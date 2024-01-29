Подрядчик дороги у нового ЛДС хочет подать на банкротство «МЕТРО МиР» — долг предприятия превышает 10 миллионов

По данным «Контур.Фокуса», ООО «КДС» образовали в Новосибирске, учредителем компании выступает Сергей Башмаков. Он числится участником 15 организаций, в том числе ООО СЗ «Новосибирскгражданстрой», «ОРЕОЛ» и других. На конец 2022 года выручка фирмы составила 505,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей. С ООО «КДС» заключили 48 госконтрактов на сумму 193 миллиона рублей. На сайте компании сказано, что «КДС» производит и реализует асфальтобетонную смесь, битумную эмульсию, дорожные бордюры и тротуарную плитку.

