От домашних закруток до драгоценностей: певец Шура признался, какие получает подарки от поклонников

— Это ожерелье из белого золота с мелкими бриллиантами мне подарил поклонник две недели назад. Стоит такое примерно три миллиона. Также мне подарили кольцо с якутскими бриллиантами и турмалином за четыре миллиона. Я себе ничего не покупаю, так как у меня ипотека. Это всё мне дарят, я, конечно, благодарен, но постоянно офигеваю от таких подарков, — признался артист.

