно выполнить в районе дороги, которую строят от пляжа «Наутилус» вдоль территории нового ЛДС с заездом на дамбу Октябрьского моста.

— Ответчик доказательств наличия недостатков выполненных работ, а также оплаты работ не представил. В связи с чем, судом признано обоснованным требование истца о взыскании задолженности в указанном размере, — указано в документах.

Суд решил взыскать с МП в пользу фирмы задолженность в размере более 19,1 миллиона рублей, а также пени, расходы на оплату услуг представителя и другое. Резолютивную часть решения объявили в феврале этого года.

В январе этого года стало известно, что в Новосибирске дорожная компания сообщила о намерении подать иск о банкротстве к муниципальному предприятию «МЕТРО МиР». Долг организации превысил 10 миллионов.

МП «Метро МиР» — предприятие, хорошо известное в городе. Например, бывший глава компании Александр Мысик сейчас находится под следствием. Историю организации читайте в материале НГС.

ПО ТЕМЕ
МП Метро МиР Арбитражный суд Иск о банкротстве Банкротство Новосибирск
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