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«Натуральная буря»: под Новосибирском прошел мощный ливень с градом — видео буйства стихии

Кадры сняты в Краснозерском районе

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Из-за непогоды у части жителей пострадали посадки в огородах

На Краснозерский район Новосибирской области обрушилась непогода. Кадрами с НГС поделились читатели.

Погода, по словам местных жителей, погода резко испортилась во второй половине дня в воскресенье, 16 июня. Сначала него затянуло темными тучами, затем начался ливень, во время которого также наблюдалось выпадение небольших градин.

— В Краснозерском районе натуральная буря, ливень, град, ветер, — рассказали НГС местные жители.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник, 17 июня, на территории Новосибирской области прогнозируются дожди, грозы, местами возможен град. В ночные часы температуры составят от +16 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +31 градуса. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер, его скорость в порывах будет достигать 16 метров в секунду.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на будущую неделю в Новосибирске. Температура начнет снижаться уже со вторника, а в город придут затяжные дожди.

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