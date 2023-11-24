Четвертое уголовное дело против сотрудников МП «Метро Мир» завели в Новосибирске

Полицейские возбудили новое уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников муниципального предприятия «Метро МиР». Оно связано с неисполненнием муниципального контракта по строительству ливневки у детского сада №35, сообщили в прокуратуре региона 24 ноября.
— МП «Метро МиР» заключило муниципальный контракт с МКДОУ «Детский сад 35» и МКУ «УКС» на выполнение услуг по строительству ливневой канализации. Однако в ходе исполнения муниципального контракта сотрудники МП фактически к выполнению работ не приступили, — уточнили в прокуратуре Новосибирского области.
По информации ведомства, в результате действий сотрудников «Метро Мира» на прилегающем к детскому саду астфальте образовались провалы. Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ущерб прокуратура оценила в почти 9 миллионов рублей.
Это уголовное дело стало четвертым по счету для «Метро Мира» и его бывшего руководителя Александра Мысика. Неделей ранее мы вспомнили историю его преследования (она еще не закончена).