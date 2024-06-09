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Развлечения «Мама выписала из Новосибирска»: певец Шура купил квартиру в Москве — цена превышает 70 миллионов

«Мама выписала из Новосибирска»: певец Шура купил квартиру в Москве — цена превышает 70 миллионов

Артист рассказал о новом жилье

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Певец недавно отпраздновал день рождения

Певец Шура, уроженец Новосибирска, приобрел новую квартиру в Москве. О дорогостоящей покупке артиста сообщили в программе «Ты не поверишь!» телеканала НТВ.

Певец недавно отпраздновал свой 49-й день рождения и, как заявили в программе, сам себе сделал дорогой подарок — взял ипотеку, чтобы купить квартиру в центре Москвы.

На кадрах, которые опубликовал телеканал, слышно, как у артиста спрашивают стоимость недвижимости. Шура заявил, что ничего не знает, и рекомендовал обратиться к директору.

— Ну она уютненькая, и в центре, — сказал Шура.

На передаче заявили, что стоимость недвижимости в старой Москве «зашкаливает за 70 миллионов рублей». Уточняется, что певец мечтал о квартире с высокими потолками на Остоженке — речь идет об улице в Центральном административном округе Москвы.

— На Остоженке я жил очень много лет, жил я с дворниками. Коридорного типа, такой вот длинный туннель и комнаты по бокам. И у меня такая ностальгия, — сказал Шура.

В телепрограмме уточнили, что певец приобрел свою первую недвижимость больше 20 лет назад за 100 тысяч долларов, но из нее артиста выселили — жилье переписали на других людей.

— Я вообще бомж, у меня мама выписала из Новосибирска, и я не имею прописки в Москве, — рассказал Шура.

В эфире сообщили, что ранее артист взял ипотеку и купил за 40 миллионов рублей «трешку» в элитном жилом комплексе на западе Москвы. Долг за жилье он выплатил досрочно. Сейчас же Шура вновь решился на новую квартиру.

— Я в той не живу, я ее сдаю. Вторую ипотеку берем, будет и третья, — сказал Шура. — Дом не хочу, у меня и друзья дарили дома, и рядом покупали, чтобы я жил рядом. У меня есть гостевой дом, куда я могу приезжать отдыхать, у меня ключи от него. Но там комаров, я еще пылесосом мух выдуваю. Нет, дом не мое, я — городской житель.

В конце мая Шура рассказал, какие он получает подарки от поклонников. Выяснилось, что недавно он получил в подарок ожерелье стоимостью три миллиона рублей.

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