Подрядчик дороги у нового ЛДС хочет подать на банкротство «МЕТРО МиР» — долг предприятия превышает 10 миллионов

В Новосибирской области дорожная компания сообщила о намерении подать иск о банкротстве к муниципальному предприятию «МЕТРО МиР». Об этом сказано на сайте «Федресурс».
Соответствующая информация появилась на электронной площадке 24 января этого года. В сообщении сказано, что задолженность предприятия подтверждается решением арбитражного суда.
— ООО «КДС» <…> сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Муниципального предприятия города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» банкротом. Задолженность должника подтверждается решением арбитражного суда Новосибирской области, — сказано в сообщении.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «КДС» образовали в Новосибирске, учредителем компании выступает Сергей Башмаков. Он числится участником 15 организаций, в том числе ООО СЗ «Новосибирскгражданстрой», «ОРЕОЛ» и других. На конец 2022 года выручка фирмы составила 505,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей. С ООО «КДС» заключили 48 госконтрактов на сумму 193 миллиона рублей. На сайте компании сказано, что «КДС» производит и реализует асфальтобетонную смесь, битумную эмульсию, дорожные бордюры и тротуарную плитку.
Речь идет о решении, который вынес суд в ноябре прошлого года. Согласно документам, арбитраж решил взыскать с предприятия в пользу компании задолженность в размере более 11,6 миллиона рублей, из которых свыше 600 тысяч рублей — неустойка.
В базе данных «Контур.Фокуса» сказано, что МП «МЕТРО Мир» образовали в 1993 году, учредителем предприятия является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, и.о. директора — Андрей Счастливый. На конец 2022 года выручка организации достигала 741 миллион рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. Предприятие выступает заказчиком строительства станции метро «Спортивная» и других объектов в городе.
ООО «КДС» выполняла работы по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте: «Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилиус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города Новосибирска».
НГС позвонил в МП «МЕТРО МиР» с просьбой прокомментировать данные, но в организации рекомендовали обратиться в мэрию Новосибирска. Журналист направил запрос в пресс-центр городской администрации. Корреспондент издания также обратился в ООО «КДС».
В ноябре прошлого года сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МП «МЕТРО Мир». Оно связано с неисполнением контракта по строительству ливневки у детского сада.
Уголовное дело стало четвертым по счету для муниципального предприятия и его бывшего руководителя Александра Мысика. Подробности — в материале.