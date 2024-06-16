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Развлечения «Жрать было нечего»: певец Шура признался, что жил у женщины легкого поведения

«Жрать было нечего»: певец Шура признался, что жил у женщины легкого поведения

Исполнитель родом из Новосибирска

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Певец месяц жил с пекинесом

Певец из Новосибирска Шура признался, что некоторое время жил у женщины легкого поведения. Эпатажный исполнитель стал гостем «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Анонс выпуска шоу телеведущего размещен на страницах проекта в социальных сетях. На опубликованных кадрах ведущий Павел Воля спрашивает у Шуры, действительно ли тот жил у женщины легкого поведения. Певец дал утвердительный ответ.

— Потом она куда-то пропала на четыре недели и оставила мне пекинеса. А мне самому жрать нечего было, — рассказал Шура.

Еще один ведущий шоу Илья Соболев спросил у певца, съел ли тот собаку. Зрители в зале шоу рассмеялись, а Шура уточнил, что неверно выразился.

Ранее Шура рассказывал, что купил квартиру в центре Москвы за 70 миллионов рублей. Исполнитель отметил, что из квартиры в Новосибирске его выписала мама.

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