«Стоит патруль, регулировщики»: десятки машин встали в пробку у Октябрьского моста

Новосибирцы встали в огромную пробку на выезде с парка «Арена». Там проходил фестиваль «Черника Music Fest».
Как сообщает корреспондент НГС Елизавета Шаталова, пробка образовалась на выезде из парка в сторону Октябрьского моста. На месте работают регулировщики, которые пытаются ускорить движение автомобильного потока.
— Стоит патруль, следит, чтобы люди вышли из парка нормально. Толпа движется к остановке, — передает корреспондент НГС.
«Черника Music Fest» проходил в Новосибирске 15 и 16 июня в парке «Арена». В город приехали популярные исполнители и блогеры — Дава, Элджей, певица МакSIM, RAMIL', MARY GU, GSPD&DEAD BLONDE, Джахаров в другие.