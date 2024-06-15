«Давайте отдадимся этому моменту»: в Новосибирске выступает Элджей — видео, как его звала толпа

В Новосибирске проходит выступление рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк). Он появился перед зрителями на музыкальном фестивале в парке «Арена».
Корреспонденты НГС также оказались на площадке. Показываем видео с концерта артиста.
Музыкант исполнил перед новосибирцами несколько своих песен, а также сказал, что скучал.
— Я реально скучал по вам. Мы так давно не виделись, я приготовил для вас специальную программу. Давайте отдадимся этому моменту, мы с вами ненадолго. Давайте запомним это, — сказал артист.
Концерт рэпера проходит в городе в рамках музыкального фестиваля «Черника Music Fest». За несколько часов до того, как он вышел на сцену, перед новосибирцами выступил блогер Дава.
13 июня стало известно, что список песен, которые Элджей планировал исполнить на фестивале, проверил и согласовал региональный Минкульт. Это связано с жалобой на пропаганду запрещенных и опасных веществ в его песнях.