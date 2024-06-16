Влетел на парковке: 12-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП с Lexus в Новосибирске

В Кировском районе на парковке торгового центра «Мега» 12-летний мальчик на питбайке попал под колеса автомобиля Lexus. Информацию о происшествии сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.
Авария произошла в 15:15 в воскресенье, 16 июня. Молодой человек ехал на питбайке Kayo по территории автомобильной парковки торгового центра, расположенного по адресу Ватутина, 107. Во время поездки ребенок попал под колеса Lexus, которым управлял 47-летний новосибирец.
В аварии пострадал 12-летний водитель питбайка, его доставили в больницу, характер травм уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее в Калининском районе Новосибирска у автомобиля Mazda прямо во время движения отвалилось колесо. Инцидент попал на видео, а иномарка врезалась в забор.