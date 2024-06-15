«Давайте отдадимся этому моменту»: в Новосибирске выступает Элджей — видео, как его звала толпа

Артист появился перед зрителями на музыкальном фестивале Источник: Эмиль Фукс/NGS.RU











В Новосибирске проходит выступление рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк). Он появился перед зрителями на музыкальном фестивале в парке «Арена».



Корреспонденты НГС также оказались на площадке. Показываем видео с концерта артиста.

Музыкант исполнил перед новосибирцами несколько своих песен Источник: Эмиль Фукс/NGS.RU

Музыкант исполнил перед новосибирцами несколько своих песен, а также сказал, что скучал.



— Я реально скучал по вам. Мы так давно не виделись, я приготовил для вас специальную программу. Давайте отдадимся этому моменту, мы с вами ненадолго. Давайте запомним это, — сказал артист.



Концерт рэпера проходит в городе в рамках музыкального фестиваля «Черника Music Fest». За несколько часов до того, как он вышел на сцену, перед новосибирцами выступил блогер Дава.

