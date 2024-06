Самая красивая школьница в мире: смотрите, какая она на сцене и в жизни

После побед на региональном и всероссийском уровне, Полина отправилась блистать за границу. Девушка взяла гран-при на международном конкурсе красоты World Rising Stars в Грузии, а недавно вернулась из Турции, где получила главную корону, титулы Best of the best («Лучшая из лучших») и Miss World Junior («Юная Мисс Мира»).