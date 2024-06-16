«Стоит патруль, регулировщики»: десятки машин встали в пробку у Октябрьского моста

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В парке «Арена» завершился фестиваль «Черника Music Fest»

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Пробок можно было бы избежать, если бы была открыта станция метро

Новосибирцы встали в огромную пробку на выезде с парка «Арена». Там проходил фестиваль «Черника Music Fest».

Как сообщает корреспондент НГС Елизавета Шаталова, пробка образовалась на выезде из парка в сторону Октябрьского моста. На месте работают регулировщики, которые пытаются ускорить движение автомобильного потока.

— Стоит патруль, следит, чтобы люди вышли из парка нормально. Толпа движется к остановке, — передает корреспондент НГС.

«Черника Music Fest» проходил в Новосибирске 15 и 16 июня в парке «Арена». В город приехали популярные исполнители и блогеры — Дава, Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие.

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