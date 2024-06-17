Кита Стасика спасли, «саммит мира» по Украине завершился: новости 16 июня

Так выглядят дроны, с которых спасатели следили за китом Станиславом Источник: Минприроды Мурманской области











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 июня.



Захват заложников в СИЗО

Утром в ростовском СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро мужчин взяли в заложники двух сотрудников изолятора: младшего дежурного и начальника оперативного управления. Захватчики — содержащиеся в СИЗО мужчины, часть из которых судили по «террористическим» статьям.



Территорию вокруг СИЗО огородили, сотрудники полиции и Росгвардии не пропускали ни прохожих, ни транспорт. СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложника.

Главное о захвате заложников — в одном видео Источник: 161.RU

Незадолго до полудня со стороны СИЗО раздалась стрельба и крики. Позже стало известно, что всех захватчиков ликвидировали, а заложников освободили. По информации источника 161.RU в силовых структурах, трое силовиков получили ранения, но они не опасные.



Наши коллеги из Ростова следят за происходящим в режиме онлайн.



«Саммит мира» по Украине

Коммюнике по итогам «Саммита мира» в Швейцарии поддержали 80 стран-участников из 91. В итоговой декларации говорится о необходимости диалога между странами и освобождении всех военнопленных.



Итоговое коммюнике было подписано 16 июня, его тезисы публикует Reuters, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung и другие СМИ. Среди тех, кто отказался подписать документ: Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Также коммюнике не приняли в Ватикане. Россию на саммит не пригласили.



По итогам саммита участники признали, что для достижения мира требуется участие и диалог между всеми сторонами. Как писала «Фонтанка», в проекте коммюнике указаны четыре пункта по основам мира на Украине: передача Запорожской АЭС под контроль Киева и безопасность использования атомной энергии; недопустимость угрозы применения ядерного оружия; обеспечение доступа к портам Черного и Азовского морей для укрепления продовольственной безопасности и освобождение лиц, которые «были незаконно задержаны».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите. Он выразил надежду на то, что скоро состоится второй саммит, а «работа [по достижению мира] должна длиться месяцы, а не годы».



Интервью Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 16 июня. По словам Пескова, Путин не отвергает переговоры с Киевом, но потребуется легитимная фиксация их итогов.

— Это не «не ультиматум, это мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле, — сказал Песков о «формуле мира» Путина.

Пресс-секретарь считает, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении президента. По его мнению, каждый раз, когда предпринимаются попытки по выходу в дипломатическое русло, «условия на земле» ухудшаются и будут ухудшаться для Украины дальше, судя по динамике положения дел на фронтах.



— Политик, который интересы своей родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением, — заявил Песков.



При этом он подчеркнул, что переговоры ведут экспертные люди, но фиксируют — легитимные, а Владимир Зеленский, по его мнению, «не тот человек, с которым можно фиксировать письменную договоренность».



Подробнее об условиях, которые предложил Путин, мы писали ранее. Россия готова начать переговоры, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от планов вступления в НАТО.

Спасли кита

Краснокнижного кита Станислава из Териберки спасли. Мы рассказывали, как он запутался в рыболовных сетях и мог погибнуть.

Бедное животное было опутано сетями, из-за которых не могло открыть рот. А еще Стасик рос, из-за этого «оковы» всё глубже впивались ему в тело. Беду заметили туристы, а Росприроднадзор создал целый штаб по спасению кита. И всё получилось!



За ситуацией с самого начала следят наши коллеги из 51.RU Источник: Елена Вахрушева

После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток с кита удалось снять веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно.



Другие новости

В результате обстрела в ДНР погиб военкор Никита Цицаги. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Россия впервые за два года обогнала США по импорту газа в Европу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS 16 июня.