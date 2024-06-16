НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

ю-з.

 744мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

У Mazda на ходу отлетело колесо — видео ДТП

«Чижик» захватил Новосибирск
Лето с пользой
Всё о захвате СИЗО
Как не пропустить отпуск
Поступил в вуз в Дублине
Как вычислить бабника
Юморист Лукинский — о городе
Модный показ в духе глянца
Автохам на красном кабриолете
НГС в Telegram
Развлечения «Долги-то не успеешь раздать»: Дмитрий Дибров разнес шоу «Кто хочет стать миллионером» в пух и прах

«Долги-то не успеешь раздать»: Дмитрий Дибров разнес шоу «Кто хочет стать миллионером» в пух и прах

Ведущий рассказал о подсказках в программе и мизерных зарплатах

36
Написать комментарий
Дибров вел шоу «Кто хочет стать миллионером» 14 лет, но потом махнул на него рукой

Дмитрий Дибров был ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером» (12+) на протяжении 14 лет. Дольше, кажется, только Леонид Якубович просит своих гостей крутить барабан. Но если Якубовичу хватает терпения быть бессменным ведущим «Поля чудес», то у Диброва в один момент лопнуло терпение. В интервью блогеру Надежде Стрелец он рассказал, что не так с проектом, который позволял случайным людям неслыханно разбогатеть, и как он помогал участникам сколотить состояние.

Шоу «Кто хочет стать миллионером» за годы существования обросло многочисленными скандалами. Один из самых известных был в 2018 году. Тогда редактор телепрограммы рассказал, что знаток Александр Друзь, сидевший в кресле гостя, хотел подкупить редактора — якобы накануне съемок программы он предложил раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей.

На это Друзь в свое оправдание сказал, что сделку предложил ему сам редактор. Но, по словам Диброва, подкупать на шоу никого и не нужно — ведущий сам может дать подсказку. Надо лишь следить за его сигналами.

— Я всё время помогал. И Юля помогает (имеется в виду Юлианна Караулова, которая сейчас ведет шоу. — Прим. ред.), — рассказал Дибров. — Ну как вы считаете. Человек не так-то легко приходит в эту программу, потому что он знает, что он не дойдет до пятнадцатого вопроса и обделается на всю страну. И вот бедный редактор по гостям полгода его вызванивает бедного, наконец-то он соглашается, приходит и вынужден еще сидеть в гримерке, пока закончится секс с другими людьми. И вот он, бедный, к вечеру садится в кресло и режется на третьем вопросе? Ну и как это? Я, конечно, помогаю.

При этом, по словам Диброва, помогал гостям он от чистого сердца, а не потому, что редактор так советовал ему делать.

Также ведущий раскрыл карты и рассказал, как именно он подталкивал гостей к верному ответу — он спрашивал участника: «А вы уверены?»

— Абсолютно по любому поводу, если вы человека спросите: «Вы уверены в том, что вы сейчас говорите», он тут же начнет сомневаться в том, что еще минуту назад казалось ему чистой правдой, — отметил Дибров.

О том, что ведущий дает прозрачные намеки на правильный ответ, рассказывала ранее и Юлианна Караулова, которая в 2016 году вместе с актером Тимуром Соловьевым сидела в кресле участника. В тот раз она дошла до финального вопроса и выиграла 3 миллиона рублей.

— Я не знала правильный ответ. Если посмотреть эфир, то видно, что мы перебирали все варианты, — рассказывала Юлианна. — Надо отдать должное Дмитрию Диброву, он тогда не ведал, что творит, но он очень хорошо вел нас с Тимуром Соловьевым по игре. Каждый раз, когда мы склонялись к неправильному ответу, он советовал подумать еще, он был за нас, — вспомнила Юлианна Караулова.

Сейчас Юлианна Караулова сменила Диброва и стала ведущей шоу. И Дибров считает, что певица находится не на своем месте.

Это интеллектуал! Она хорошо воспитанный, умный человек. И вот она сидит за эти копейки, возится с простыми людьми.

По мнению Диброва, шоу уже давно изжило себя. Простых людей сюда практически не приглашают, а зовут только звезд — ради рейтингов. Дошло до того, что среди участников появляются одни и те же люди.

— Интеллектуал Хазанов, Инин, Саша Друзь с Розенбаумом. Ему просто интересно посидеть, у него азарт — побывать внутри этой гениальной английской машины. Ему безразлично, на какие вопросы отвечать, он на всё знает ответ, — отметил Дибров.

Кроме того, среди обычных людей, по признанию ведущего, очень трудно найти потенциальных участников шоу. Во-первых, потому что многие уверены, что не дойдут до 15-го вопроса, а во-вторых, миллион сегодня для многих — не та сумма, за которую сейчас стоит бороться.

— Давайте сделаем миллион долларов, сразу будет интересно, если будет такой выигрышный фонд. Миллион рублей мало, даже долги-то не успеешь раздать, — подчеркнул телеведущий.

А вы бы стали бороться за миллион в шоу?

Миллион рублей мало, даже долги-то не успеешь раздать
Конечно! Почему меня еще не позвали?
Не люблю светить лицом в телевизоре
Это где такие деньги раздают? В первый раз слышу

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Дибров Шоу Телешоу Надежда Стрелец Миллион Деньги Кто хочет стать миллионером Телевидение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Shooter,  36

Майкл,  37

And-Rey,  51

Dim,  42

Артём,  35

Ivan,  37

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление