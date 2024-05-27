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Развлечения От домашних закруток до драгоценностей: певец Шура признался, какие получает подарки от поклонников

От домашних закруток до драгоценностей: певец Шура признался, какие получает подарки от поклонников

Исполнитель родом из Новосибирска

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Себя артист редко балует дорогими подарками

Новосибирский певец Шура рассказал, какие он получает подарки от поклонников. В шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ исполнитель признался, что недавно получил в подарок ожерелье стоимостью три миллиона рублей.

— Это ожерелье из белого золота с мелкими бриллиантами мне подарил поклонник две недели назад. Стоит такое примерно три миллиона. Также мне подарили кольцо с якутскими бриллиантами и турмалином за четыре миллиона. Я себе ничего не покупаю, так как у меня ипотека. Это всё мне дарят, я, конечно, благодарен, но постоянно офигеваю от таких подарков, — признался артист.

Также Шура рассказал, что часто получает подарки, сделанные своими руками.

— Мне вчера подарили трехлитровую банку огурцов и помидор, я ее поставил дома, наутро пришла домработница, а банка взорвалась на кухне, — поделился Шура

Артист Шура, в жизни Александр Медведев, артист из Новосибирска. Ранее он рассказал НГС о том, как певец жил в родном городе в 90-х.

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