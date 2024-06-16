«Натуральная буря»: под Новосибирском прошел мощный ливень с градом — видео буйства стихии

На Краснозерский район Новосибирской области обрушилась непогода. Кадрами с НГС поделились читатели.
Погода, по словам местных жителей, погода резко испортилась во второй половине дня в воскресенье, 16 июня. Сначала него затянуло темными тучами, затем начался ливень, во время которого также наблюдалось выпадение небольших градин.
— В Краснозерском районе натуральная буря, ливень, град, ветер, — рассказали НГС местные жители.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник, 17 июня, на территории Новосибирской области прогнозируются дожди, грозы, местами возможен град. В ночные часы температуры составят от +16 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +31 градуса. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер, его скорость в порывах будет достигать 16 метров в секунду.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на будущую неделю в Новосибирске. Температура начнет снижаться уже со вторника, а в город придут затяжные дожди.