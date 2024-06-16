Самая красивая школьница в мире: смотрите, какая она на сцене и в жизни

Полина только окончила девятый класс, а уже стала обладательницей международных титулов Источник: polina_shekhurina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Мисс и Миссис Севера / Vk.com











В свои 16 лет школьница из Архангельской области Полина Шехурина покоряет подиумы и мировые сцены конкурсов красоты. Девочка стала «Маленькой Мисс Россия» и получила титул Miss World Junior 2024. В интервью нашим коллегам из 29.RU Полина рассказала о себе и своем пути к успеху.

Как школьница стала «Юной Мисс Мира», смотрите в видео Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Полина Шехурина начала участвовать в конкурсах красоты с прошлого года. Сначала она стала «Мини Мисс Севера 2023» в родном Котласе и выиграла бесплатную поездку на всероссийский этап в Москву. Там юную красавицу признали абсолютной победительницей, она также завоевала главный титул — Little Miss Russia.

— Я была очень удивлена, когда мне вручили главную корону, меня настолько затрясло, что были мысли, хоть бы я не упала в обморок прямо на сцене, — вспоминает наша собеседница. — Все девочки красивые очень были, и я думала, вдруг, может быть, кому-нибудь другому [достанется победа]…

Первая масштабная победа Источник: Little Miss World Russia 2023











После побед на региональном и всероссийском уровне, Полина отправилась блистать за границу. Девушка взяла гран-при на международном конкурсе красоты World Rising Stars в Грузии, а недавно вернулась из Турции, где получила главную корону, титулы Best of the best («Лучшая из лучших») и Miss World Junior («Юная Мисс Мира»).



— На каждый конкурс я ехала с осознанием того, что я должна победить, была уверена в себе и хотела показать свой максимум. Представлять свою страну на международном конкурсе — это вообще очень почетно. И я прям чувствовала, что я еду за всю свою страну. Незабываемое ощущение , — делится Полина.

Полина на конкурсе в Грузии Источник: Школа модельного искусства Art & Fashion Котлас / Vk.com











Очередной триумф Источник: polina_shekhurina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— На конкурсе в Москве подарили сертификат в магазин одежды на 50 000 и публикацию в журнале, — делится Полина. — В Грузии подарком было выступление в качестве модели в дизайнерском платье, и меня пригласили на конкурс в сентябре, а в Турции — участие в следующем конкурсе бесплатно.



Чувствовать себя уверенно на сцене помогло танцевальное прошлое (с детства Полина занималась эстрадными и спортивно-бальными танцами) и опыт, полученный за два года модельной школы:

— У нас там очень много разных дисциплин, кроме дефиле и фотопозирования, нас учат в культуре речи, этикету, актерскому мастерству, хореографии, то есть очень разностороннее обучают. Мы участвуем в концертах различных, или нас просят, например, на каком-нибудь мероприятии показать коллекцию аксессуаров, одежды.

Девятиклассница стала главной красоткой Источник: polina_shekhurina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Юная королева красоты говорит, что подготовка к конкурсам такого масштаба далась ей легко:

— Я была, наверное, морально готова уже к этому. Походка была поставлена. Мне нравится ходить по подиумам, показывать себя, выступать на сцене. Самое сложное было — это найти костюмы, которые мы можем привезти на конкурс. Но мы с этим тоже справились.

Полина в национальном костюме от модельера Николая Терюхина в Турции Источник: polina_shekhurina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По словам девушки, участниц оценивают не только на сцене, но и за кулисами:

— На протяжении всех конкурсных дней жюри находятся с нами в одном месте и вообще оценивают постоянно, то есть вот как ты ходишь в обычной жизни, как одеваешься, как ешь, как говоришь, вот просто абсолютно всё. И, получается, уже до самого финала складывается определенная картинка, определенные впечатления о каждой участнице, и уже есть какие-то фаворитки.

Девушка стала абсолютной фавориткой Источник: Little Miss World Russia 2023











Повседневные образы Полины сильно отличаются от сценических. В обычной жизни девушка предпочитает естественность и неброские оттенки:

— Мне комфортно на сцене, но в жизни мне удобнее быть собой. Я больше люблю классику, не очень яркие цвета: серый, чёрный, белый, например. Крашусь я тоже не ярко обычно — не люблю прям сильно выделяться.

Полина с мамой на последнем звонке Источник: Эльвира Дуничева / Vk.com











Полина ослепила жюри не только своей красотой и модельной походкой, но и интеллектуальными способностями. К примеру, на конкурсе World Rising Stars в Грузии она выступила с самопрезентацией на английском языке для комиссии из 17 человек.



Источник: Школа модельного искусства Art & Fashion Котлас / Vk.com

Школьница также ответила, чувствовалась ли конкуренция среди юных красавиц на конкурсах, как это обычно бывает среди более взрослых участниц:

— Самой маленькой девочке было четыре года, самой старшей — 17 лет. Больше детей всё равно, и атмосфера больше дружелюбная, чем мы чувствуем какое-то соперничество. То есть нет вот этого, как на взрослых конкурсах.



Полина признается, что участие в конкурсах красоты помогло ей раскрыться и подняло самооценку. Но девушке интереснее развиваться в моделинге. Так, она уже участвовала на Московской неделе моды, а в марте ее пригласили в качестве модели на показ дизайнера Виктории Царенко, который прошел на 1-м Всероссийском Благотворительном Съезде в храме Христа Спасителя.

Северянка в платье от дизайнера Виктории Царенко Источник: Эльвира Дуничева / Vk.com











Среди прочих увлечений Полины Шехуриной — пение и шахматы. К слову, активный образ жизни, а также постоянные репетиции и поездки не помешали школьнице быть круглой отличницей. Недавно она окончила девятый класс на одни пятерки и поступила в лицей при Высшей школе экономики.

— В этом году буквально только вообще узнала о нём и подумала, почему бы не сдать экзамены, вдруг повезет. И получается, со следующего учебного года переезжаю в Москву уже учиться, — говорит наша собеседница. — Вообще никакие мои увлечения, которыми я занималась раньше и занимаюсь сейчас, абсолютно никак не мешают моей учебе. Просто стараюсь распределять правильное время, чтобы всё успевать.