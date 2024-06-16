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Криминал Захват заложников в СИЗО Что случилось в ростовском СИЗО, где сотрудников взяли в заложники: главные факты в одном видео

Что случилось в ростовском СИЗО, где сотрудников взяли в заложники: главные факты в одном видео

Шестеро захватчиков мертвы

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ЧП случилось воскресным утром 16 июня

Утром 16 июня в ростовском СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро мужчин взяли в заложники двух сотрудников изолятора: младшего дежурного и начальника оперативного управления. Захватчики — содержащиеся в СИЗО мужчины, часть из которых судили по «террористическим» статьям. Трое из них проходили по одному делу: подготовка к подрыву здания Верховного суда Республики Карачаево-Черкесия. Приговор в начале этого года им вынес Южный окружной военный суд.


Территорию вокруг СИЗО огородили, сотрудники полиции и Росгвардии не пропускали ни прохожих, ни транспорт. СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложника.

Незадолго до полудня со стороны СИЗО раздалась стрельба и крики. Позже стало известно, что всех захватчиков ликвидировали, а заложников освободили. По информации источника 161.RU в силовых структурах, трое силовиков получили ранения, но они не опасные.


Самое главное мы собрали в одном видео.

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Захват заложников в СИЗО СИЗО-1 Взяли в заложники
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