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Происшествия Влетел на парковке: 12-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП с Lexus в Новосибирске

Влетел на парковке: 12-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП с Lexus в Новосибирске

Инцидент произошел на парковке ТЦ «Мега»

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Пострадавшего ребенка доставили в больницу, данных о его состоянии нет

В Кировском районе на парковке торгового центра «Мега» 12-летний мальчик на питбайке попал под колеса автомобиля Lexus. Информацию о происшествии сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Авария произошла в 15:15 в воскресенье, 16 июня. Молодой человек ехал на питбайке Kayo по территории автомобильной парковки торгового центра, расположенного по адресу Ватутина, 107. Во время поездки ребенок попал под колеса Lexus, которым управлял 47-летний новосибирец.

В аварии пострадал 12-летний водитель питбайка, его доставили в больницу, характер травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Калининском районе Новосибирска у автомобиля Mazda прямо во время движения отвалилось колесо. Инцидент попал на видео, а иномарка врезалась в забор.

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Новосибирск ГАИ ДТП МВД
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