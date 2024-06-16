«Долги-то не успеешь раздать»: Дмитрий Дибров разнес шоу «Кто хочет стать миллионером» в пух и прах

Дибров вел шоу «Кто хочет стать миллионером» 14 лет, но потом махнул на него рукой Источник: Надежда Стрелец / YouTube.com











Дмитрий Дибров был ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером» (12+) на протяжении 14 лет. Дольше, кажется, только Леонид Якубович просит своих гостей крутить барабан. Но если Якубовичу хватает терпения быть бессменным ведущим «Поля чудес», то у Диброва в один момент лопнуло терпение. В интервью блогеру Надежде Стрелец он рассказал, что не так с проектом, который позволял случайным людям неслыханно разбогатеть, и как он помогал участникам сколотить состояние.



Шоу «Кто хочет стать миллионером» за годы существования обросло многочисленными скандалами. Один из самых известных был в 2018 году. Тогда редактор телепрограммы рассказал, что знаток Александр Друзь, сидевший в кресле гостя, хотел подкупить редактора — якобы накануне съемок программы он предложил раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей.

На это Друзь в свое оправдание сказал, что сделку предложил ему сам редактор. Но, по словам Диброва, подкупать на шоу никого и не нужно — ведущий сам может дать подсказку. Надо лишь следить за его сигналами.

— Я всё время помогал. И Юля помогает (имеется в виду Юлианна Караулова, которая сейчас ведет шоу. — Прим. ред.), — рассказал Дибров. — Ну как вы считаете. Человек не так-то легко приходит в эту программу, потому что он знает, что он не дойдет до пятнадцатого вопроса и обделается на всю страну. И вот бедный редактор по гостям полгода его вызванивает бедного, наконец-то он соглашается, приходит и вынужден еще сидеть в гримерке, пока закончится секс с другими людьми. И вот он, бедный, к вечеру садится в кресло и режется на третьем вопросе? Ну и как это? Я, конечно, помогаю.

При этом, по словам Диброва, помогал гостям он от чистого сердца, а не потому, что редактор так советовал ему делать.

Также ведущий раскрыл карты и рассказал, как именно он подталкивал гостей к верному ответу — он спрашивал участника: «А вы уверены?»

— Абсолютно по любому поводу, если вы человека спросите: «Вы уверены в том, что вы сейчас говорите», он тут же начнет сомневаться в том, что еще минуту назад казалось ему чистой правдой, — отметил Дибров.

О том, что ведущий дает прозрачные намеки на правильный ответ, рассказывала ранее и Юлианна Караулова, которая в 2016 году вместе с актером Тимуром Соловьевым сидела в кресле участника. В тот раз она дошла до финального вопроса и выиграла 3 миллиона рублей.

— Я не знала правильный ответ. Если посмотреть эфир, то видно, что мы перебирали все варианты, — рассказывала Юлианна. — Надо отдать должное Дмитрию Диброву, он тогда не ведал, что творит, но он очень хорошо вел нас с Тимуром Соловьевым по игре. Каждый раз, когда мы склонялись к неправильному ответу, он советовал подумать еще, он был за нас, — вспомнила Юлианна Караулова.



Сейчас Юлианна Караулова сменила Диброва и стала ведущей шоу. И Дибров считает, что певица находится не на своем месте.

Это интеллектуал! Она хорошо воспитанный, умный человек. И вот она сидит за эти копейки, возится с простыми людьми. Дмитрий Дибров, телеведущий

По мнению Диброва, шоу уже давно изжило себя. Простых людей сюда практически не приглашают, а зовут только звезд — ради рейтингов. Дошло до того, что среди участников появляются одни и те же люди.



— Интеллектуал Хазанов, Инин, Саша Друзь с Розенбаумом. Ему просто интересно посидеть, у него азарт — побывать внутри этой гениальной английской машины. Ему безразлично, на какие вопросы отвечать, он на всё знает ответ, — отметил Дибров.



Кроме того, среди обычных людей, по признанию ведущего, очень трудно найти потенциальных участников шоу. Во-первых, потому что многие уверены, что не дойдут до 15-го вопроса, а во-вторых, миллион сегодня для многих — не та сумма, за которую сейчас стоит бороться.

— Давайте сделаем миллион долларов, сразу будет интересно, если будет такой выигрышный фонд. Миллион рублей мало, даже долги-то не успеешь раздать, — подчеркнул телеведущий.

