«Обидно, когда мужчины пишут: «Убей себя»»: история блогера-инвалида Лили Ло — она прославилась на весь мир

Источник: 116.RU

28-летняя Лилия Лутфрахманова всю жизнь прожила в Татарстане. Она известна во всём мире благодаря своему блогу. Девушка — бьюти-блогер, но особое внимание публики она привлекает не только яркими экстравагантными макияжами, но и необычной внешностью. У Лилии редкое генетическое заболевание — синдром Олбрайта-Мак-Кьюна, и вот уже долгие годы она находится в инвалидной коляске. Удивительная история блогера — в коротком видео, которое опубликовано чуть выше .

До 7 лет Лиля росла абсолютно обычным ребенком, и внезапный перелом ноги не казался чем-то из ряда вон выходящим. Однако кости продолжали ломаться — новые переломы рук, потом проблемы со спиной. Врачи в родном городе девушки поначалу не говорили, чем она больна, лишь предполагали и вселяли надежду, что всё окажется не так плохо.

Если говорить более простым языком, синдром Олбрайта — это полная фиброзная дисплазия, которая поражает костную систему, из-за чего нарушается развитие скелета, кости истончаются и заменяются соединительной тканью, деформируются под тяжестью тела, что приводит к хромоте и искривлениям позвоночника. Болезнь блогера поразила и кости черепа, из-за этого возникла асимметрия лица и нестандартное расположение глаз.

— Лет до 13–14 я жила по больницам. В 14 мне сказали, что больше ничего поделать нельзя. Волшебного лекарства, которое сможет излечить от синдрома Олбрайта, не существует. Мы можем только держать всё на контроле — вовремя проходить обследования, наблюдать за щитовидкой, принимать все предписанные лекарства, — говорит сама Лиля.



В подростковом возрасте девушка нередко уходила в депрессию, мечтала, что найдется способ спасти ее от заболевания. Но затем она сместила фокус своих мыслей.

— Я сконцентрировалась на блоге, он меня реально спас. Благодаря работе над ним я не только нашла огромную поддержку в лице подписчиков, но и перестала тешить себя иллюзиями, — говорит девушка.



Блог Лиля решила завести просто от скуки еще в 16 лет, она часами сидела в YouТube, смотрела видео зарубежных блогеров про нанесение макияжа. Тогда девушка как раз интересовалась косметикой, экспериментировала со своими образами и подумала, что тоже может стать блогером. И ей удалось — на сегодняшний день армия поклонников Лили Ло насчитывает сотни тысяч человек.



Правда, с известностью пришли и те, кто захотел сделать блогеру замечание и указать, что ей не место не только в интернете, но и вообще в жизни.