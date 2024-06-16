Что случилось в ростовском СИЗО, где сотрудников взяли в заложники: главные факты в одном видео

ЧП случилось воскресным утром 16 июня Источник: 161.RU

Утром 16 июня в ростовском СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро мужчин взяли в заложники двух сотрудников изолятора: младшего дежурного и начальника оперативного управления. Захватчики — содержащиеся в СИЗО мужчины, часть из которых судили по «террористическим» статьям. Трое из них проходили по одному делу: подготовка к подрыву здания Верховного суда Республики Карачаево-Черкесия. Приговор в начале этого года им вынес Южный окружной военный суд.





Территорию вокруг СИЗО огородили, сотрудники полиции и Росгвардии не пропускали ни прохожих, ни транспорт. СК возбудил уголовное дело по статье о захвате заложника.

Незадолго до полудня со стороны СИЗО раздалась стрельба и крики. Позже стало известно, что всех захватчиков ликвидировали, а заложников освободили. По информации источника 161.RU в силовых структурах, трое силовиков получили ранения, но они не опасные.